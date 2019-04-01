Seçim Çanakkale Bayramiç Seçim Sonuçları – Bayramiç Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Bayramiç Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mert Uygun
Mert Uygun
CHP
%54,7
5.704 oy
Sadettin Arslan
Sadettin Arslan
AK Parti
%41,6
4.341 oy
Diğer
%3
389 oy
Çanakkale - Bayramiç İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 39 / 39
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %54,7
  • %41,6
  • %2,7
  • %0
  • %0
  • %1
  • %54,7
  • %41,6
  • %2,7
  • %0
  • %0
  • %1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,8
  • %39,3
  • %29,5
  • %0
  • %0
  • %1,4
  • %29,8
  • %39,3
  • %29,5
  • %0
  • %0
  • %1,4
Tüm Partiler
AYV BYÇ BGA BZC ÇAN MER ECB EZN GLB GKÇ LPS YNC
Ayvacık
yukleniyor
Bayramiç
yukleniyor
Biga
yukleniyor
Bozcaada
yukleniyor
Çan
yukleniyor
Eceabat
yukleniyor
Ezine
yukleniyor
Gelibolu
yukleniyor
Gökçeada
yukleniyor
Lapseki
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Yenice
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mert Uygun CHP
  • Sadettin Arslan AK Parti
  • Şuayip Başaran MHP
  • Ali Algül SP
  • Erkan Altın BTP
  • Katılım oranı % 91
  • Toplam seçmen11.827
  • Kullanılan oy10.765
  • Geçerli oy10.434
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.930
  • 30 Mar 1410.048
  • 30 Mar 149.669
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bayramiç Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 39 / 39
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %54,7
  • %54,7
  • %0
  • %54,7
  • %54,7
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %44,3
  • %41,6
  • %2,7
  • %44,3
  • %41,6
  • %2,7
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AYV BYÇ BGA BZC ÇAN MER ECB EZN GLB GKÇ LPS YNC
Ayvacık
yukleniyor
Bayramiç
yukleniyor
Biga
yukleniyor
Bozcaada
yukleniyor
Çan
yukleniyor
Eceabat
yukleniyor
Ezine
yukleniyor
Gelibolu
yukleniyor
Gökçeada
yukleniyor
Lapseki
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Yenice
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mert Uygun CHP
  • Sadettin Arslan AK Parti
  • Şuayip Başaran MHP
  • Ali Algül SP
  • Erkan Altın BTP
  • Katılım oranı % 91
  • Toplam seçmen11.827
  • Kullanılan oy10.765
  • Geçerli oy10.434
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.930
  • 30 Mar 1410.048
  • 30 Mar 149.669
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bayramiç Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Bayramiç Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 39 / 39
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %54,7
    5.704 oy
  • %41,6
    4.341 oy
  • %2,7
    284 oy
  • %0,9
    90 oy
  • %0,1
    15 oy
  • %54,7
    5.704 oy
  • %41,6
    4.341 oy
  • %2,7
    284 oy
  • %0,9
    90 oy
  • %0,1
    15 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,8
    2.878 oy
  • %39,3
    3.799 oy
  • %29,5
    2.856 oy
  • %1,3
    121 oy
  • %0,2
    15 oy
  • %29,8
    2.878 oy
  • %39,3
    3.799 oy
  • %29,5
    2.856 oy
  • %1,3
    121 oy
  • %0,2
    15 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Çanakkale İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çanakkale ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çanakkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 285 / 286
  • %99,7
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • BBP
  • SP
  • %60,6
    46.051 oy
  • %35,4
    26.849 oy
  • %1,3
    986 oy
  • %0,9
    702 oy
  • %0,8
    588 oy
  • %60,6
    46.051 oy
  • %35,4
    26.849 oy
  • %1,3
    986 oy
  • %0,9
    702 oy
  • %0,8
    588 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
    38.387 oy
  • %35,9
    25.357 oy
  • %1,1
    787 oy
  • %0,3
    246 oy
  • %0,4
    293 oy
  • %54,4
    38.387 oy
  • %35,9
    25.357 oy
  • %1,1
    787 oy
  • %0,3
    246 oy
  • %0,4
    293 oy
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %0,4
    279 oy
  • %0,3
    262 oy
  • %0,3
    224 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    279 oy
  • %0,3
    262 oy
  • %0,3
    224 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    142 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,3
    5.184 oy
  • %0,2
    142 oy
  • %0
  • %0,1
    80 oy
  • %0
  • %7,3
    5.184 oy
  • HDP
  • VP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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