Seçim Çanakkale Yenice Seçim Sonuçları – Yenice Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yenice Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Veysel Acar
Veysel Acar
AK Parti
%60,5
2.910 oy
Osman Nuri Duran
Osman Nuri Duran
İYİ Parti
%18,3
881 oy
Diğer
%21
1.018 oy
Çanakkale - Yenice İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 17 / 17
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %60,5
  • %18,3
  • %7,2
  • %0
  • %0
  • %14
  • %60,5
  • %18,3
  • %7,2
  • %0
  • %0
  • %14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %62,8
  • %0
  • %21,9
  • %14,1
  • %0
  • %1,3
  • %62,8
  • %0
  • %21,9
  • %14,1
  • %0
  • %1,3
Tüm Partiler
AYV BYÇ BGA BZC ÇAN MER ECB EZN GLB GKÇ LPS YNC
Ayvacık
yukleniyor
Bayramiç
yukleniyor
Biga
yukleniyor
Bozcaada
yukleniyor
Çan
yukleniyor
Eceabat
yukleniyor
Ezine
yukleniyor
Gelibolu
yukleniyor
Gökçeada
yukleniyor
Lapseki
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Yenice
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Veysel Acar AK Parti
  • Osman Nuri Duran İYİ Parti
  • Zülfü Çetintaş Bağımsız
  • Levent Akyol MHP
  • Esengül Akyüz BTP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen5.596
  • Kullanılan oy4.977
  • Geçerli oy4.809
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.323
  • 30 Mar 144.767
  • 30 Mar 144.534
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yenice Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 17 / 17
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %67,7
  • %60,5
  • %7,2
  • %67,7
  • %60,5
  • %7,2
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %18,3
  • %18,3
  • %0
  • %18,3
  • %18,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AYV BYÇ BGA BZC ÇAN MER ECB EZN GLB GKÇ LPS YNC
Ayvacık
yukleniyor
Bayramiç
yukleniyor
Biga
yukleniyor
Bozcaada
yukleniyor
Çan
yukleniyor
Eceabat
yukleniyor
Ezine
yukleniyor
Gelibolu
yukleniyor
Gökçeada
yukleniyor
Lapseki
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Yenice
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Veysel Acar AK Parti
  • Osman Nuri Duran İYİ Parti
  • Zülfü Çetintaş Bağımsız
  • Levent Akyol MHP
  • Esengül Akyüz BTP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen5.596
  • Kullanılan oy4.977
  • Geçerli oy4.809
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.323
  • 30 Mar 144.767
  • 30 Mar 144.534
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yenice Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Yenice Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 17 / 17
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • MHP
  • BTP
  • %60,5
    2.910 oy
  • %18,3
    881 oy
  • %9,6
    461 oy
  • %7,2
    347 oy
  • %2,2
    107 oy
  • %60,5
    2.910 oy
  • %18,3
    881 oy
  • %9,6
    461 oy
  • %7,2
    347 oy
  • %2,2
    107 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %62,8
    2.847 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %21,9
    992 oy
  • %0,2
    7 oy
  • %62,8
    2.847 oy
  • %0
  • %0
  • %21,9
    992 oy
  • %0,2
    7 oy
  • SP
  • Diğer
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • %1,2
    57 oy
  • %1
    46 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    57 oy
  • %1
    46 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    50 oy
  • %0
    0 oy
  • %14,1
    638 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    50 oy
  • %0
  • %14,1
    638 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • VP
  • DP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Çanakkale İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çanakkale ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çanakkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 285 / 286
  • %99,7
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • BBP
  • SP
  • %60,6
    46.051 oy
  • %35,4
    26.849 oy
  • %1,3
    986 oy
  • %0,9
    702 oy
  • %0,8
    588 oy
  • %60,6
    46.051 oy
  • %35,4
    26.849 oy
  • %1,3
    986 oy
  • %0,9
    702 oy
  • %0,8
    588 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
    38.387 oy
  • %35,9
    25.357 oy
  • %1,1
    787 oy
  • %0,3
    246 oy
  • %0,4
    293 oy
  • %54,4
    38.387 oy
  • %35,9
    25.357 oy
  • %1,1
    787 oy
  • %0,3
    246 oy
  • %0,4
    293 oy
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %0,4
    279 oy
  • %0,3
    262 oy
  • %0,3
    224 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    279 oy
  • %0,3
    262 oy
  • %0,3
    224 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    142 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,3
    5.184 oy
  • %0,2
    142 oy
  • %0
  • %0,1
    80 oy
  • %0
  • %7,3
    5.184 oy
  • HDP
  • VP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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