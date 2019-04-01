31 Mart 2019 Fındıklı Yerel Seçim Sonuçları
Ercüment Şahin Çervatoğlu
CHP
%59,5
4.259 oy
Mustafa Kasım Zorlu
AK Parti
%39,7
2.836 oy
Diğer
%0
57 oy
Rize - Fındıklı İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 31 / 31
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ercüment Şahin Çervatoğlu CHP
- Mustafa Kasım Zorlu AK Parti
- Onur Öztürk SP
- Necat Demir BTP
- Katılım oranı % 86,2
- Toplam seçmen8.582
- Kullanılan oy7.394
- Geçerli oy7.152
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 147.599
- 30 Mar 146.689
- 30 Mar 146.387
- Açılan sandık
- 31 / 31
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ercüment Şahin Çervatoğlu CHP
- Mustafa Kasım Zorlu AK Parti
- Onur Öztürk SP
- Necat Demir BTP
- Katılım oranı % 86,2
- Toplam seçmen8.582
- Kullanılan oy7.394
- Geçerli oy7.152
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 147.599
- 30 Mar 146.689
- 30 Mar 146.387
Fındıklı Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 31 / 31
- %100
Rize İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Rize ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ardeşen Avni Kahya % 100 % 48,7 % 8,7 % 39,9 % 0 % 0 % 2,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ardeşen Avni Kahya % 100 % 48,71 % 8,72 % 39,93 % 0 % 0 % 2,37 SP
- Ardeşen (30 Mar 14) % 47,32 % 4,18 % 38,67 % 0 % 0 % 9,05 SP
- Çamlıhemşin Osman Haşimoğlu % 100 % 51,6 % 4,8 % 0 % 0 % 0 % 41,2 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çamlıhemşin Osman Haşimoğlu % 100 % 51,55 % 4,77 % 0 % 0 % 0 % 41,23 Bağımsız
- Çamlıhemşin (30 Mar 14) % 47,97 % 4,96 % 10,9 % 0 % 0 % 32,8 Bağımsız
- Çayeli İsmail Hakkı Çiftçi % 100 % 41,5 % 49,7 % 0 % 5,9 % 0 % 2,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çayeli İsmail Hakkı Çiftçi % 100 % 41,51 % 49,66 % 0 % 5,88 % 0 % 2,7 SP
- Çayeli (30 Mar 14) % 54,88 % 10,56 % 2,02 % 0 % 0 % 32,1 SP
- Derepazarı Selim Metin % 100 % 45,8 % 53,2 % 0 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Derepazarı Selim Metin % 100 % 45,81 % 53,19 % 0 % 0 % 0 % 0,82 SP
- Derepazarı (30 Mar 14) % 35,52 % 1,39 % 1,14 % 0 % 0 % 30,21 BBP
- Fındıklı Ercüment Şahin Çervatoğlu % 100 % 39,7 % 0 % 59,5 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Fındıklı Ercüment Şahin Çervatoğlu % 100 % 39,65 % 0 % 59,55 % 0 % 0 % 0,56 SP
- Fındıklı (30 Mar 14) % 46,56 % 7,41 % 44,12 % 0 % 0 % 1,57 SP
- Güneysu Rıfat Özer % 100 % 84,4 % 0 % 0 % 12,5 % 0 % 2,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Güneysu Rıfat Özer % 100 % 84,37 % 0 % 0 % 12,5 % 0 % 2,57 SP
- Güneysu (30 Mar 14) % 80,83 % 13,54 % 2,59 % 0 % 0 % 2,91 SP
- Hemşin Halim Kazim Bekar % 100 % 67,1 % 3,5 % 29 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hemşin Halim Kazim Bekar % 100 % 67,14 % 3,51 % 29 % 0 % 0 % 0,18 SP
- Hemşin (30 Mar 14) % 56,84 % 1,63 % 40,48 % 0 % 0 % 0,96 SP
- İkizdere Hakan Karagöz % 100 % 47,9 % 49,7 % 0 % 1,5 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İkizdere Hakan Karagöz % 100 % 47,92 % 49,73 % 0 % 1,47 % 0 % 0,74 SP
- İkizdere (30 Mar 14) % 47,01 % 2,99 % 4,25 % 0 % 0 % 43,82 Bağımsız
- İyidere Saffet Mete % 100 % 62,1 % 33,7 % 0 % 1,1 % 0 % 3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İyidere Saffet Mete % 100 % 62,15 % 33,71 % 0 % 1,1 % 0 % 3,01 SP
- İyidere (30 Mar 14) % 72,92 % 1,53 % 0,66 % 0 % 0 % 24,45 SP
- Kalkandere Kenan Yıldırım % 100 % 64,3 % 3 % 0 % 1,7 % 0 % 30,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kalkandere Kenan Yıldırım % 100 % 64,26 % 2,96 % 0 % 1,7 % 0 % 30,83 SP
- Kalkandere (30 Mar 14) % 43,63 % 1,13 % 0,65 % 0 % 0 % 54,28 SP
- Merkez Rahmi Metin % 100 % 72,7 % 0 % 13,6 % 6,8 % 0 % 5,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Rahmi Metin % 100 % 72,71 % 0 % 13,56 % 6,77 % 0 % 5,54 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 67,85 % 4,21 % 4,91 % 0 % 0 % 22,46 SP
- Pazar Ahmet Basa % 100 % 46,2 % 15 % 35,4 % 2,6 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pazar Ahmet Basa % 100 % 46,17 % 14,97 % 35,43 % 2,6 % 0 % 0,6 SP
- Pazar (30 Mar 14) % 52,93 % 6,88 % 37,73 % 0 % 0 % 1,48 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Rize Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 216 / 216
- %100
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