Seçim Rize Fındıklı Seçim Sonuçları – Fındıklı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Fındıklı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ercüment Şahin Çervatoğlu
Ercüment Şahin Çervatoğlu
CHP
%59,5
4.259 oy
Mustafa Kasım Zorlu
Mustafa Kasım Zorlu
AK Parti
%39,7
2.836 oy
Diğer
%0
57 oy
Rize - Fındıklı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 31 / 31
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %59,5
  • %39,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,8
  • %59,5
  • %39,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,1
  • %46,6
  • %7,4
  • %0
  • %0
  • %1,9
  • %44,1
  • %46,6
  • %7,4
  • %0
  • %0
  • %1,9
Tüm Partiler
ARD ÇHM ÇAY FND İKZ KLD PZR MER GNY DRP HMŞ İYD
Ardeşen
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Çamlıhemşin
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Çayeli
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Derepazarı
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Fındıklı
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Güneysu
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Hemşin
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İkizdere
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İyidere
yukleniyor
Kalkandere
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ercüment Şahin Çervatoğlu CHP
  • Mustafa Kasım Zorlu AK Parti
  • Onur Öztürk SP
  • Necat Demir BTP
  • Katılım oranı % 86,2
  • Toplam seçmen8.582
  • Kullanılan oy7.394
  • Geçerli oy7.152
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 147.599
  • 30 Mar 146.689
  • 30 Mar 146.387
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Fındıklı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 31 / 31
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %59,5
  • %59,5
  • %0
  • %59,5
  • %59,5
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %39,7
  • %39,7
  • %0
  • %39,7
  • %39,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ARD ÇHM ÇAY FND İKZ KLD PZR MER GNY DRP HMŞ İYD
Ardeşen
yukleniyor
Çamlıhemşin
yukleniyor
Çayeli
yukleniyor
Derepazarı
yukleniyor
Fındıklı
yukleniyor
Güneysu
yukleniyor
Hemşin
yukleniyor
İkizdere
yukleniyor
İyidere
yukleniyor
Kalkandere
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ercüment Şahin Çervatoğlu CHP
  • Mustafa Kasım Zorlu AK Parti
  • Onur Öztürk SP
  • Necat Demir BTP
  • Katılım oranı % 86,2
  • Toplam seçmen8.582
  • Kullanılan oy7.394
  • Geçerli oy7.152
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 147.599
  • 30 Mar 146.689
  • 30 Mar 146.387
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Fındıklı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Fındıklı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 31 / 31
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • BTP
  • MHP
  • %59,5
    4.259 oy
  • %39,7
    2.836 oy
  • %0,6
    40 oy
  • %0,2
    17 oy
  • %0
    0 oy
  • %59,5
    4.259 oy
  • %39,7
    2.836 oy
  • %0,6
    40 oy
  • %0,2
    17 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,1
    2.818 oy
  • %46,6
    2.974 oy
  • %1,6
    100 oy
  • %0,2
    13 oy
  • %7,4
    473 oy
  • %44,1
    2.818 oy
  • %46,6
    2.974 oy
  • %1,6
    100 oy
  • %0,2
    13 oy
  • %7,4
    473 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Rize İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Rize ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Rize Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 216 / 216
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • DSP
  • %72,7
    35.626 oy
  • %13,6
    6.644 oy
  • %6,8
    3.315 oy
  • %5,5
    2.712 oy
  • %0,4
    196 oy
  • %72,7
    35.626 oy
  • %13,6
    6.644 oy
  • %6,8
    3.315 oy
  • %5,5
    2.712 oy
  • %0,4
    196 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %67,9
    38.266 oy
  • %4,9
    2.769 oy
  • %0
    0 oy
  • %22,5
    12.669 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %67,9
    38.266 oy
  • %4,9
    2.769 oy
  • %0
  • %22,5
    12.669 oy
  • %0,1
    33 oy
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • HDP
  • %0,4
    184 oy
  • %0,3
    165 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    184 oy
  • %0,3
    165 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    83 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,2
    2.375 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    83 oy
  • %0
  • %0
  • %4,2
    2.375 oy
  • %0
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    127 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    127 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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