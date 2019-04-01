Seçim Rize Derepazarı Seçim Sonuçları – Derepazarı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Derepazarı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Selim Metin
Selim Metin
MHP
%53,2
1.557 oy
Ahmet Ayhan Yıldız
Ahmet Ayhan Yıldız
AK Parti
%45,8
1.341 oy
Diğer
%1
29 oy
Rize - Derepazarı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %53,2
  • %45,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1
  • %53,2
  • %45,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,4
  • %35,5
  • %1,1
  • %0
  • %0
  • %62
  • %1,4
  • %35,5
  • %1,1
  • %0
  • %0
  • %62
Tüm Partiler
ARD ÇHM ÇAY FND İKZ KLD PZR MER GNY DRP HMŞ İYD
Ardeşen
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Çamlıhemşin
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Çayeli
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Derepazarı
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Fındıklı
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Güneysu
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Hemşin
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İkizdere
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İyidere
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Kalkandere
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Merkez
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Pazar
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Selim Metin MHP
  • Ahmet Ayhan Yıldız AK Parti
  • Beytullah Yılmaz SP
  • Gülten Artan BTP
  • Katılım oranı % 87,9
  • Toplam seçmen3.430
  • Kullanılan oy3.014
  • Geçerli oy2.927
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.161
  • 30 Mar 142.794
  • 30 Mar 142.731
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Derepazarı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %99
  • %53,2
  • %45,8
  • %99
  • %53,2
  • %45,8
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ARD ÇHM ÇAY FND İKZ KLD PZR MER GNY DRP HMŞ İYD
Ardeşen
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Çamlıhemşin
yukleniyor
Çayeli
yukleniyor
Derepazarı
yukleniyor
Fındıklı
yukleniyor
Güneysu
yukleniyor
Hemşin
yukleniyor
İkizdere
yukleniyor
İyidere
yukleniyor
Kalkandere
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Selim Metin MHP
  • Ahmet Ayhan Yıldız AK Parti
  • Beytullah Yılmaz SP
  • Gülten Artan BTP
  • Katılım oranı % 87,9
  • Toplam seçmen3.430
  • Kullanılan oy3.014
  • Geçerli oy2.927
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.161
  • 30 Mar 142.794
  • 30 Mar 142.731
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Derepazarı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Derepazarı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • SP
  • BTP
  • CHP
  • %53,2
    1.557 oy
  • %45,8
    1.341 oy
  • %0,8
    24 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %0
    0 oy
  • %53,2
    1.557 oy
  • %45,8
    1.341 oy
  • %0,8
    24 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,4
    38 oy
  • %35,5
    970 oy
  • %3,8
    103 oy
  • %1,9
    53 oy
  • %1,1
    31 oy
  • %1,4
    38 oy
  • %35,5
    970 oy
  • %3,8
    103 oy
  • %1,9
    53 oy
  • %1,1
    31 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,2
    825 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %30,2
    825 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %26
    711 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %26
    711 oy
  • %0

Rize İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Rize ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Rize Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 216 / 216
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • DSP
  • %72,7
    35.626 oy
  • %13,6
    6.644 oy
  • %6,8
    3.315 oy
  • %5,5
    2.712 oy
  • %0,4
    196 oy
  • %72,7
    35.626 oy
  • %13,6
    6.644 oy
  • %6,8
    3.315 oy
  • %5,5
    2.712 oy
  • %0,4
    196 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %67,9
    38.266 oy
  • %4,9
    2.769 oy
  • %0
    0 oy
  • %22,5
    12.669 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %67,9
    38.266 oy
  • %4,9
    2.769 oy
  • %0
  • %22,5
    12.669 oy
  • %0,1
    33 oy
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • HDP
  • %0,4
    184 oy
  • %0,3
    165 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    184 oy
  • %0,3
    165 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    83 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,2
    2.375 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    83 oy
  • %0
  • %0
  • %4,2
    2.375 oy
  • %0
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    127 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    127 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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