Seçim Kırşehir Akpınar Seçim Sonuçları – Akpınar Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Akpınar Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Şükrü Turgut
Şükrü Turgut
CHP
%46,7
931 oy
Mustafa Karahan
Mustafa Karahan
AK Parti
%41,2
820 oy
Diğer
%12
241 oy
Kırşehir - Akpınar İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %46,7
  • %41,2
  • %11,9
  • %0
  • %0
  • %0,2
  • %46,7
  • %41,2
  • %11,9
  • %0
  • %0
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,3
  • %50,2
  • %4,3
  • %0
  • %0
  • %1,3
  • %44,3
  • %50,2
  • %4,3
  • %0
  • %0
  • %1,3
Tüm Partiler
ÇÇD KMN MER MCR AKP AKÇ BZT
Akçakent
yukleniyor
Akpınar
yukleniyor
Boztepe
yukleniyor
Çiçekdağı
yukleniyor
Kaman
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Mucur
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şükrü Turgut CHP
  • Mustafa Karahan AK Parti
  • Ramazan Atalay MHP
  • Musa Bülbül SP
  • Seher Karakaya BTP
  • Katılım oranı % 94
  • Toplam seçmen2.182
  • Kullanılan oy2.051
  • Geçerli oy1.992
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.210
  • 30 Mar 142.073
  • 30 Mar 142.017
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akpınar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %53,1
  • %41,2
  • %11,9
  • %53,1
  • %41,2
  • %11,9
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %46,7
  • %46,7
  • %0
  • %46,7
  • %46,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ÇÇD KMN MER MCR AKP AKÇ BZT
Akçakent
yukleniyor
Akpınar
yukleniyor
Boztepe
yukleniyor
Çiçekdağı
yukleniyor
Kaman
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Mucur
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şükrü Turgut CHP
  • Mustafa Karahan AK Parti
  • Ramazan Atalay MHP
  • Musa Bülbül SP
  • Seher Karakaya BTP
  • Katılım oranı % 94
  • Toplam seçmen2.182
  • Kullanılan oy2.051
  • Geçerli oy1.992
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.210
  • 30 Mar 142.073
  • 30 Mar 142.017
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akpınar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Akpınar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %46,7
    931 oy
  • %41,2
    820 oy
  • %11,9
    238 oy
  • %0,2
    3 oy
  • %0
    0 oy
  • %46,7
    931 oy
  • %41,2
    820 oy
  • %11,9
    238 oy
  • %0,2
    3 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,3
    893 oy
  • %50,2
    1.012 oy
  • %4,3
    86 oy
  • %0,5
    11 oy
  • %0
    1 oy
  • %44,3
    893 oy
  • %50,2
    1.012 oy
  • %4,3
    86 oy
  • %0,5
    11 oy
  • %0
    1 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    14 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    14 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Kırşehir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kırşehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kırşehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 269 / 269
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • VP
  • %44,7
    31.943 oy
  • %38,7
    27.694 oy
  • %15,6
    11.187 oy
  • %0,7
    483 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %44,7
    31.943 oy
  • %38,7
    27.694 oy
  • %15,6
    11.187 oy
  • %0,7
    483 oy
  • %0,1
    80 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %23,4
    16.062 oy
  • %42,2
    28.954 oy
  • %31
    21.243 oy
  • %0,7
    471 oy
  • %0
    0 oy
  • %23,4
    16.062 oy
  • %42,2
    28.954 oy
  • %31
    21.243 oy
  • %0,7
    471 oy
  • %0
  • TKP
  • DSP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    45 oy
  • %0
    30 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    45 oy
  • %0
    30 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    53 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    53 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    321 oy
  • %0,3
    196 oy
  • %1,8
    1.246 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    321 oy
  • %0,3
    196 oy
  • %1,8
    1.246 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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