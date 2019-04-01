31 Mart 2019 Merkez Yerel Seçim Sonuçları
Selahattin Ekicioğlu
CHP
%44,7
31.943 oy
Yaşar Bahçeci
AK Parti
%38,7
27.694 oy
Diğer
%16
11.882 oy
Kırşehir - Merkez İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 269 / 269
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Selahattin Ekicioğlu CHP
- Yaşar Bahçeci AK Parti
- Onur Köksal MHP
- Yusuf Turan SP
- İlker Özkamalı VP
- Katılım oranı % 83,6
- Toplam seçmen88.025
- Kullanılan oy73.570
- Geçerli oy71.519
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1479.846
- 30 Mar 1470.967
- 30 Mar 1468.611
- Açılan sandık
- 269 / 269
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Selahattin Ekicioğlu CHP
- Yaşar Bahçeci AK Parti
- Onur Köksal MHP
- Yusuf Turan SP
- İlker Özkamalı VP
- Katılım oranı % 83,6
- Toplam seçmen88.025
- Kullanılan oy73.570
- Geçerli oy71.519
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1479.846
- 30 Mar 1470.967
- 30 Mar 1468.611
Merkez Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 269 / 269
- %100
Kırşehir İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Kırşehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akçakent Yılmaz Kılıç % 100 % 58 % 7 % 0 % 1,6 % 0 % 30,2 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akçakent Yılmaz Kılıç % 100 % 57,95 % 6,98 % 0 % 1,62 % 0 % 30,19 Bağımsız
- Akçakent (30 Mar 14) % 50,32 % 5,61 % 1,28 % 0 % 0 % 42,79 SP
- Akpınar Şükrü Turgut % 100 % 41,2 % 11,9 % 46,7 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akpınar Şükrü Turgut % 100 % 41,16 % 11,95 % 46,74 % 0 % 0 % 0,15 SP
- Akpınar (30 Mar 14) % 50,17 % 4,26 % 44,27 % 0 % 0 % 0,69 DP
- Boztepe Hüseyin Takan % 100 % 32,8 % 29,7 % 37,3 % 0 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Boztepe Hüseyin Takan % 100 % 32,84 % 29,67 % 37,34 % 0 % 0 % 0,1 SP
- Boztepe (30 Mar 14) % 36,71 % 29,75 % 33,08 % 0 % 0 % 0,26 SP
- Çiçekdağı Hasan Hakanoğlu % 100 % 61 % 34,9 % 0 % 3,5 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çiçekdağı Hasan Hakanoğlu % 100 % 61 % 34,93 % 0 % 3,52 % 0 % 0,43 SP
- Çiçekdağı (30 Mar 14) % 46,01 % 46,25 % 6,91 % 0 % 0 % 0,83 SP
- Kaman Necati Çolak % 100 % 42 % 24,4 % 30,2 % 3 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kaman Necati Çolak % 100 % 41,99 % 24,37 % 30,22 % 3,01 % 0 % 0,27 SP
- Kaman (30 Mar 14) % 31,6 % 42,33 % 24,6 % 0 % 0 % 0,86 BTP
- Merkez Selahattin Ekicioğlu % 100 % 38,7 % 15,6 % 44,7 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Selahattin Ekicioğlu % 100 % 38,72 % 15,64 % 44,66 % 0 % 0 % 0,68 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 42,2 % 30,96 % 23,41 % 0 % 0 % 1,82 Bağımsız
- Mucur Atılgan Yılmaz % 100 % 48,7 % 48,1 % 0 % 2,4 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Mucur Atılgan Yılmaz % 100 % 48,74 % 48,09 % 0 % 2,42 % 0 % 0,36 SP
- Mucur (30 Mar 14) % 17,68 % 38,97 % 7,26 % 0 % 0 % 36,09 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Kırşehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 269 / 269
- %100
-
2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2018 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2017 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2014 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2011 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2010 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2007 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2007 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2002 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1999 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1995 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1991 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1988 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1987 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1987 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1983 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1982 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1977 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1973 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1969 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1965 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1961 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1961 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1957 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1954 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1950 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1946 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi