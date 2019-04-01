Seçim Kırşehir Kaman Seçim Sonuçları – Kaman Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kaman Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Necati Çolak
Necati Çolak
AK Parti
%42
5.295 oy
Aydın Yaman
Aydın Yaman
CHP
%30,2
3.811 oy
Diğer
%28
3.503 oy
Kırşehir - Kaman İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 51 / 51
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %42
  • %30,2
  • %24,4
  • %3
  • %0
  • %0,4
  • %42
  • %30,2
  • %24,4
  • %3
  • %0
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,6
  • %24,6
  • %42,3
  • %0
  • %0
  • %1,5
  • %31,6
  • %24,6
  • %42,3
  • %0
  • %0
  • %1,5
Tüm Partiler
ÇÇD KMN MER MCR AKP AKÇ BZT
Akçakent
yukleniyor
Akpınar
yukleniyor
Boztepe
yukleniyor
Çiçekdağı
yukleniyor
Kaman
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Mucur
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necati Çolak AK Parti
  • Aydın Yaman CHP
  • Kenan Alvan MHP
  • Şuayip Ata İYİ Parti
  • İsa Dinçer SP
  • Katılım oranı % 84,6
  • Toplam seçmen15.545
  • Kullanılan oy13.147
  • Geçerli oy12.609
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.427
  • 30 Mar 1413.256
  • 30 Mar 1412.628
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kaman Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 51 / 51
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %66,4
  • %42
  • %24,4
  • %66,4
  • %42
  • %24,4
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %33,2
  • %30,2
  • %3
  • %33,2
  • %30,2
  • %3
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ÇÇD KMN MER MCR AKP AKÇ BZT
Akçakent
yukleniyor
Akpınar
yukleniyor
Boztepe
yukleniyor
Çiçekdağı
yukleniyor
Kaman
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Mucur
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necati Çolak AK Parti
  • Aydın Yaman CHP
  • Kenan Alvan MHP
  • Şuayip Ata İYİ Parti
  • İsa Dinçer SP
  • Katılım oranı % 84,6
  • Toplam seçmen15.545
  • Kullanılan oy13.147
  • Geçerli oy12.609
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.427
  • 30 Mar 1413.256
  • 30 Mar 1412.628
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kaman Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kaman Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 51 / 51
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %42
    5.295 oy
  • %30,2
    3.811 oy
  • %24,4
    3.073 oy
  • %3
    379 oy
  • %0,3
    34 oy
  • %42
    5.295 oy
  • %30,2
    3.811 oy
  • %24,4
    3.073 oy
  • %3
    379 oy
  • %0,3
    34 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,6
    3.991 oy
  • %24,6
    3.107 oy
  • %42,3
    5.345 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    76 oy
  • %31,6
    3.991 oy
  • %24,6
    3.107 oy
  • %42,3
    5.345 oy
  • %0
  • %0,6
    76 oy
  • TKP
  • BTP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0,1
    10 oy
  • %0,1
    7 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    10 oy
  • %0,1
    7 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    109 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,9
    109 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Kırşehir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kırşehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kırşehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 269 / 269
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • VP
  • %44,7
    31.943 oy
  • %38,7
    27.694 oy
  • %15,6
    11.187 oy
  • %0,7
    483 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %44,7
    31.943 oy
  • %38,7
    27.694 oy
  • %15,6
    11.187 oy
  • %0,7
    483 oy
  • %0,1
    80 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %23,4
    16.062 oy
  • %42,2
    28.954 oy
  • %31
    21.243 oy
  • %0,7
    471 oy
  • %0
    0 oy
  • %23,4
    16.062 oy
  • %42,2
    28.954 oy
  • %31
    21.243 oy
  • %0,7
    471 oy
  • %0
  • TKP
  • DSP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    45 oy
  • %0
    30 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    45 oy
  • %0
    30 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    53 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    53 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    321 oy
  • %0,3
    196 oy
  • %1,8
    1.246 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    321 oy
  • %0,3
    196 oy
  • %1,8
    1.246 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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