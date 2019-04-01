Seçim Kırşehir Akçakent Seçim Sonuçları – Akçakent Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Akçakent Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Yılmaz Kılıç
Yılmaz Kılıç
AK Parti
%58
357 oy
Uğur Dağ
Bağımsız
%30,2
186 oy
Diğer
%12
73 oy
Kırşehir - Akçakent İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 4 / 4
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %58
  • %7
  • %1,6
  • %0
  • %0
  • %33,4
  • %58
  • %7
  • %1,6
  • %0
  • %0
  • %33,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,3
  • %5,6
  • %0
  • %1,3
  • %0
  • %42,8
  • %50,3
  • %5,6
  • %0
  • %1,3
  • %0
  • %42,8
Tüm Partiler
ÇÇD KMN MER MCR AKP AKÇ BZT
Akçakent
yukleniyor
Akpınar
yukleniyor
Boztepe
yukleniyor
Çiçekdağı
yukleniyor
Kaman
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Mucur
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yılmaz Kılıç AK Parti
  • Uğur Dağ Bağımsız
  • Ahmet Bozkurt MHP
  • Hüseyin Bozdoğan BTP
  • Uğur Aytekin İYİ Parti
  • Katılım oranı % 94,7
  • Toplam seçmen673
  • Kullanılan oy637
  • Geçerli oy616
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14672
  • 30 Mar 14638
  • 30 Mar 14624
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akçakent Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 4 / 4
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %64,9
  • %58
  • %7
  • %64,9
  • %58
  • %7
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %1,6
  • %1,6
  • %0
  • %1,6
  • %1,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ÇÇD KMN MER MCR AKP AKÇ BZT
Akçakent
yukleniyor
Akpınar
yukleniyor
Boztepe
yukleniyor
Çiçekdağı
yukleniyor
Kaman
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Mucur
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yılmaz Kılıç AK Parti
  • Uğur Dağ Bağımsız
  • Ahmet Bozkurt MHP
  • Hüseyin Bozdoğan BTP
  • Uğur Aytekin İYİ Parti
  • Katılım oranı % 94,7
  • Toplam seçmen673
  • Kullanılan oy637
  • Geçerli oy616
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14672
  • 30 Mar 14638
  • 30 Mar 14624
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akçakent Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Akçakent Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4 / 4
  • %100
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • MHP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • %58
    357 oy
  • %30,2
    186 oy
  • %7
    43 oy
  • %3,2
    20 oy
  • %1,6
    10 oy
  • %58
    357 oy
  • %30,2
    186 oy
  • %7
    43 oy
  • %3,2
    20 oy
  • %1,6
    10 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,3
    314 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,6
    35 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %50,3
    314 oy
  • %0
  • %5,6
    35 oy
  • %0
  • %0
  • SP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,8
    267 oy
  • %1,3
    8 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %42,8
    267 oy
  • %1,3
    8 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Kırşehir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kırşehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kırşehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 268 / 269
  • %99,6
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • VP
  • %44,7
    31.936 oy
  • %38,7
    27.639 oy
  • %15,6
    11.117 oy
  • %0,7
    483 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %44,7
    31.936 oy
  • %38,7
    27.639 oy
  • %15,6
    11.117 oy
  • %0,7
    483 oy
  • %0,1
    80 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %23,4
    16.062 oy
  • %42,2
    28.954 oy
  • %31
    21.243 oy
  • %0,7
    471 oy
  • %0
    0 oy
  • %23,4
    16.062 oy
  • %42,2
    28.954 oy
  • %31
    21.243 oy
  • %0,7
    471 oy
  • %0
  • TKP
  • DSP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    45 oy
  • %0
    30 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    45 oy
  • %0
    30 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    53 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    53 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    321 oy
  • %0,3
    196 oy
  • %1,8
    1.246 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    321 oy
  • %0,3
    196 oy
  • %1,8
    1.246 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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