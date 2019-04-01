31 Mart 2019 Karapürçek Yerel Seçim Sonuçları
Orhan Yıldırım
AK Parti
%48,6
4.059 oy
Hasan Cavit Karslı
BBP
%44,7
3.733 oy
Diğer
%6
552 oy
Sakarya - Karapürçek İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 34 / 34
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Orhan Yıldırım AK Parti
- Hasan Cavit Karslı BBP
- Mehmet Ali Gedik SP
- Nizamettin Yıldız CHP
- Suat Bel BTP
- Katılım oranı % 93,7
- Toplam seçmen9.306
- Kullanılan oy8.716
- Geçerli oy8.344
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 148.628
- 30 Mar 148.221
- 30 Mar 147.789
- Açılan sandık
- 34 / 34
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Orhan Yıldırım AK Parti
- Hasan Cavit Karslı BBP
- Mehmet Ali Gedik SP
- Nizamettin Yıldız CHP
- Suat Bel BTP
- Katılım oranı % 93,7
- Toplam seçmen9.306
- Kullanılan oy8.716
- Geçerli oy8.344
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 148.628
- 30 Mar 148.221
- 30 Mar 147.789
Karapürçek Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 34 / 34
- %100
Sakarya İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Sakarya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Adapazarı Mutlu Işıksu % 100 % 57,4 % 0 % 11,2 % 25,1 % 0 % 2,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Adapazarı Mutlu Işıksu % 100 % 57,43 % 0 % 11,23 % 25,14 % 0 % 2,53 SP
- Adapazarı (30 Mar 14) % 52,71 % 32,97 % 8,98 % 0 % 0 % 2,7 SP
- Akyazı Bilal Soykan % 100 % 71,4 % 0 % 0 % 12,2 % 0 % 11,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akyazı Bilal Soykan % 100 % 71,37 % 0 % 0 % 12,15 % 0 % 11,91 SP
- Akyazı (30 Mar 14) % 61,9 % 25,03 % 3,15 % 0 % 0 % 8,21 SP
- Arifiye İsmail Karakullukçu % 100 % 61,5 % 0 % 14,6 % 0 % 0 % 17,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Arifiye İsmail Karakullukçu % 100 % 61,52 % 0 % 14,56 % 0 % 0 % 17,68 BBP
- Arifiye (30 Mar 14) % 65,52 % 15,86 % 7,17 % 0 % 0 % 4,17 SP
- Erenler Fevzi Kılıç % 100 % 65,6 % 0 % 0 % 21,4 % 1,3 % 7,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Erenler Fevzi Kılıç % 100 % 65,55 % 0 % 0 % 21,36 % 1,29 % 7,2 BBP
- Erenler (30 Mar 14) % 53,97 % 30,31 % 3,77 % 0 % 0 % 9,75 SP
- Ferizli İsmail Gündoğdu % 100 % 63,4 % 0 % 0 % 34,1 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ferizli İsmail Gündoğdu % 100 % 63,37 % 0 % 0 % 34,08 % 0 % 1,27 SP
- Ferizli (30 Mar 14) % 48,83 % 43,9 % 2,43 % 0 % 0 % 3,65 SP
- Geyve Murat Kaya % 100 % 53,4 % 0 % 0 % 42,6 % 0 % 1,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Geyve Murat Kaya % 100 % 53,37 % 0 % 0 % 42,59 % 0 % 1,9 BBP
- Geyve (30 Mar 14) % 55,78 % 38 % 3,14 % 0 % 0 % 1,8 SP
- Hendek Turgut Babaoğlu % 100 % 41,7 % 0 % 0 % 9,1 % 0 % 46,4 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hendek Turgut Babaoğlu % 100 % 41,74 % 0 % 0 % 9,05 % 0 % 46,35 BBP
- Hendek (30 Mar 14) % 51,01 % 43,15 % 4,73 % 0 % 0 % 0,39 Bağımsız
- Karapürçek Orhan Yıldırım % 100 % 48,6 % 0 % 1,9 % 0 % 0 % 44,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karapürçek Orhan Yıldırım % 100 % 48,65 % 0 % 1,93 % 0 % 0 % 44,74 BBP
- Karapürçek (30 Mar 14) % 48,13 % 2,77 % 10,86 % 0 % 0 % 37,07 SP
- Karasu İshak Sarı % 100 % 50,5 % 0 % 28,5 % 0 % 0 % 17,6 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karasu İshak Sarı % 100 % 50,52 % 0 % 28,48 % 0 % 0 % 17,61 BBP
- Karasu (30 Mar 14) % 57,15 % 29,08 % 8,76 % 0 % 0 % 2,46 SP
- Kaynarca Murat Kefli % 100 % 45,3 % 0 % 4,2 % 0 % 0 % 29,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kaynarca Murat Kefli % 100 % 45,27 % 0 % 4,19 % 0 % 0 % 29,14 SP
- Kaynarca (30 Mar 14) % 59,3 % 31,91 % 5,46 % 0 % 0 % 2,6 SP
- Kocaali Ahmet Acar % 100 % 58,3 % 0 % 0 % 36,3 % 0 % 4,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kocaali Ahmet Acar % 100 % 58,29 % 0 % 0 % 36,25 % 0 % 4,21 SP
- Kocaali (30 Mar 14) % 57,3 % 24,16 % 14,28 % 0 % 0 % 3,65 SP
- Pamukova İbrahim Güven Övün % 100 % 39,4 % 0 % 3,9 % 0 % 0 % 54,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pamukova İbrahim Güven Övün % 100 % 39,36 % 0 % 3,94 % 0 % 0 % 54,4 SP
- Pamukova (30 Mar 14) % 53,07 % 5,12 % 29,22 % 0 % 0 % 11,49 SP
- Sapanca Özcan Özen % 100 % 53,5 % 0 % 27,2 % 0 % 0 % 12,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sapanca Özcan Özen % 100 % 53,52 % 0 % 27,17 % 0 % 0 % 12,74 Bağımsız
- Sapanca (30 Mar 14) % 49,59 % 32,29 % 8,37 % 0 % 0 % 7,35 SP
- Serdivan Yusuf Alemdar % 100 % 58,6 % 0 % 31 % 0 % 0 % 4,5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Serdivan Yusuf Alemdar % 100 % 58,63 % 0 % 31,04 % 0 % 0 % 4,45 BBP
- Serdivan (30 Mar 14) % 55,23 % 33,56 % 6,55 % 0 % 0 % 2,18 SP
- Söğütlü Koray Oktay Özten % 100 % 67,5 % 0 % 20,4 % 0 % 0 % 9,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Söğütlü Koray Oktay Özten % 100 % 67,48 % 0 % 20,42 % 0 % 0 % 9,6 SP
- Söğütlü (30 Mar 14) % 51,33 % 41,51 % 4,74 % 0 % 0 % 1,93 SP
- Taraklı İbrahim Pilavcı % 100 % 0 % 61,5 % 0 % 34,2 % 0 % 2,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Taraklı İbrahim Pilavcı % 100 % 0 % 61,5 % 0 % 34,21 % 0 % 2,37 SP
- Taraklı (30 Mar 14) % 55,89 % 5,07 % 1,82 % 0 % 0 % 36,28 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Sakarya Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.430 / 2.431
- %100
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