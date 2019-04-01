Seçim Sakarya Karapürçek Seçim Sonuçları – Karapürçek Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Karapürçek Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Orhan Yıldırım
Orhan Yıldırım
AK Parti
%48,6
4.059 oy
Hasan Cavit Karslı
BBP
%44,7
3.733 oy
Diğer
%6
552 oy
Sakarya - Karapürçek İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 34 / 34
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %48,6
  • %1,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %49,4
  • %48,6
  • %1,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %49,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,1
  • %10,9
  • %2,8
  • %0
  • %0
  • %38,2
  • %48,1
  • %10,9
  • %2,8
  • %0
  • %0
  • %38,2
Tüm Partiler
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
Adapazarı
yukleniyor
Akyazı
yukleniyor
Arifiye
yukleniyor
Erenler
yukleniyor
Ferizli
yukleniyor
Geyve
yukleniyor
Hendek
yukleniyor
Karapürçek
yukleniyor
Karasu
yukleniyor
Kaynarca
yukleniyor
Kocaali
yukleniyor
Pamukova
yukleniyor
Sapanca
yukleniyor
Serdivan
yukleniyor
Söğütlü
yukleniyor
Taraklı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Orhan Yıldırım AK Parti
  • Hasan Cavit Karslı BBP
  • Mehmet Ali Gedik SP
  • Nizamettin Yıldız CHP
  • Suat Bel BTP
  • Katılım oranı % 93,7
  • Toplam seçmen9.306
  • Kullanılan oy8.716
  • Geçerli oy8.344
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.628
  • 30 Mar 148.221
  • 30 Mar 147.789
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karapürçek Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 34 / 34
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %48,6
  • %48,6
  • %0
  • %48,6
  • %48,6
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1,9
  • %1,9
  • %0
  • %1,9
  • %1,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
Adapazarı
yukleniyor
Akyazı
yukleniyor
Arifiye
yukleniyor
Erenler
yukleniyor
Ferizli
yukleniyor
Geyve
yukleniyor
Hendek
yukleniyor
Karapürçek
yukleniyor
Karasu
yukleniyor
Kaynarca
yukleniyor
Kocaali
yukleniyor
Pamukova
yukleniyor
Sapanca
yukleniyor
Serdivan
yukleniyor
Söğütlü
yukleniyor
Taraklı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Orhan Yıldırım AK Parti
  • Hasan Cavit Karslı BBP
  • Mehmet Ali Gedik SP
  • Nizamettin Yıldız CHP
  • Suat Bel BTP
  • Katılım oranı % 93,7
  • Toplam seçmen9.306
  • Kullanılan oy8.716
  • Geçerli oy8.344
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.628
  • 30 Mar 148.221
  • 30 Mar 147.789
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karapürçek Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Karapürçek Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 34 / 34
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • SP
  • CHP
  • BTP
  • %48,6
    4.059 oy
  • %44,7
    3.733 oy
  • %3,1
    260 oy
  • %1,9
    161 oy
  • %1,6
    131 oy
  • %48,6
    4.059 oy
  • %44,7
    3.733 oy
  • %3,1
    260 oy
  • %1,9
    161 oy
  • %1,6
    131 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,1
    3.749 oy
  • %0,3
    22 oy
  • %37,1
    2.887 oy
  • %10,9
    846 oy
  • %0,2
    13 oy
  • %48,1
    3.749 oy
  • %0,3
    22 oy
  • %37,1
    2.887 oy
  • %10,9
    846 oy
  • %0,2
    13 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,8
    216 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    6 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    216 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    6 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    50 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    50 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Sakarya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sakarya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sakarya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.430 / 2.431
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %65
    386.279 oy
  • %27,6
    164.097 oy
  • %3,9
    23.161 oy
  • %1
    6.133 oy
  • %0,7
    4.186 oy
  • %65
    386.279 oy
  • %27,6
    164.097 oy
  • %3,9
    23.161 oy
  • %1
    6.133 oy
  • %0,7
    4.186 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    594 oy
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
  • %0,1
    594 oy
  • DP
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • %0,6
    3.410 oy
  • %0,4
    2.609 oy
  • %0,3
    1.540 oy
  • %0,2
    1.375 oy
  • %0,2
    1.282 oy
  • %0,6
    3.410 oy
  • %0,4
    2.609 oy
  • %0,3
    1.540 oy
  • %0,2
    1.375 oy
  • %0,2
    1.282 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    354 oy
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • %0
  • %0,1
    354 oy
  • Diğer
  • BBP
  • MHP
  • CHP
  • %0
    142 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    142 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy
  • %9,2
    52.821 oy
  • %0
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy
  • %9,2
    52.821 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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