Seçim Sakarya Erenler Seçim Sonuçları – Erenler Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Erenler Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Fevzi Kılıç
Fevzi Kılıç
AK Parti
%65,5
32.579 oy
Şemsettin Duman
Şemsettin Duman
İYİ Parti
%21,4
10.628 oy
Diğer
%13
6.516 oy
Sakarya - Erenler İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 191 / 191
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • Diğer
  • %65,5
  • %21,4
  • %1,3
  • %0
  • %0
  • %11,8
  • %65,5
  • %21,4
  • %1,3
  • %0
  • %0
  • %11,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54
  • %0
  • %0
  • %30,3
  • %3,8
  • %11,9
  • %54
  • %0
  • %0
  • %30,3
  • %3,8
  • %11,9
Tüm Partiler
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
Adapazarı
yukleniyor
Akyazı
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Arifiye
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Erenler
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Ferizli
yukleniyor
Geyve
yukleniyor
Hendek
yukleniyor
Karapürçek
yukleniyor
Karasu
yukleniyor
Kaynarca
yukleniyor
Kocaali
yukleniyor
Pamukova
yukleniyor
Sapanca
yukleniyor
Serdivan
yukleniyor
Söğütlü
yukleniyor
Taraklı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fevzi Kılıç AK Parti
  • Şemsettin Duman İYİ Parti
  • Uğur Başsöz BBP
  • Abdullah Satır SP
  • Fethi Doğan HDP
  • Katılım oranı % 84,3
  • Toplam seçmen61.148
  • Kullanılan oy51.548
  • Geçerli oy49.723
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1455.115
  • 30 Mar 1449.946
  • 30 Mar 1447.756
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Erenler Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 191 / 191
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %65,5
  • %65,5
  • %0
  • %65,5
  • %65,5
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %21,4
  • %21,4
  • %0
  • %21,4
  • %21,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %1,3
  • %0
  • %1,3
Tüm Partiler
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
Adapazarı
yukleniyor
Akyazı
yukleniyor
Arifiye
yukleniyor
Erenler
yukleniyor
Ferizli
yukleniyor
Geyve
yukleniyor
Hendek
yukleniyor
Karapürçek
yukleniyor
Karasu
yukleniyor
Kaynarca
yukleniyor
Kocaali
yukleniyor
Pamukova
yukleniyor
Sapanca
yukleniyor
Serdivan
yukleniyor
Söğütlü
yukleniyor
Taraklı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fevzi Kılıç AK Parti
  • Şemsettin Duman İYİ Parti
  • Uğur Başsöz BBP
  • Abdullah Satır SP
  • Fethi Doğan HDP
  • Katılım oranı % 84,3
  • Toplam seçmen61.148
  • Kullanılan oy51.548
  • Geçerli oy49.723
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1455.115
  • 30 Mar 1449.946
  • 30 Mar 1447.756
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Erenler Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Erenler Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 191 / 191
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • SP
  • HDP
  • %65,5
    32.579 oy
  • %21,4
    10.628 oy
  • %7,2
    3.594 oy
  • %3,3
    1.617 oy
  • %1,3
    642 oy
  • %65,5
    32.579 oy
  • %21,4
    10.628 oy
  • %7,2
    3.594 oy
  • %3,3
    1.617 oy
  • %1,3
    642 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54
    25.776 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    328 oy
  • %9,7
    4.656 oy
  • %0
    0 oy
  • %54
    25.776 oy
  • %0
  • %0,7
    328 oy
  • %9,7
    4.656 oy
  • %0
  • DP
  • BTP
  • DSP
  • MHP
  • CHP
  • %0,5
    242 oy
  • %0,5
    235 oy
  • %0,4
    186 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    242 oy
  • %0,5
    235 oy
  • %0,4
    186 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    209 oy
  • %0,1
    39 oy
  • %0,1
    46 oy
  • %30,3
    14.475 oy
  • %3,8
    1.800 oy
  • %0,4
    209 oy
  • %0,1
    39 oy
  • %0,1
    46 oy
  • %30,3
    14.475 oy
  • %3,8
    1.800 oy
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    356 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    356 oy
  • %0

Sakarya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sakarya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sakarya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.429 / 2.431
  • %99,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %65
    386.358 oy
  • %27,6
    164.010 oy
  • %3,9
    23.098 oy
  • %1
    6.141 oy
  • %0,7
    4.242 oy
  • %65
    386.358 oy
  • %27,6
    164.010 oy
  • %3,9
    23.098 oy
  • %1
    6.141 oy
  • %0,7
    4.242 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    594 oy
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
  • %0,1
    594 oy
  • DP
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • %0,6
    3.454 oy
  • %0,4
    2.621 oy
  • %0,3
    1.593 oy
  • %0,2
    1.391 oy
  • %0,2
    1.279 oy
  • %0,6
    3.454 oy
  • %0,4
    2.621 oy
  • %0,3
    1.593 oy
  • %0,2
    1.391 oy
  • %0,2
    1.279 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    354 oy
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • %0
  • %0,1
    354 oy
  • BBP
  • MHP
  • CHP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy
  • %9,2
    52.821 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy
  • %9,2
    52.821 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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