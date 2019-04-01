Seçim Sakarya Taraklı Seçim Sonuçları – Taraklı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Taraklı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İbrahim Pilavcı
İbrahim Pilavcı
MHP
%61,5
2.853 oy
Mehmet Aydın
Mehmet Aydın
İYİ Parti
%34,2
1.587 oy
Diğer
%4
196 oy
Sakarya - Taraklı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 28 / 28
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %61,5
  • %34,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,2
  • %61,5
  • %34,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5,1
  • %0
  • %55,9
  • %1,8
  • %0
  • %37,2
  • %5,1
  • %0
  • %55,9
  • %1,8
  • %0
  • %37,2
Tüm Partiler
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
Adapazarı
yukleniyor
Akyazı
yukleniyor
Arifiye
yukleniyor
Erenler
yukleniyor
Ferizli
yukleniyor
Geyve
yukleniyor
Hendek
yukleniyor
Karapürçek
yukleniyor
Karasu
yukleniyor
Kaynarca
yukleniyor
Kocaali
yukleniyor
Pamukova
yukleniyor
Sapanca
yukleniyor
Serdivan
yukleniyor
Söğütlü
yukleniyor
Taraklı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Pilavcı MHP
  • Mehmet Aydın İYİ Parti
  • Veysel Güneş SP
  • Hızır Acar DP
  • İbrahim Tüfekçi BBP
  • Katılım oranı % 93,6
  • Toplam seçmen5.212
  • Kullanılan oy4.880
  • Geçerli oy4.636
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.219
  • 30 Mar 145.016
  • 30 Mar 144.738
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Taraklı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 28 / 28
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %61,5
  • %61,5
  • %0
  • %61,5
  • %61,5
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %34,2
  • %34,2
  • %0
  • %34,2
  • %34,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
Adapazarı
yukleniyor
Akyazı
yukleniyor
Arifiye
yukleniyor
Erenler
yukleniyor
Ferizli
yukleniyor
Geyve
yukleniyor
Hendek
yukleniyor
Karapürçek
yukleniyor
Karasu
yukleniyor
Kaynarca
yukleniyor
Kocaali
yukleniyor
Pamukova
yukleniyor
Sapanca
yukleniyor
Serdivan
yukleniyor
Söğütlü
yukleniyor
Taraklı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Pilavcı MHP
  • Mehmet Aydın İYİ Parti
  • Veysel Güneş SP
  • Hızır Acar DP
  • İbrahim Tüfekçi BBP
  • Katılım oranı % 93,6
  • Toplam seçmen5.212
  • Kullanılan oy4.880
  • Geçerli oy4.636
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.219
  • 30 Mar 145.016
  • 30 Mar 144.738
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Taraklı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Taraklı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 28 / 28
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • BBP
  • %61,5
    2.853 oy
  • %34,2
    1.587 oy
  • %2,4
    111 oy
  • %0,8
    36 oy
  • %0,4
    19 oy
  • %61,5
    2.853 oy
  • %34,2
    1.587 oy
  • %2,4
    111 oy
  • %0,8
    36 oy
  • %0,4
    19 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5,1
    240 oy
  • %0
    0 oy
  • %36,3
    1.719 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    23 oy
  • %5,1
    240 oy
  • %0
  • %36,3
    1.719 oy
  • %0
  • %0,5
    23 oy
  • BTP
  • DSP
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • %0,3
    16 oy
  • %0,3
    14 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    16 oy
  • %0,3
    14 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    17 oy
  • %0,1
    5 oy
  • %55,9
    2.648 oy
  • %1,8
    86 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    17 oy
  • %0,1
    5 oy
  • %55,9
    2.648 oy
  • %1,8
    86 oy
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Sakarya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sakarya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sakarya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.429 / 2.431
  • %99,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %65
    386.358 oy
  • %27,6
    164.010 oy
  • %3,9
    23.098 oy
  • %1
    6.141 oy
  • %0,7
    4.242 oy
  • %65
    386.358 oy
  • %27,6
    164.010 oy
  • %3,9
    23.098 oy
  • %1
    6.141 oy
  • %0,7
    4.242 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    594 oy
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
  • %0,1
    594 oy
  • DP
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • %0,6
    3.454 oy
  • %0,4
    2.621 oy
  • %0,3
    1.593 oy
  • %0,2
    1.391 oy
  • %0,2
    1.279 oy
  • %0,6
    3.454 oy
  • %0,4
    2.621 oy
  • %0,3
    1.593 oy
  • %0,2
    1.391 oy
  • %0,2
    1.279 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    354 oy
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • %0
  • %0,1
    354 oy
  • BBP
  • MHP
  • CHP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy
  • %9,2
    52.821 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy
  • %9,2
    52.821 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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