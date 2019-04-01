Seçim Sakarya Kaynarca Seçim Sonuçları – Kaynarca Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kaynarca Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Murat Kefli
Murat Kefli
AK Parti
%45,3
7.257 oy
Ergün Öztürk
Ergün Öztürk
SP
%29,1
4.672 oy
Diğer
%26
4.102 oy
Sakarya - Kaynarca İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 78 / 78
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %45,3
  • %4,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %50,5
  • %45,3
  • %4,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %50,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,3
  • %5,5
  • %31,9
  • %0
  • %0
  • %3,3
  • %59,3
  • %5,5
  • %31,9
  • %0
  • %0
  • %3,3
Tüm Partiler
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
Adapazarı
yukleniyor
Akyazı
yukleniyor
Arifiye
yukleniyor
Erenler
yukleniyor
Ferizli
yukleniyor
Geyve
yukleniyor
Hendek
yukleniyor
Karapürçek
yukleniyor
Karasu
yukleniyor
Kaynarca
yukleniyor
Kocaali
yukleniyor
Pamukova
yukleniyor
Sapanca
yukleniyor
Serdivan
yukleniyor
Söğütlü
yukleniyor
Taraklı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Murat Kefli AK Parti
  • Ergün Öztürk SP
  • Mustafa Boğaz BBP
  • Nalan Akçay CHP
  • İsa Soysal DP
  • Katılım oranı % 91,9
  • Toplam seçmen18.112
  • Kullanılan oy16.644
  • Geçerli oy16.031
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1416.891
  • 30 Mar 1415.766
  • 30 Mar 1415.078
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kaynarca Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 78 / 78
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %45,3
  • %45,3
  • %0
  • %45,3
  • %45,3
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %4,2
  • %4,2
  • %0
  • %4,2
  • %4,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
Adapazarı
yukleniyor
Akyazı
yukleniyor
Arifiye
yukleniyor
Erenler
yukleniyor
Ferizli
yukleniyor
Geyve
yukleniyor
Hendek
yukleniyor
Karapürçek
yukleniyor
Karasu
yukleniyor
Kaynarca
yukleniyor
Kocaali
yukleniyor
Pamukova
yukleniyor
Sapanca
yukleniyor
Serdivan
yukleniyor
Söğütlü
yukleniyor
Taraklı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Murat Kefli AK Parti
  • Ergün Öztürk SP
  • Mustafa Boğaz BBP
  • Nalan Akçay CHP
  • İsa Soysal DP
  • Katılım oranı % 91,9
  • Toplam seçmen18.112
  • Kullanılan oy16.644
  • Geçerli oy16.031
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1416.891
  • 30 Mar 1415.766
  • 30 Mar 1415.078
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kaynarca Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kaynarca Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 78 / 78
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • BBP
  • CHP
  • DP
  • %45,3
    7.257 oy
  • %29,1
    4.672 oy
  • %20,2
    3.233 oy
  • %4,2
    672 oy
  • %1,2
    197 oy
  • %45,3
    7.257 oy
  • %29,1
    4.672 oy
  • %20,2
    3.233 oy
  • %4,2
    672 oy
  • %1,2
    197 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,3
    8.941 oy
  • %2,6
    392 oy
  • %0,4
    63 oy
  • %5,5
    824 oy
  • %0
    0 oy
  • %59,3
    8.941 oy
  • %2,6
    392 oy
  • %0,4
    63 oy
  • %5,5
    824 oy
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,9
    4.812 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    18 oy
  • %0
    0 oy
  • %31,9
    4.812 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    18 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    20 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    20 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Sakarya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sakarya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sakarya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.430 / 2.431
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %65
    386.279 oy
  • %27,6
    164.097 oy
  • %3,9
    23.161 oy
  • %1
    6.133 oy
  • %0,7
    4.186 oy
  • %65
    386.279 oy
  • %27,6
    164.097 oy
  • %3,9
    23.161 oy
  • %1
    6.133 oy
  • %0,7
    4.186 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    594 oy
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
  • %0,1
    594 oy
  • DP
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • %0,6
    3.410 oy
  • %0,4
    2.609 oy
  • %0,3
    1.540 oy
  • %0,2
    1.375 oy
  • %0,2
    1.282 oy
  • %0,6
    3.410 oy
  • %0,4
    2.609 oy
  • %0,3
    1.540 oy
  • %0,2
    1.375 oy
  • %0,2
    1.282 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    354 oy
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • %0
  • %0,1
    354 oy
  • Diğer
  • BBP
  • MHP
  • CHP
  • %0
    142 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    142 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy
  • %9,2
    52.821 oy
  • %0
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy
  • %9,2
    52.821 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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