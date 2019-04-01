Seçim Sakarya Adapazarı Seçim Sonuçları – Adapazarı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Adapazarı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mutlu Işıksu
Mutlu Işıksu
AK Parti
%57,4
87.840 oy
Aydoğan Arslan
Aydoğan Arslan
İYİ Parti
%25,1
38.460 oy
Diğer
%18
26.662 oy
Sakarya - Adapazarı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 596 / 596
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %57,4
  • %25,1
  • %11,2
  • %0
  • %0
  • %6,2
  • %57,4
  • %25,1
  • %11,2
  • %0
  • %0
  • %6,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,7
  • %0
  • %9
  • %33
  • %0
  • %5,3
  • %52,7
  • %0
  • %9
  • %33
  • %0
  • %5,3
Tüm Partiler
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
Adapazarı
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Akyazı
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Arifiye
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Erenler
yukleniyor
Ferizli
yukleniyor
Geyve
yukleniyor
Hendek
yukleniyor
Karapürçek
yukleniyor
Karasu
yukleniyor
Kaynarca
yukleniyor
Kocaali
yukleniyor
Pamukova
yukleniyor
Sapanca
yukleniyor
Serdivan
yukleniyor
Söğütlü
yukleniyor
Taraklı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mutlu Işıksu AK Parti
  • Aydoğan Arslan İYİ Parti
  • İsmahil Kılıç CHP
  • Abidin Birinci SP
  • Eray Yeşilçimen BBP
  • Katılım oranı % 83,3
  • Toplam seçmen191.078
  • Kullanılan oy159.151
  • Geçerli oy152.962
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14182.838
  • 30 Mar 14164.259
  • 30 Mar 14157.782
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Adapazarı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 596 / 596
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %57,4
  • %57,4
  • %0
  • %57,4
  • %57,4
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %36,4
  • %25,1
  • %11,2
  • %36,4
  • %25,1
  • %11,2
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
Adapazarı
yukleniyor
Akyazı
yukleniyor
Arifiye
yukleniyor
Erenler
yukleniyor
Ferizli
yukleniyor
Geyve
yukleniyor
Hendek
yukleniyor
Karapürçek
yukleniyor
Karasu
yukleniyor
Kaynarca
yukleniyor
Kocaali
yukleniyor
Pamukova
yukleniyor
Sapanca
yukleniyor
Serdivan
yukleniyor
Söğütlü
yukleniyor
Taraklı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mutlu Işıksu AK Parti
  • Aydoğan Arslan İYİ Parti
  • İsmahil Kılıç CHP
  • Abidin Birinci SP
  • Eray Yeşilçimen BBP
  • Katılım oranı % 83,3
  • Toplam seçmen191.078
  • Kullanılan oy159.151
  • Geçerli oy152.962
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14182.838
  • 30 Mar 14164.259
  • 30 Mar 14157.782
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Adapazarı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Adapazarı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 596 / 596
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • %57,4
    87.840 oy
  • %25,1
    38.460 oy
  • %11,2
    17.185 oy
  • %2,5
    3.877 oy
  • %2,2
    3.315 oy
  • %57,4
    87.840 oy
  • %25,1
    38.460 oy
  • %11,2
    17.185 oy
  • %2,5
    3.877 oy
  • %2,2
    3.315 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,7
    83.163 oy
  • %0
    0 oy
  • %9
    14.170 oy
  • %2,7
    4.264 oy
  • %0,7
    1.153 oy
  • %52,7
    83.163 oy
  • %0
  • %9
    14.170 oy
  • %2,7
    4.264 oy
  • %0,7
    1.153 oy
  • DP
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,7
    1.007 oy
  • %0,4
    536 oy
  • %0,3
    416 oy
  • %0,2
    326 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    1.007 oy
  • %0,4
    536 oy
  • %0,3
    416 oy
  • %0,2
    326 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    750 oy
  • %0,2
    240 oy
  • %0,1
    124 oy
  • %1
    1.590 oy
  • %33
    52.019 oy
  • %0,5
    750 oy
  • %0,2
    240 oy
  • %0,1
    124 oy
  • %1
    1.590 oy
  • %33
    52.019 oy
  • HDP
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Sakarya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sakarya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sakarya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.429 / 2.431
  • %99,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %65
    386.358 oy
  • %27,6
    164.010 oy
  • %3,9
    23.098 oy
  • %1
    6.141 oy
  • %0,7
    4.242 oy
  • %65
    386.358 oy
  • %27,6
    164.010 oy
  • %3,9
    23.098 oy
  • %1
    6.141 oy
  • %0,7
    4.242 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    594 oy
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
  • %0,1
    594 oy
  • DP
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • %0,6
    3.454 oy
  • %0,4
    2.621 oy
  • %0,3
    1.593 oy
  • %0,2
    1.391 oy
  • %0,2
    1.279 oy
  • %0,6
    3.454 oy
  • %0,4
    2.621 oy
  • %0,3
    1.593 oy
  • %0,2
    1.391 oy
  • %0,2
    1.279 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    354 oy
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • %0
  • %0,1
    354 oy
  • BBP
  • MHP
  • CHP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy
  • %9,2
    52.821 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy
  • %9,2
    52.821 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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