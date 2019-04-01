Seçim Sakarya Hendek Seçim Sonuçları – Hendek Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Hendek Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Turgut Babaoğlu
Turgut Babaoğlu
BBP
%46,4
24.091 oy
Ali Kemal Sofu
Ali Kemal Sofu
AK Parti
%41,7
21.696 oy
Diğer
%12
6.189 oy
Sakarya - Hendek İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 217 / 217
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %41,7
  • %9,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %49,2
  • %41,7
  • %9,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %49,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51
  • %0
  • %43,1
  • %4,7
  • %0
  • %1,1
  • %51
  • %0
  • %43,1
  • %4,7
  • %0
  • %1,1
Tüm Partiler
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
Adapazarı
yukleniyor
Akyazı
yukleniyor
Arifiye
yukleniyor
Erenler
yukleniyor
Ferizli
yukleniyor
Geyve
yukleniyor
Hendek
yukleniyor
Karapürçek
yukleniyor
Karasu
yukleniyor
Kaynarca
yukleniyor
Kocaali
yukleniyor
Pamukova
yukleniyor
Sapanca
yukleniyor
Serdivan
yukleniyor
Söğütlü
yukleniyor
Taraklı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Turgut Babaoğlu BBP
  • Ali Kemal Sofu AK Parti
  • Ahmet Merçan İYİ Parti
  • Ahmet Sinan Kesici BTP
  • Yasir Yüksek SP
  • Katılım oranı % 89,6
  • Toplam seçmen59.910
  • Kullanılan oy53.695
  • Geçerli oy51.976
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1453.049
  • 30 Mar 1449.128
  • 30 Mar 1446.843
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hendek Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 217 / 217
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %41,7
  • %41,7
  • %0
  • %41,7
  • %41,7
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %9,1
  • %9,1
  • %0
  • %9,1
  • %9,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
Adapazarı
yukleniyor
Akyazı
yukleniyor
Arifiye
yukleniyor
Erenler
yukleniyor
Ferizli
yukleniyor
Geyve
yukleniyor
Hendek
yukleniyor
Karapürçek
yukleniyor
Karasu
yukleniyor
Kaynarca
yukleniyor
Kocaali
yukleniyor
Pamukova
yukleniyor
Sapanca
yukleniyor
Serdivan
yukleniyor
Söğütlü
yukleniyor
Taraklı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Turgut Babaoğlu BBP
  • Ali Kemal Sofu AK Parti
  • Ahmet Merçan İYİ Parti
  • Ahmet Sinan Kesici BTP
  • Yasir Yüksek SP
  • Katılım oranı % 89,6
  • Toplam seçmen59.910
  • Kullanılan oy53.695
  • Geçerli oy51.976
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1453.049
  • 30 Mar 1449.128
  • 30 Mar 1446.843
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hendek Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Hendek Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 217 / 217
  • %100
  • BBP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BTP
  • SP
  • %46,4
    24.091 oy
  • %41,7
    21.696 oy
  • %9,1
    4.704 oy
  • %1,1
    580 oy
  • %1,1
    552 oy
  • %46,4
    24.091 oy
  • %41,7
    21.696 oy
  • %9,1
    4.704 oy
  • %1,1
    580 oy
  • %1,1
    552 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    178 oy
  • %51
    23.893 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    178 oy
  • %51
    23.893 oy
  • %0
  • %0,1
    65 oy
  • %0
  • DP
  • Diğer
  • DSP
  • MHP
  • CHP
  • %0,3
    142 oy
  • %0,2
    108 oy
  • %0,2
    103 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    142 oy
  • %0,2
    108 oy
  • %0,2
    103 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    24 oy
  • %43,1
    20.211 oy
  • %4,7
    2.218 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    24 oy
  • %43,1
    20.211 oy
  • %4,7
    2.218 oy
  • HDP
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    183 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,4
    183 oy

Sakarya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sakarya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sakarya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.430 / 2.431
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %65
    386.279 oy
  • %27,6
    164.097 oy
  • %3,9
    23.161 oy
  • %1
    6.133 oy
  • %0,7
    4.186 oy
  • %65
    386.279 oy
  • %27,6
    164.097 oy
  • %3,9
    23.161 oy
  • %1
    6.133 oy
  • %0,7
    4.186 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    594 oy
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
  • %0,1
    594 oy
  • DP
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • %0,6
    3.410 oy
  • %0,4
    2.609 oy
  • %0,3
    1.540 oy
  • %0,2
    1.375 oy
  • %0,2
    1.282 oy
  • %0,6
    3.410 oy
  • %0,4
    2.609 oy
  • %0,3
    1.540 oy
  • %0,2
    1.375 oy
  • %0,2
    1.282 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    354 oy
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • %0
  • %0,1
    354 oy
  • Diğer
  • BBP
  • MHP
  • CHP
  • %0
    142 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    142 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy
  • %9,2
    52.821 oy
  • %0
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy
  • %9,2
    52.821 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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