31 Mart 2019 Merkez Yerel Seçim Sonuçları
Celal Köse
AK Parti
%40,9
18.828 oy
Kazım Arslan
Bağımsız
%36,2
16.663 oy
Diğer
%23
10.592 oy
Yozgat - Merkez İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 179 / 179
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Celal Köse AK Parti
- Kazım Arslan Bağımsız
- Mehmet Erdemir MHP
- Metin Özışık İYİ Parti
- Abdullah Güngör BTP
- Katılım oranı % 85,9
- Toplam seçmen55.679
- Kullanılan oy47.834
- Geçerli oy46.083
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1452.387
- 30 Mar 1447.187
- 30 Mar 1445.706
- Açılan sandık
- 179 / 179
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Celal Köse AK Parti
- Kazım Arslan Bağımsız
- Mehmet Erdemir MHP
- Metin Özışık İYİ Parti
- Abdullah Güngör BTP
- Katılım oranı % 85,9
- Toplam seçmen55.679
- Kullanılan oy47.834
- Geçerli oy46.083
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1452.387
- 30 Mar 1447.187
- 30 Mar 1445.706
Merkez Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 179 / 179
- %100
Yozgat İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Yozgat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akdağmadeni Nezih Yalçın % 100 % 42,7 % 51,6 % 0 % 5,2 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akdağmadeni Nezih Yalçın % 100 % 42,74 % 51,58 % 0 % 5,19 % 0 % 0,4 SP
- Akdağmadeni (30 Mar 14) % 51,13 % 35,93 % 2,95 % 0 % 0 % 8,21 SP
- Aydıncık Ahmet Koçak % 100 % 48,8 % 48,5 % 0 % 2,2 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aydıncık Ahmet Koçak % 100 % 48,79 % 48,49 % 0 % 2,19 % 0 % 0,39 SP
- Aydıncık (30 Mar 14) % 47,54 % 33,42 % 0,3 % 0 % 0 % 10,38 DP
- Boğazlıyan Gökhan Coşar % 100 % 52,7 % 3,3 % 43,7 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Boğazlıyan Gökhan Coşar % 100 % 52,68 % 3,34 % 43,67 % 0 % 0 % 0,23 SP
- Boğazlıyan (30 Mar 14) % 39,76 % 23,86 % 35,49 % 0 % 0 % 0,77 SP
- Çandır Mustafa Ertan Örgün % 100 % 47,2 % 18,4 % 34,2 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çandır Mustafa Ertan Örgün % 100 % 47,2 % 18,42 % 34,16 % 0 % 0 % 0,22 SP
- Çandır (30 Mar 14) % 45,76 % 22,73 % 30,52 % 0 % 0 % 0,57 SP
- Çayıralan Ömer Codar % 100 % 32 % 29,3 % 38,6 % 0 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çayıralan Ömer Codar % 100 % 32,03 % 29,25 % 38,59 % 0 % 0 % 0,06 SP
- Çayıralan (30 Mar 14) % 48,16 % 15,17 % 35,06 % 0 % 0 % 0,93 Bağımsız
- Çekerek Eyyup Çakır % 100 % 48,2 % 40,6 % 0 % 10,3 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çekerek Eyyup Çakır % 100 % 48,21 % 40,64 % 0 % 10,32 % 0 % 0,69 SP
- Çekerek (30 Mar 14) % 52,65 % 15,21 % 0 % 0 % 0 % 30,87 DP
- Kadışehri İrfan Akın % 100 % 56,9 % 1,4 % 0 % 0,8 % 0 % 40,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kadışehri İrfan Akın % 100 % 56,86 % 1,44 % 0 % 0,76 % 0 % 40,25 BBP
- Kadışehri (30 Mar 14) % 47,09 % 13,18 % 0,22 % 0 % 0 % 38,98 SP
- Merkez Celal Köse % 100 % 40,9 % 15,7 % 0 % 3,6 % 0 % 36,9 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Celal Köse % 100 % 40,86 % 15,65 % 0 % 3,56 % 0 % 36,86 Bağımsız
- Merkez (30 Mar 14) % 56,18 % 38,2 % 1,44 % 0 % 0 % 2,66 BBP
- Saraykent Ahmet Öçal % 100 % 44,3 % 17,7 % 0 % 1,1 % 0 % 35,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Saraykent Ahmet Öçal % 100 % 44,3 % 17,71 % 0 % 1,08 % 0 % 35,89 BBP
- Saraykent (30 Mar 14) % 54,68 % 43 % 0 % 0 % 0 % 1,65 BBP
- Sarıkaya Ömer Açıkel % 100 % 42,4 % 54,5 % 0 % 2,5 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sarıkaya Ömer Açıkel % 100 % 42,37 % 54,48 % 0 % 2,48 % 0 % 0,53 SP
- Sarıkaya (30 Mar 14) % 45,49 % 51,68 % 0,59 % 0 % 0 % 1,17 SP
- Sorgun Mustafa Erkut Ekinci % 100 % 33,7 % 39,4 % 0 % 5,5 % 0 % 19,4 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sorgun Mustafa Erkut Ekinci % 100 % 33,69 % 39,35 % 0 % 5,55 % 0 % 19,41 BBP
- Sorgun (30 Mar 14) % 55,56 % 41,25 % 0 % 0 % 0 % 1,77 SP
- Şefaatli Müjdat Karaca % 100 % 44,2 % 45,4 % 0 % 10,2 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şefaatli Müjdat Karaca % 100 % 44,18 % 45,4 % 0 % 10,16 % 0 % 0,2 SP
- Şefaatli (30 Mar 14) % 51,41 % 45,67 % 1,91 % 0 % 0 % 0,85 SP
- Yenifakılı Soner Yalçın % 100 % 42,9 % 0 % 0 % 56,1 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yenifakılı Soner Yalçın % 100 % 42,86 % 0 % 0 % 56,15 % 0 % 0,6 SP
- Yenifakılı (30 Mar 14) % 51,87 % 21,42 % 26,12 % 0 % 0 % 0,59 SP
- Yerköy Ferhat Yılmaz % 100 % 26,8 % 20,5 % 0 % 50,9 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yerköy Ferhat Yılmaz % 100 % 26,79 % 20,48 % 0 % 50,92 % 0 % 0,96 SP
- Yerköy (30 Mar 14) % 48,89 % 47,44 % 1,56 % 0 % 0 % 1,88 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Yozgat Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 179 / 179
- %100
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