Seçim Yozgat Çekerek Seçim Sonuçları – Çekerek Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Çekerek Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Eyyup Çakır
Eyyup Çakır
AK Parti
%48,2
2.673 oy
Mustafa Bal
Mustafa Bal
MHP
%40,6
2.253 oy
Diğer
%11
618 oy
Yozgat - Çekerek İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 22 / 22
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %48,2
  • %40,6
  • %10,3
  • %0
  • %0
  • %0,8
  • %48,2
  • %40,6
  • %10,3
  • %0
  • %0
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,6
  • %15,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %32,1
  • %52,6
  • %15,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %32,1
Tüm Partiler
AKD BĞZ ÇYR ÇEK SAR SOR ŞEF YER MER AYD ÇND KAD SRY YNF
Akdağmadeni
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Boğazlıyan
yukleniyor
Çandır
yukleniyor
Çayıralan
yukleniyor
Çekerek
yukleniyor
Kadışehri
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Saraykent
yukleniyor
Sarıkaya
yukleniyor
Sorgun
yukleniyor
Şefaatli
yukleniyor
Yenifakılı
yukleniyor
Yerköy
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Eyyup Çakır AK Parti
  • Mustafa Bal MHP
  • Duran Özkan İYİ Parti
  • Mustafa Alan SP
  • Emine Nisa Balcı BTP
  • Katılım oranı % 87,2
  • Toplam seçmen6.641
  • Kullanılan oy5.790
  • Geçerli oy5.544
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 147.175
  • 30 Mar 146.289
  • 30 Mar 146.061
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çekerek Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 22 / 22
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %88,9
  • %48,2
  • %40,6
  • %88,9
  • %48,2
  • %40,6
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %10,3
  • %10,3
  • %0
  • %10,3
  • %10,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKD BĞZ ÇYR ÇEK SAR SOR ŞEF YER MER AYD ÇND KAD SRY YNF
Akdağmadeni
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Boğazlıyan
yukleniyor
Çandır
yukleniyor
Çayıralan
yukleniyor
Çekerek
yukleniyor
Kadışehri
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Saraykent
yukleniyor
Sarıkaya
yukleniyor
Sorgun
yukleniyor
Şefaatli
yukleniyor
Yenifakılı
yukleniyor
Yerköy
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Eyyup Çakır AK Parti
  • Mustafa Bal MHP
  • Duran Özkan İYİ Parti
  • Mustafa Alan SP
  • Emine Nisa Balcı BTP
  • Katılım oranı % 87,2
  • Toplam seçmen6.641
  • Kullanılan oy5.790
  • Geçerli oy5.544
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 147.175
  • 30 Mar 146.289
  • 30 Mar 146.061
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çekerek Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Çekerek Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 22 / 22
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %48,2
    2.673 oy
  • %40,6
    2.253 oy
  • %10,3
    572 oy
  • %0,7
    38 oy
  • %0,1
    8 oy
  • %48,2
    2.673 oy
  • %40,6
    2.253 oy
  • %10,3
    572 oy
  • %0,7
    38 oy
  • %0,1
    8 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,6
    3.191 oy
  • %15,2
    922 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    66 oy
  • %0,2
    11 oy
  • %52,6
    3.191 oy
  • %15,2
    922 oy
  • %0
  • %1,1
    66 oy
  • %0,2
    11 oy
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,9
    1.871 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,9
    1.871 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yozgat İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Yozgat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Yozgat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 179 / 179
  • %100
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %40,9
    18.828 oy
  • %36,9
    16.988 oy
  • %15,7
    7.214 oy
  • %3,6
    1.641 oy
  • %1,7
    788 oy
  • %40,9
    18.828 oy
  • %36,9
    16.988 oy
  • %15,7
    7.214 oy
  • %3,6
    1.641 oy
  • %1,7
    788 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,2
    25.676 oy
  • %0,2
    99 oy
  • %38,2
    17.459 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %56,2
    25.676 oy
  • %0,2
    99 oy
  • %38,2
    17.459 oy
  • %0
  • %0,1
    47 oy
  • SP
  • DP
  • TKP
  • DSP
  • CHP
  • %0,5
    243 oy
  • %0,4
    164 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    243 oy
  • %0,4
    164 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    533 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    656 oy
  • %1,2
    533 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,4
    656 oy
  • BBP
  • HDP
  • VP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,7
    1.218 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,7
    1.218 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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