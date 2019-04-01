Seçim Yozgat Yerköy Seçim Sonuçları – Yerköy Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerköy Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ferhat Yılmaz
Ferhat Yılmaz
İYİ Parti
%50,9
8.440 oy
Mehmet Ağaoğlu
Mehmet Ağaoğlu
AK Parti
%26,8
4.441 oy
Diğer
%22
3.693 oy
Yozgat - Yerköy İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 64 / 64
  • %100
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %50,9
  • %26,8
  • %20,5
  • %0
  • %0
  • %1,8
  • %50,9
  • %26,8
  • %20,5
  • %0
  • %0
  • %1,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
  • %48,9
  • %47,4
  • %1,6
  • %0
  • %2,1
  • %0
  • %48,9
  • %47,4
  • %1,6
  • %0
  • %2,1
Tüm Partiler
AKD BĞZ ÇYR ÇEK SAR SOR ŞEF YER MER AYD ÇND KAD SRY YNF
Akdağmadeni
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Boğazlıyan
yukleniyor
Çandır
yukleniyor
Çayıralan
yukleniyor
Çekerek
yukleniyor
Kadışehri
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Saraykent
yukleniyor
Sarıkaya
yukleniyor
Sorgun
yukleniyor
Şefaatli
yukleniyor
Yenifakılı
yukleniyor
Yerköy
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ferhat Yılmaz İYİ Parti
  • Mehmet Ağaoğlu AK Parti
  • Abdullah Altındaş MHP
  • Ali Polat SP
  • Mustafa Kıyıcı BTP
  • Katılım oranı % 85,8
  • Toplam seçmen20.040
  • Kullanılan oy17.189
  • Geçerli oy16.574
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.571
  • 30 Mar 1418.232
  • 30 Mar 1417.642
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yerköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 64 / 64
  • %100
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %50,9
  • %50,9
  • %0
  • %50,9
  • %50,9
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %47,3
  • %26,8
  • %20,5
  • %47,3
  • %26,8
  • %20,5
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKD BĞZ ÇYR ÇEK SAR SOR ŞEF YER MER AYD ÇND KAD SRY YNF
Akdağmadeni
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Boğazlıyan
yukleniyor
Çandır
yukleniyor
Çayıralan
yukleniyor
Çekerek
yukleniyor
Kadışehri
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Saraykent
yukleniyor
Sarıkaya
yukleniyor
Sorgun
yukleniyor
Şefaatli
yukleniyor
Yenifakılı
yukleniyor
Yerköy
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ferhat Yılmaz İYİ Parti
  • Mehmet Ağaoğlu AK Parti
  • Abdullah Altındaş MHP
  • Ali Polat SP
  • Mustafa Kıyıcı BTP
  • Katılım oranı % 85,8
  • Toplam seçmen20.040
  • Kullanılan oy17.189
  • Geçerli oy16.574
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.571
  • 30 Mar 1418.232
  • 30 Mar 1417.642
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yerköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Yerköy Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 64 / 64
  • %100
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %50,9
    8.440 oy
  • %26,8
    4.441 oy
  • %20,5
    3.394 oy
  • %1
    159 oy
  • %0,6
    97 oy
  • %50,9
    8.440 oy
  • %26,8
    4.441 oy
  • %20,5
    3.394 oy
  • %1
    159 oy
  • %0,6
    97 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %48,9
    8.625 oy
  • %47,4
    8.369 oy
  • %1,9
    332 oy
  • %0,2
    41 oy
  • %0
  • %48,9
    8.625 oy
  • %47,4
    8.369 oy
  • %1,9
    332 oy
  • %0,2
    41 oy
  • DSP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • %0,3
    43 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    43 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,6
    275 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,6
    275 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yozgat İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Yozgat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Yozgat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 179 / 179
  • %100
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %40,9
    18.828 oy
  • %36,9
    16.988 oy
  • %15,7
    7.214 oy
  • %3,6
    1.641 oy
  • %1,7
    788 oy
  • %40,9
    18.828 oy
  • %36,9
    16.988 oy
  • %15,7
    7.214 oy
  • %3,6
    1.641 oy
  • %1,7
    788 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,2
    25.676 oy
  • %0,2
    99 oy
  • %38,2
    17.459 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %56,2
    25.676 oy
  • %0,2
    99 oy
  • %38,2
    17.459 oy
  • %0
  • %0,1
    47 oy
  • SP
  • DP
  • TKP
  • DSP
  • CHP
  • %0,5
    243 oy
  • %0,4
    164 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    243 oy
  • %0,4
    164 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    533 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    656 oy
  • %1,2
    533 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,4
    656 oy
  • BBP
  • HDP
  • VP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,7
    1.218 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,7
    1.218 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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