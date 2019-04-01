Seçim Mardin Mazıdağı Seçim Sonuçları – Mazıdağı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Mazıdağı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Nalan Özaydın
Nalan Özaydın
HDP
%56,3
9.562 oy
İbrahim Atlı
İbrahim Atlı
AK Parti
%37,1
6.304 oy
Diğer
%7
1.126 oy
Mardin - Mazıdağı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 92 / 92
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Diğer
  • %56,3
  • %37,1
  • %3,3
  • %1,2
  • %0
  • %2,1
  • %56,3
  • %37,1
  • %3,3
  • %1,2
  • %0
  • %2,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
  • %26,7
  • %1,5
  • %0
  • %0,6
  • %9,4
  • %61,7
  • %26,7
  • %1,5
  • %0
  • %0,6
  • %9,4
Tüm Partiler
DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
Artuklu
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Dargeçit
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Derik
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Kızıltepe
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Mazıdağı
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Midyat
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Nusaybin
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Ömerli
yukleniyor
Savur
yukleniyor
Yeşilli
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nalan Özaydın HDP
  • İbrahim Atlı AK Parti
  • Adem Denli CHP
  • Şeyhmus Özkan SP
  • Hasip Erol İYİ Parti
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen21.047
  • Kullanılan oy18.154
  • Geçerli oy16.992
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.760
  • 30 Mar 1414.984
  • 30 Mar 1414.244
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mazıdağı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 92 / 92
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %37,1
  • %37,1
  • %0
  • %37,1
  • %37,1
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %4,5
  • %3,3
  • %1,2
  • %4,5
  • %3,3
  • %1,2
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %56,3
  • %0
  • %56,3
Tüm Partiler
DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
Artuklu
yukleniyor
Dargeçit
yukleniyor
Derik
yukleniyor
Kızıltepe
yukleniyor
Mazıdağı
yukleniyor
Midyat
yukleniyor
Nusaybin
yukleniyor
Ömerli
yukleniyor
Savur
yukleniyor
Yeşilli
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nalan Özaydın HDP
  • İbrahim Atlı AK Parti
  • Adem Denli CHP
  • Şeyhmus Özkan SP
  • Hasip Erol İYİ Parti
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen21.047
  • Kullanılan oy18.154
  • Geçerli oy16.992
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.760
  • 30 Mar 1414.984
  • 30 Mar 1414.244
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mazıdağı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Mazıdağı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 92 / 92
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %56,3
    9.562 oy
  • %37,1
    6.304 oy
  • %3,3
    565 oy
  • %1,8
    311 oy
  • %1,2
    200 oy
  • %56,3
    9.562 oy
  • %37,1
    6.304 oy
  • %3,3
    565 oy
  • %1,8
    311 oy
  • %1,2
    200 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    8.790 oy
  • %26,7
    3.809 oy
  • %1,5
    208 oy
  • %0,3
    38 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,7
    8.790 oy
  • %26,7
    3.809 oy
  • %1,5
    208 oy
  • %0,3
    38 oy
  • %0
  • BTP
  • Diğer
  • MHP
  • DSP
  • BBP
  • %0,2
    27 oy
  • %0,1
    23 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    27 oy
  • %0,1
    23 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    91 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,6
    91 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Mardin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mardin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mardin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.833 / 1.837
  • %99,8
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %55,9
    207.235 oy
  • %38,7
    143.451 oy
  • %1,8
    6.728 oy
  • %1,1
    4.198 oy
  • %1,1
    4.041 oy
  • %55,9
    207.235 oy
  • %38,7
    143.451 oy
  • %1,8
    6.728 oy
  • %1,1
    4.198 oy
  • %1,1
    4.041 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • DP
  • Diğer
  • DSP
  • BTP
  • %0,3
    1.232 oy
  • %0,3
    1.227 oy
  • %0,3
    1.025 oy
  • %0,2
    723 oy
  • %0,2
    596 oy
  • %0,3
    1.232 oy
  • %0,3
    1.227 oy
  • %0,3
    1.025 oy
  • %0,2
    723 oy
  • %0,2
    596 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    217 oy
  • %2
    7.048 oy
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    217 oy
  • %2
    7.048 oy
  • TKP
  • VP
  • MHP
  • BBP
  • %0,1
    383 oy
  • %0
    145 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    383 oy
  • %0
    145 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    3.235 oy
  • %1,2
    4.056 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    3.235 oy
  • %1,2
    4.056 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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