Seçim Mardin Artuklu Seçim Sonuçları – Artuklu Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Artuklu Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Abdülkadir Tutaşı
Abdülkadir Tutaşı
AK Parti
%53,5
42.464 oy
Nurettin Turğay
Nurettin Turğay
HDP
%38,4
30.494 oy
Diğer
%9
6.440 oy
Mardin - Artuklu İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 362 / 362
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Diğer
  • %53,5
  • %38,4
  • %2,4
  • %1,8
  • %0
  • %3,9
  • %53,5
  • %38,4
  • %2,4
  • %1,8
  • %0
  • %3,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,1
  • %35,7
  • %1
  • %0
  • %0,6
  • %27,6
  • %35,1
  • %35,7
  • %1
  • %0
  • %0,6
  • %27,6
Tüm Partiler
DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
Artuklu
yukleniyor
Dargeçit
yukleniyor
Derik
yukleniyor
Kızıltepe
yukleniyor
Mazıdağı
yukleniyor
Midyat
yukleniyor
Nusaybin
yukleniyor
Ömerli
yukleniyor
Savur
yukleniyor
Yeşilli
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdülkadir Tutaşı AK Parti
  • Nurettin Turğay HDP
  • Veysi Kara CHP
  • Vejdi Bilek İYİ Parti
  • Nurullah Çokan DP
  • Katılım oranı % 81,3
  • Toplam seçmen103.682
  • Kullanılan oy84.261
  • Geçerli oy79.398
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1484.536
  • 30 Mar 1474.635
  • 30 Mar 1471.954
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Artuklu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 362 / 362
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %53,5
  • %53,5
  • %0
  • %53,5
  • %53,5
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %4,2
  • %2,4
  • %1,8
  • %4,2
  • %2,4
  • %1,8
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %38,4
  • %0
  • %38,4
Tüm Partiler
DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
Artuklu
yukleniyor
Dargeçit
yukleniyor
Derik
yukleniyor
Kızıltepe
yukleniyor
Mazıdağı
yukleniyor
Midyat
yukleniyor
Nusaybin
yukleniyor
Ömerli
yukleniyor
Savur
yukleniyor
Yeşilli
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdülkadir Tutaşı AK Parti
  • Nurettin Turğay HDP
  • Veysi Kara CHP
  • Vejdi Bilek İYİ Parti
  • Nurullah Çokan DP
  • Katılım oranı % 81,3
  • Toplam seçmen103.682
  • Kullanılan oy84.261
  • Geçerli oy79.398
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1484.536
  • 30 Mar 1474.635
  • 30 Mar 1471.954
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Artuklu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Artuklu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 362 / 362
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • DP
  • %53,5
    42.464 oy
  • %38,4
    30.494 oy
  • %2,4
    1.877 oy
  • %1,8
    1.451 oy
  • %1,5
    1.189 oy
  • %53,5
    42.464 oy
  • %38,4
    30.494 oy
  • %2,4
    1.877 oy
  • %1,8
    1.451 oy
  • %1,5
    1.189 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,1
    25.266 oy
  • %35,7
    25.669 oy
  • %1
    724 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %35,1
    25.266 oy
  • %35,7
    25.669 oy
  • %1
    724 oy
  • %0
  • %0
  • SP
  • BBP
  • BTP
  • MHP
  • DSP
  • %1,3
    1.021 oy
  • %1
    762 oy
  • %0,2
    140 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    1.021 oy
  • %1
    762 oy
  • %0,2
    140 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,9
    17.920 oy
  • %0,7
    478 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    408 oy
  • %0
    0 oy
  • %24,9
    17.920 oy
  • %0,7
    478 oy
  • %0
  • %0,6
    408 oy
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    319 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    319 oy
  • %0

Mardin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mardin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mardin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.833 / 1.837
  • %99,8
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %55,9
    207.235 oy
  • %38,7
    143.451 oy
  • %1,8
    6.728 oy
  • %1,1
    4.198 oy
  • %1,1
    4.041 oy
  • %55,9
    207.235 oy
  • %38,7
    143.451 oy
  • %1,8
    6.728 oy
  • %1,1
    4.198 oy
  • %1,1
    4.041 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • DP
  • Diğer
  • DSP
  • BTP
  • %0,3
    1.232 oy
  • %0,3
    1.227 oy
  • %0,3
    1.025 oy
  • %0,2
    723 oy
  • %0,2
    596 oy
  • %0,3
    1.232 oy
  • %0,3
    1.227 oy
  • %0,3
    1.025 oy
  • %0,2
    723 oy
  • %0,2
    596 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    217 oy
  • %2
    7.048 oy
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    217 oy
  • %2
    7.048 oy
  • TKP
  • VP
  • MHP
  • BBP
  • %0,1
    383 oy
  • %0
    145 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    383 oy
  • %0
    145 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    3.235 oy
  • %1,2
    4.056 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    3.235 oy
  • %1,2
    4.056 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Mardin Artuklu Yerel Seçim Sonuçları Mardin Artuklu İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Mardin İlçe Seçim Sonuçları Mardin Artuklu Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Mardin Artuklu Belediye Başkan Adayları