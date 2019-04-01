Seçim Mardin Ömerli Seçim Sonuçları – Ömerli Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Ömerli Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hüsamettin Altındağ
Hüsamettin Altındağ
AK Parti
%59,7
4.629 oy
Cuma Turğay
Cuma Turğay
HDP
%28
2.171 oy
Diğer
%12
956 oy
Mardin - Ömerli İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 58 / 58
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • Diğer
  • %59,7
  • %28
  • %0,7
  • %0,6
  • %0
  • %11
  • %59,7
  • %28
  • %0,7
  • %0,6
  • %0
  • %11
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,1
  • %35,7
  • %0
  • %0,7
  • %0,2
  • %29,2
  • %34,1
  • %35,7
  • %0
  • %0,7
  • %0,2
  • %29,2
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DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
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Kızıltepe
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Mazıdağı
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Midyat
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Nusaybin
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Ömerli
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Savur
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Yeşilli
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüsamettin Altındağ AK Parti
  • Cuma Turğay HDP
  • Servet Cemiloğlu SP
  • Rıdvan Özoğurlu İYİ Parti
  • Şakin Altundağ CHP
  • Katılım oranı % 88,8
  • Toplam seçmen9.315
  • Kullanılan oy8.276
  • Geçerli oy7.756
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.600
  • 30 Mar 147.553
  • 30 Mar 147.139
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ömerli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 58 / 58
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %59,7
  • %59,7
  • %0
  • %59,7
  • %59,7
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %1,3
  • %0,7
  • %0,6
  • %1,3
  • %0,7
  • %0,6
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %28
  • %0
  • %28
Tüm Partiler
DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
Artuklu
yukleniyor
Dargeçit
yukleniyor
Derik
yukleniyor
Kızıltepe
yukleniyor
Mazıdağı
yukleniyor
Midyat
yukleniyor
Nusaybin
yukleniyor
Ömerli
yukleniyor
Savur
yukleniyor
Yeşilli
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüsamettin Altındağ AK Parti
  • Cuma Turğay HDP
  • Servet Cemiloğlu SP
  • Rıdvan Özoğurlu İYİ Parti
  • Şakin Altundağ CHP
  • Katılım oranı % 88,8
  • Toplam seçmen9.315
  • Kullanılan oy8.276
  • Geçerli oy7.756
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.600
  • 30 Mar 147.553
  • 30 Mar 147.139
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ömerli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Ömerli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 58 / 58
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %59,7
    4.629 oy
  • %28
    2.171 oy
  • %10,7
    829 oy
  • %0,7
    53 oy
  • %0,6
    47 oy
  • %59,7
    4.629 oy
  • %28
    2.171 oy
  • %10,7
    829 oy
  • %0,7
    53 oy
  • %0,6
    47 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,1
    2.434 oy
  • %35,7
    2.550 oy
  • %28,3
    2.023 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    53 oy
  • %34,1
    2.434 oy
  • %35,7
    2.550 oy
  • %28,3
    2.023 oy
  • %0
  • %0,7
    53 oy
  • BBP
  • BTP
  • Bağımsız
  • MHP
  • DSP
  • %0,2
    12 oy
  • %0,1
    8 oy
  • %0,1
    7 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    12 oy
  • %0,1
    8 oy
  • %0,1
    7 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    16 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,2
    16 oy
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Mardin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mardin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mardin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.833 / 1.837
  • %99,8
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %55,9
    207.235 oy
  • %38,7
    143.451 oy
  • %1,8
    6.728 oy
  • %1,1
    4.198 oy
  • %1,1
    4.041 oy
  • %55,9
    207.235 oy
  • %38,7
    143.451 oy
  • %1,8
    6.728 oy
  • %1,1
    4.198 oy
  • %1,1
    4.041 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • DP
  • Diğer
  • DSP
  • BTP
  • %0,3
    1.232 oy
  • %0,3
    1.227 oy
  • %0,3
    1.025 oy
  • %0,2
    723 oy
  • %0,2
    596 oy
  • %0,3
    1.232 oy
  • %0,3
    1.227 oy
  • %0,3
    1.025 oy
  • %0,2
    723 oy
  • %0,2
    596 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    217 oy
  • %2
    7.048 oy
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    217 oy
  • %2
    7.048 oy
  • TKP
  • VP
  • MHP
  • BBP
  • %0,1
    383 oy
  • %0
    145 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    383 oy
  • %0
    145 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    3.235 oy
  • %1,2
    4.056 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    3.235 oy
  • %1,2
    4.056 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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