31 Mart 2019 Savur Yerel Seçim Sonuçları
Gülistan Öncü
HDP
%48
5.765 oy
Oğuzhan Sönmez Kaya
AK Parti
%41,7
5.001 oy
Diğer
%10
1.240 oy
Mardin - Savur İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 71 / 71
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Gülistan Öncü HDP
- Oğuzhan Sönmez Kaya AK Parti
- Abbas Oğuz Bağımsız
- Şükrü Adal CHP
- Hıdır Irgat İYİ Parti
- Katılım oranı % 78,6
- Toplam seçmen16.480
- Kullanılan oy12.957
- Geçerli oy12.006
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1415.226
- 30 Mar 1413.008
- 30 Mar 1412.437
- Açılan sandık
- 71 / 71
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Gülistan Öncü HDP
- Oğuzhan Sönmez Kaya AK Parti
- Abbas Oğuz Bağımsız
- Şükrü Adal CHP
- Hıdır Irgat İYİ Parti
- Katılım oranı % 78,6
- Toplam seçmen16.480
- Kullanılan oy12.957
- Geçerli oy12.006
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1415.226
- 30 Mar 1413.008
- 30 Mar 1412.437
Savur Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 71 / 71
- %100
Mardin İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Mardin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Artuklu Abdülkadir Tutaşı % 99,4 % 53,5 % 0 % 2,4 % 1,8 % 38,4 % 1,5 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Artuklu Abdülkadir Tutaşı % 99,4 % 53,51 % 0 % 2,36 % 1,83 % 38,38 % 1,5 DP
- Artuklu (30 Mar 14) % 35,11 % 0,57 % 1,01 % 0 % 35,67 % 24,9 SP
- Dargeçit Mehmet Cüneyt Aksoy % 100 % 50,6 % 0 % 1 % 1,2 % 45,5 % 1,3 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Dargeçit Mehmet Cüneyt Aksoy % 100 % 50,59 % 0 % 0,96 % 1,21 % 45,52 % 1,33 Bağımsız
- Dargeçit (30 Mar 14) % 33,53 % 0,55 % 0,57 % 0 % 60,16 % 4,67 HÜDA-PAR
- Derik Mülkiye Esmez % 100 % 28,1 % 0 % 2 % 0 % 69,3 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Derik Mülkiye Esmez % 100 % 28,09 % 0 % 2 % 0 % 69,34 % 0,31 SP
- Derik (30 Mar 14) % 32,53 % 0,33 % 0,74 % 0 % 64,4 % 1,57 HÜDA-PAR
- Kızıltepe Nilüfer Elik Yılmaz % 100 % 25,6 % 0 % 1,6 % 1,1 % 70,5 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kızıltepe Nilüfer Elik Yılmaz % 100 % 25,57 % 0 % 1,59 % 1,1 % 70,45 % 0,65 SP
- Kızıltepe (30 Mar 14) % 32,03 % 0,39 % 0,99 % 0 % 61,61 % 2,69 HÜDA-PAR
- Mazıdağı Nalan Özaydın % 100 % 37 % 0 % 3,5 % 1,2 % 56,4 % 1,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Mazıdağı Nalan Özaydın % 100 % 36,96 % 0 % 3,46 % 1,17 % 56,4 % 1,85 SP
- Mazıdağı (30 Mar 14) % 26,74 % 0,64 % 1,46 % 0 % 61,71 % 8,73 HÜDA-PAR
- Midyat Veysi Şahin % 99,6 % 57,9 % 0 % 1,4 % 1,3 % 34,7 % 2,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Midyat Veysi Şahin % 99,6 % 57,94 % 0 % 1,38 % 1,26 % 34,74 % 2,43 Bağımsız
- Midyat (30 Mar 14) % 43,67 % 0,46 % 0,23 % 0 % 31,28 % 22,44 SP
- Nusaybin Semire Nergiz % 100 % 18,8 % 0 % 2,9 % 0 % 77,4 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Nusaybin Semire Nergiz % 100 % 18,84 % 0 % 2,87 % 0 % 77,4 % 0,56 SP
- Nusaybin (30 Mar 14) % 16,61 % 0,66 % 0,68 % 0 % 78,78 % 2,37 HÜDA-PAR
- Ömerli Hüsamettin Altındağ % 100 % 59,7 % 0 % 0,6 % 0,7 % 28 % 10,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ömerli Hüsamettin Altındağ % 100 % 59,68 % 0 % 0,61 % 0,68 % 27,99 % 10,69 SP
- Ömerli (30 Mar 14) % 34,09 % 0,22 % 0,74 % 0 % 35,72 % 28,34 SP
- Savur Gülistan Öncü % 100 % 41,7 % 0 % 1,5 % 1,2 % 48 % 6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Savur Gülistan Öncü % 100 % 41,65 % 0 % 1,51 % 1,17 % 48,02 % 6,02 Bağımsız
- Savur (30 Mar 14) % 39,83 % 0,39 % 5,12 % 0 % 52,54 % 1,77 HÜDA-PAR
- Yeşilli Hayrettin Demir % 100 % 50,6 % 0 % 0 % 0 % 0 % 48,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yeşilli Hayrettin Demir % 100 % 50,6 % 0 % 0 % 0 % 0 % 48,76 SP
- Yeşilli (30 Mar 14) % 67,34 % 0,4 % 0,34 % 0 % 29,24 % 1,93 HÜDA-PAR
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Mardin Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 1.834 / 1.837
- %99,8
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