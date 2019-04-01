Seçim Mardin Savur Seçim Sonuçları – Savur Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Savur Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Gülistan Öncü
Gülistan Öncü
HDP
%48
5.765 oy
Oğuzhan Sönmez Kaya
Oğuzhan Sönmez Kaya
AK Parti
%41,7
5.001 oy
Diğer
%10
1.240 oy
Mardin - Savur İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 71 / 71
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Diğer
  • %48
  • %41,7
  • %1,5
  • %1,2
  • %0
  • %7,7
  • %48
  • %41,7
  • %1,5
  • %1,2
  • %0
  • %7,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,5
  • %39,8
  • %5,1
  • %0
  • %0,4
  • %2,1
  • %52,5
  • %39,8
  • %5,1
  • %0
  • %0,4
  • %2,1
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Midyat
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Nusaybin
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Ömerli
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Savur
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Yeşilli
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Gülistan Öncü HDP
  • Oğuzhan Sönmez Kaya AK Parti
  • Abbas Oğuz Bağımsız
  • Şükrü Adal CHP
  • Hıdır Irgat İYİ Parti
  • Katılım oranı % 78,6
  • Toplam seçmen16.480
  • Kullanılan oy12.957
  • Geçerli oy12.006
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.226
  • 30 Mar 1413.008
  • 30 Mar 1412.437
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Savur Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 71 / 71
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %41,7
  • %41,7
  • %0
  • %41,7
  • %41,7
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,7
  • %1,5
  • %1,2
  • %2,7
  • %1,5
  • %1,2
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %48
  • %0
  • %48
Tüm Partiler
DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
Artuklu
yukleniyor
Dargeçit
yukleniyor
Derik
yukleniyor
Kızıltepe
yukleniyor
Mazıdağı
yukleniyor
Midyat
yukleniyor
Nusaybin
yukleniyor
Ömerli
yukleniyor
Savur
yukleniyor
Yeşilli
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Gülistan Öncü HDP
  • Oğuzhan Sönmez Kaya AK Parti
  • Abbas Oğuz Bağımsız
  • Şükrü Adal CHP
  • Hıdır Irgat İYİ Parti
  • Katılım oranı % 78,6
  • Toplam seçmen16.480
  • Kullanılan oy12.957
  • Geçerli oy12.006
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.226
  • 30 Mar 1413.008
  • 30 Mar 1412.437
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Savur Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Savur Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 71 / 71
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %48
    5.765 oy
  • %41,7
    5.001 oy
  • %6
    723 oy
  • %1,5
    181 oy
  • %1,2
    140 oy
  • %48
    5.765 oy
  • %41,7
    5.001 oy
  • %6
    723 oy
  • %1,5
    181 oy
  • %1,2
    140 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,5
    6.534 oy
  • %39,8
    4.954 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,1
    637 oy
  • %0
    0 oy
  • %52,5
    6.534 oy
  • %39,8
    4.954 oy
  • %0
  • %5,1
    637 oy
  • %0
  • BTP
  • SP
  • BBP
  • MHP
  • DSP
  • %1,1
    130 oy
  • %0,3
    38 oy
  • %0,2
    28 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    130 oy
  • %0,3
    38 oy
  • %0,2
    28 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    44 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    48 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    44 oy
  • %0
  • %0,4
    48 oy
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Mardin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mardin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mardin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.834 / 1.837
  • %99,8
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %56,2
    208.408 oy
  • %38,5
    142.998 oy
  • %1,8
    6.772 oy
  • %1,1
    4.255 oy
  • %1,1
    4.075 oy
  • %56,2
    208.408 oy
  • %38,5
    142.998 oy
  • %1,8
    6.772 oy
  • %1,1
    4.255 oy
  • %1,1
    4.075 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • DP
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • %0,3
    1.271 oy
  • %0,3
    1.259 oy
  • %0,2
    758 oy
  • %0,2
    615 oy
  • %0,1
    399 oy
  • %0,3
    1.271 oy
  • %0,3
    1.259 oy
  • %0,2
    758 oy
  • %0,2
    615 oy
  • %0,1
    399 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    217 oy
  • %2
    7.048 oy
  • %0
    0 oy
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
  • %0,1
    217 oy
  • %2
    7.048 oy
  • %0
  • VP
  • MHP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    153 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    153 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    3.235 oy
  • %1,2
    4.056 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,9
    3.235 oy
  • %1,2
    4.056 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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