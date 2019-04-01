Seçim Mardin Kızıltepe Seçim Sonuçları – Kızıltepe Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kızıltepe Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Nilüfer Elik Yılmaz
Nilüfer Elik Yılmaz
HDP
%70,4
78.686 oy
Şukrü Cevheroğlu
Şukrü Cevheroğlu
AK Parti
%25,6
28.668 oy
Diğer
%4
4.441 oy
Mardin - Kızıltepe İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 523 / 526
  • %99,4
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Diğer
  • %70,4
  • %25,6
  • %1,6
  • %1,1
  • %0
  • %1,3
  • %70,4
  • %25,6
  • %1,6
  • %1,1
  • %0
  • %1,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,6
  • %32
  • %1
  • %0
  • %0,4
  • %5
  • %61,6
  • %32
  • %1
  • %0
  • %0,4
  • %5
Tüm Partiler
DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
Artuklu
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Dargeçit
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Derik
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Kızıltepe
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Mazıdağı
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Midyat
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Nusaybin
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Ömerli
yukleniyor
Savur
yukleniyor
Yeşilli
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nilüfer Elik Yılmaz HDP
  • Şukrü Cevheroğlu AK Parti
  • Mehmet Yusuf Taşkın CHP
  • Ekrem Ayar İYİ Parti
  • Ömer Çifçi SP
  • Katılım oranı % 80,6
  • Toplam seçmen144.543
  • Kullanılan oy115.861
  • Geçerli oy111.795
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14123.728
  • 30 Mar 14105.050
  • 30 Mar 14101.378
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kızıltepe Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 523 / 526
  • %99,4
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %25,6
  • %25,6
  • %0
  • %25,6
  • %25,6
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,7
  • %1,6
  • %1,1
  • %2,7
  • %1,6
  • %1,1
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %70,4
  • %0
  • %70,4
Tüm Partiler
DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
Artuklu
yukleniyor
Dargeçit
yukleniyor
Derik
yukleniyor
Kızıltepe
yukleniyor
Mazıdağı
yukleniyor
Midyat
yukleniyor
Nusaybin
yukleniyor
Ömerli
yukleniyor
Savur
yukleniyor
Yeşilli
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nilüfer Elik Yılmaz HDP
  • Şukrü Cevheroğlu AK Parti
  • Mehmet Yusuf Taşkın CHP
  • Ekrem Ayar İYİ Parti
  • Ömer Çifçi SP
  • Katılım oranı % 80,6
  • Toplam seçmen144.543
  • Kullanılan oy115.861
  • Geçerli oy111.795
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14123.728
  • 30 Mar 14105.050
  • 30 Mar 14101.378
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kızıltepe Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kızıltepe Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 523 / 526
  • %99,4
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %70,4
    78.686 oy
  • %25,6
    28.668 oy
  • %1,6
    1.781 oy
  • %1,1
    1.229 oy
  • %0,6
    718 oy
  • %70,4
    78.686 oy
  • %25,6
    28.668 oy
  • %1,6
    1.781 oy
  • %1,1
    1.229 oy
  • %0,6
    718 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,6
    62.459 oy
  • %32
    32.475 oy
  • %1
    1.004 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    457 oy
  • %61,6
    62.459 oy
  • %32
    32.475 oy
  • %1
    1.004 oy
  • %0
  • %0,5
    457 oy
  • Bağımsız
  • DP
  • BTP
  • Diğer
  • MHP
  • %0,3
    345 oy
  • %0,2
    258 oy
  • %0,1
    109 oy
  • %0
    1 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    345 oy
  • %0,2
    258 oy
  • %0,1
    109 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    775 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    397 oy
  • %0,8
    775 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,4
    397 oy
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    827 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,8
    827 oy
  • %0
  • %0

Mardin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mardin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mardin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.833 / 1.837
  • %99,8
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %55,9
    207.235 oy
  • %38,7
    143.451 oy
  • %1,8
    6.728 oy
  • %1,1
    4.198 oy
  • %1,1
    4.041 oy
  • %55,9
    207.235 oy
  • %38,7
    143.451 oy
  • %1,8
    6.728 oy
  • %1,1
    4.198 oy
  • %1,1
    4.041 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • DP
  • Diğer
  • DSP
  • BTP
  • %0,3
    1.232 oy
  • %0,3
    1.227 oy
  • %0,3
    1.025 oy
  • %0,2
    723 oy
  • %0,2
    596 oy
  • %0,3
    1.232 oy
  • %0,3
    1.227 oy
  • %0,3
    1.025 oy
  • %0,2
    723 oy
  • %0,2
    596 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    217 oy
  • %2
    7.048 oy
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    217 oy
  • %2
    7.048 oy
  • TKP
  • VP
  • MHP
  • BBP
  • %0,1
    383 oy
  • %0
    145 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    383 oy
  • %0
    145 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    3.235 oy
  • %1,2
    4.056 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    3.235 oy
  • %1,2
    4.056 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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