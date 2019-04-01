Seçim Batman Beşiri Seçim Sonuçları – Beşiri Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Beşiri Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Sait Karabulut
Sait Karabulut
SP
%41,4
2.059 oy
Hüsamettin Akın
Hüsamettin Akın
AK Parti
%40,9
2.030 oy
Diğer
%18
879 oy
Batman - Beşiri İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • Diğer
  • %40,9
  • %16,2
  • %0,5
  • %0,4
  • %0,2
  • %41,9
  • %40,9
  • %16,2
  • %0,5
  • %0,4
  • %0,2
  • %41,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,2
  • %50,5
  • %0
  • %0,5
  • %0,1
  • %6,7
  • %42,2
  • %50,5
  • %0
  • %0,5
  • %0,1
  • %6,7
Tüm Partiler
MER BŞR GER KOZ SSN HSN
Beşiri
yukleniyor
Gercüş
yukleniyor
Hasankeyf
yukleniyor
Kozluk
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sason
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Sait Karabulut SP
  • Hüsamettin Akın AK Parti
  • Felek Özel HDP
  • Nevzat Yenidoğan İYİ Parti
  • Genco Özel CHP
  • Katılım oranı % 91,3
  • Toplam seçmen5.738
  • Kullanılan oy5.237
  • Geçerli oy4.968
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.912
  • 30 Mar 144.533
  • 30 Mar 144.305
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Beşiri Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %41
  • %40,9
  • %0,2
  • %41
  • %40,9
  • %0,2
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %0,9
  • %0,5
  • %0,4
  • %0,9
  • %0,5
  • %0,4
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %16,2
  • %0
  • %16,2
Tüm Partiler
MER BŞR GER KOZ SSN HSN
Beşiri
yukleniyor
Gercüş
yukleniyor
Hasankeyf
yukleniyor
Kozluk
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sason
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Sait Karabulut SP
  • Hüsamettin Akın AK Parti
  • Felek Özel HDP
  • Nevzat Yenidoğan İYİ Parti
  • Genco Özel CHP
  • Katılım oranı % 91,3
  • Toplam seçmen5.738
  • Kullanılan oy5.237
  • Geçerli oy4.968
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.912
  • 30 Mar 144.533
  • 30 Mar 144.305
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Beşiri Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Beşiri Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • SP
  • AK Parti
  • HDP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %41,4
    2.059 oy
  • %40,9
    2.030 oy
  • %16,2
    803 oy
  • %0,5
    26 oy
  • %0,4
    18 oy
  • %41,4
    2.059 oy
  • %40,9
    2.030 oy
  • %16,2
    803 oy
  • %0,5
    26 oy
  • %0,4
    18 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    16 oy
  • %42,2
    1.816 oy
  • %50,5
    2.172 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    23 oy
  • %0,4
    16 oy
  • %42,2
    1.816 oy
  • %50,5
    2.172 oy
  • %0
  • %0,5
    23 oy
  • DP
  • Bağımsız
  • MHP
  • BTP
  • DSP
  • %0,2
    9 oy
  • %0,2
    9 oy
  • %0,2
    8 oy
  • %0,1
    6 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    9 oy
  • %0,2
    9 oy
  • %0,2
    8 oy
  • %0,1
    6 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    6 oy
  • %0,9
    38 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    6 oy
  • %0,9
    38 oy
  • %0
  • BBP
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Batman İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Batman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Batman Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 736 / 736
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %65,9
    119.840 oy
  • %28,6
    51.902 oy
  • %1,5
    2.712 oy
  • %1,4
    2.575 oy
  • %0,8
    1.524 oy
  • %65,9
    119.840 oy
  • %28,6
    51.902 oy
  • %1,5
    2.712 oy
  • %1,4
    2.575 oy
  • %0,8
    1.524 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,9
    91.231 oy
  • %31
    50.550 oy
  • %1,7
    2.763 oy
  • %0,7
    1.187 oy
  • %0
    0 oy
  • %55,9
    91.231 oy
  • %31
    50.550 oy
  • %1,7
    2.763 oy
  • %0,7
    1.187 oy
  • %0
  • MHP
  • Bağımsız
  • DSP
  • DP
  • BTP
  • %0,6
    1.180 oy
  • %0,4
    730 oy
  • %0,3
    586 oy
  • %0,2
    339 oy
  • %0,1
    194 oy
  • %0,6
    1.180 oy
  • %0,4
    730 oy
  • %0,3
    586 oy
  • %0,2
    339 oy
  • %0,1
    194 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    879 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    1.645 oy
  • %0,5
    879 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1
    1.645 oy
  • TKP
  • BBP
  • VP
  • Diğer
  • %0,1
    185 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    185 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    1.276 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,8
    1.276 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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