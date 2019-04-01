Seçim Batman Kozluk Seçim Sonuçları – Kozluk Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kozluk Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ayhan Eren
HDP
%49,3
6.359 oy
Mehmet Veysi Işık
Mehmet Veysi Işık
AK Parti
%44,1
5.680 oy
Diğer
%7
855 oy
Batman - Kozluk İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 60 / 60
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Diğer
  • %49,3
  • %44,1
  • %0,7
  • %0,7
  • %0
  • %5,3
  • %49,3
  • %44,1
  • %0,7
  • %0,7
  • %0
  • %5,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,1
  • %47,1
  • %0,6
  • %0
  • %0,5
  • %6,7
  • %45,1
  • %47,1
  • %0,6
  • %0
  • %0,5
  • %6,7
Tüm Partiler
MER BŞR GER KOZ SSN HSN
Beşiri
yukleniyor
Gercüş
yukleniyor
Hasankeyf
yukleniyor
Kozluk
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sason
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ayhan Eren HDP
  • Mehmet Veysi Işık AK Parti
  • Çetin Yalçın Bağımsız
  • Savaş Durmaz CHP
  • Fırat Sanlı İYİ Parti
  • Katılım oranı % 84,3
  • Toplam seçmen16.229
  • Kullanılan oy13.683
  • Geçerli oy12.894
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.828
  • 30 Mar 1411.187
  • 30 Mar 1410.714
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kozluk Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 60 / 60
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %44,1
  • %44,1
  • %0
  • %44,1
  • %44,1
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1,4
  • %0,7
  • %0,7
  • %1,4
  • %0,7
  • %0,7
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %49,3
  • %0
  • %49,3
Tüm Partiler
MER BŞR GER KOZ SSN HSN
Beşiri
yukleniyor
Gercüş
yukleniyor
Hasankeyf
yukleniyor
Kozluk
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sason
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ayhan Eren HDP
  • Mehmet Veysi Işık AK Parti
  • Çetin Yalçın Bağımsız
  • Savaş Durmaz CHP
  • Fırat Sanlı İYİ Parti
  • Katılım oranı % 84,3
  • Toplam seçmen16.229
  • Kullanılan oy13.683
  • Geçerli oy12.894
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.828
  • 30 Mar 1411.187
  • 30 Mar 1410.714
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kozluk Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kozluk Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 60 / 60
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %49,3
    6.359 oy
  • %44,1
    5.680 oy
  • %3,9
    503 oy
  • %0,7
    91 oy
  • %0,7
    85 oy
  • %49,3
    6.359 oy
  • %44,1
    5.680 oy
  • %3,9
    503 oy
  • %0,7
    91 oy
  • %0,7
    85 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,1
    4.836 oy
  • %47,1
    5.044 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    63 oy
  • %0
    0 oy
  • %45,1
    4.836 oy
  • %47,1
    5.044 oy
  • %0
  • %0,6
    63 oy
  • %0
  • BTP
  • SP
  • DP
  • MHP
  • DSP
  • %0,6
    80 oy
  • %0,4
    55 oy
  • %0,3
    41 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    80 oy
  • %0,4
    55 oy
  • %0,3
    41 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    87 oy
  • %0,2
    22 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    52 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    87 oy
  • %0,2
    22 oy
  • %0
  • %0,5
    52 oy
  • %0
  • BBP
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    66 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    66 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Batman İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Batman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Batman Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 736 / 736
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %65,9
    119.840 oy
  • %28,6
    51.902 oy
  • %1,5
    2.712 oy
  • %1,4
    2.575 oy
  • %0,8
    1.524 oy
  • %65,9
    119.840 oy
  • %28,6
    51.902 oy
  • %1,5
    2.712 oy
  • %1,4
    2.575 oy
  • %0,8
    1.524 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,9
    91.231 oy
  • %31
    50.550 oy
  • %1,7
    2.763 oy
  • %0,7
    1.187 oy
  • %0
    0 oy
  • %55,9
    91.231 oy
  • %31
    50.550 oy
  • %1,7
    2.763 oy
  • %0,7
    1.187 oy
  • %0
  • MHP
  • Bağımsız
  • DSP
  • DP
  • BTP
  • %0,6
    1.180 oy
  • %0,4
    730 oy
  • %0,3
    586 oy
  • %0,2
    339 oy
  • %0,1
    194 oy
  • %0,6
    1.180 oy
  • %0,4
    730 oy
  • %0,3
    586 oy
  • %0,2
    339 oy
  • %0,1
    194 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    879 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    1.645 oy
  • %0,5
    879 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1
    1.645 oy
  • TKP
  • BBP
  • VP
  • Diğer
  • %0,1
    185 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    185 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    1.276 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,8
    1.276 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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