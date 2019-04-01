Seçim Batman Hasankeyf Seçim Sonuçları – Hasankeyf Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Hasankeyf Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Abdülvahap Kusen
Abdülvahap Kusen
AK Parti
%60,7
1.125 oy
Mecit Tokdemir
Mecit Tokdemir
HDP
%33,9
629 oy
Diğer
%5
99 oy
Batman - Hasankeyf İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • Diğer
  • %60,7
  • %33,9
  • %0,9
  • %0,5
  • %0,5
  • %3,4
  • %60,7
  • %33,9
  • %0,9
  • %0,5
  • %0,5
  • %3,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,3
  • %32,8
  • %0,2
  • %0
  • %0,2
  • %33,5
  • %33,3
  • %32,8
  • %0,2
  • %0
  • %0,2
  • %33,5
Tüm Partiler
MER BŞR GER KOZ SSN HSN
Beşiri
yukleniyor
Gercüş
yukleniyor
Hasankeyf
yukleniyor
Kozluk
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sason
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdülvahap Kusen AK Parti
  • Mecit Tokdemir HDP
  • Veysel Dilekçi Bağımsız
  • Emine Yeşim Bil MHP
  • Ramazan Toğuç İYİ Parti
  • Katılım oranı % 90,3
  • Toplam seçmen2.232
  • Kullanılan oy2.016
  • Geçerli oy1.853
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.977
  • 30 Mar 141.719
  • 30 Mar 141.642
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hasankeyf Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %61,6
  • %60,7
  • %0,9
  • %61,6
  • %60,7
  • %0,9
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %1
  • %0,5
  • %0,5
  • %1
  • %0,5
  • %0,5
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %33,9
  • %0
  • %33,9
Tüm Partiler
MER BŞR GER KOZ SSN HSN
Beşiri
yukleniyor
Gercüş
yukleniyor
Hasankeyf
yukleniyor
Kozluk
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sason
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdülvahap Kusen AK Parti
  • Mecit Tokdemir HDP
  • Veysel Dilekçi Bağımsız
  • Emine Yeşim Bil MHP
  • Ramazan Toğuç İYİ Parti
  • Katılım oranı % 90,3
  • Toplam seçmen2.232
  • Kullanılan oy2.016
  • Geçerli oy1.853
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.977
  • 30 Mar 141.719
  • 30 Mar 141.642
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hasankeyf Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Hasankeyf Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %60,7
    1.125 oy
  • %33,9
    629 oy
  • %2,5
    47 oy
  • %0,9
    17 oy
  • %0,5
    10 oy
  • %60,7
    1.125 oy
  • %33,9
    629 oy
  • %2,5
    47 oy
  • %0,9
    17 oy
  • %0,5
    10 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,3
    546 oy
  • %32,8
    538 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    4 oy
  • %0
    0 oy
  • %33,3
    546 oy
  • %32,8
    538 oy
  • %0
  • %0,2
    4 oy
  • %0
  • CHP
  • BTP
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %0,5
    9 oy
  • %0,4
    8 oy
  • %0,3
    5 oy
  • %0,2
    3 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    9 oy
  • %0,4
    8 oy
  • %0,3
    5 oy
  • %0,2
    3 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    4 oy
  • %5,2
    86 oy
  • %27,9
    458 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    4 oy
  • %5,2
    86 oy
  • %27,9
    458 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    6 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    6 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Batman İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Batman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Batman Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 736 / 736
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %65,9
    119.840 oy
  • %28,6
    51.902 oy
  • %1,5
    2.712 oy
  • %1,4
    2.575 oy
  • %0,8
    1.524 oy
  • %65,9
    119.840 oy
  • %28,6
    51.902 oy
  • %1,5
    2.712 oy
  • %1,4
    2.575 oy
  • %0,8
    1.524 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,9
    91.231 oy
  • %31
    50.550 oy
  • %1,7
    2.763 oy
  • %0,7
    1.187 oy
  • %0
    0 oy
  • %55,9
    91.231 oy
  • %31
    50.550 oy
  • %1,7
    2.763 oy
  • %0,7
    1.187 oy
  • %0
  • MHP
  • Bağımsız
  • DSP
  • DP
  • BTP
  • %0,6
    1.180 oy
  • %0,4
    730 oy
  • %0,3
    586 oy
  • %0,2
    339 oy
  • %0,1
    194 oy
  • %0,6
    1.180 oy
  • %0,4
    730 oy
  • %0,3
    586 oy
  • %0,2
    339 oy
  • %0,1
    194 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    879 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    1.645 oy
  • %0,5
    879 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1
    1.645 oy
  • TKP
  • BBP
  • VP
  • Diğer
  • %0,1
    185 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    185 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    1.276 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,8
    1.276 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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