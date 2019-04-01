31 Mart 2019 Hasankeyf Yerel Seçim Sonuçları
Abdülvahap Kusen
AK Parti
%60,7
1.125 oy
Mecit Tokdemir
HDP
%33,9
629 oy
Diğer
%5
99 oy
Batman - Hasankeyf İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 8 / 8
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Abdülvahap Kusen AK Parti
- Mecit Tokdemir HDP
- Veysel Dilekçi Bağımsız
- Emine Yeşim Bil MHP
- Ramazan Toğuç İYİ Parti
- Katılım oranı % 90,3
- Toplam seçmen2.232
- Kullanılan oy2.016
- Geçerli oy1.853
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.977
- 30 Mar 141.719
- 30 Mar 141.642
- Açılan sandık
- 8 / 8
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Abdülvahap Kusen AK Parti
- Mecit Tokdemir HDP
- Veysel Dilekçi Bağımsız
- Emine Yeşim Bil MHP
- Ramazan Toğuç İYİ Parti
- Katılım oranı % 90,3
- Toplam seçmen2.232
- Kullanılan oy2.016
- Geçerli oy1.853
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.977
- 30 Mar 141.719
- 30 Mar 141.642
Hasankeyf Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 8 / 8
- %100
Batman İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Batman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Beşiri Sait Karabulut % 100 % 40,9 % 0,2 % 0,4 % 0,5 % 16,2 % 41,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Beşiri Sait Karabulut % 100 % 40,86 % 0,16 % 0,36 % 0,52 % 16,16 % 41,45 SP
- Beşiri (30 Mar 14) % 42,18 % 0,14 % 0,53 % 0 % 50,45 % 5,44 HÜDA-PAR
- Gercüş Gündüz Günaydın % 100 % 49 % 1,4 % 0,5 % 0,9 % 47,7 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gercüş Gündüz Günaydın % 100 % 49,01 % 1,43 % 0,55 % 0,85 % 47,7 % 0,21 SP
- Gercüş (30 Mar 14) % 40,05 % 0,52 % 0,6 % 0 % 52,43 % 4,71 HÜDA-PAR
- Hasankeyf Abdülvahap Kusen % 100 % 60,7 % 0,9 % 0,5 % 0,5 % 33,9 % 2,5 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hasankeyf Abdülvahap Kusen % 100 % 60,71 % 0,92 % 0,49 % 0,54 % 33,94 % 2,54 Bağımsız
- Hasankeyf (30 Mar 14) % 33,25 % 0,24 % 0,24 % 0 % 32,76 % 27,89 SP
- Kozluk Ayhan Eren % 100 % 44,1 % 0 % 0,7 % 0,7 % 49,3 % 3,9 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kozluk Ayhan Eren % 100 % 44,05 % 0 % 0,71 % 0,66 % 49,32 % 3,9 Bağımsız
- Kozluk (30 Mar 14) % 47,08 % 0,49 % 0,59 % 0 % 45,14 % 5,08 HÜDA-PAR
- Merkez Mehmet Demir % 100 % 28,6 % 0,6 % 1,4 % 0,8 % 65,9 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Mehmet Demir % 100 % 28,55 % 0,65 % 1,42 % 0,84 % 65,93 % 1,49 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 30,95 % 0,54 % 0,73 % 0 % 55,86 % 8,09 HÜDA-PAR
- Sason Muzaffer Arslan % 100 % 55,4 % 0,6 % 43,1 % 0,3 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sason Muzaffer Arslan % 100 % 55,37 % 0,59 % 43,09 % 0,32 % 0 % 0,3 SP
- Sason (30 Mar 14) % 34,86 % 0,41 % 15,3 % 0 % 3,49 % 43,94 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Batman Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 736 / 736
- %100
-
2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2018 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2017 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2014 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2011 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2010 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2007 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2007 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2002 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1999 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1995 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1991 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1988 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1987 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1987 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1983 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1982 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1977 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1973 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1969 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1965 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1961 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1961 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1957 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1954 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1950 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1946 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi