Seçim Niğde Merkez Seçim Sonuçları – Merkez Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Merkez Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Emrah Özdemir
Emrah Özdemir
AK Parti
%37,2
28.012 oy
Mümin İnan
Mümin İnan
İYİ Parti
%28,1
21.190 oy
Diğer
%35
26.184 oy
Niğde - Merkez İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 286 / 287
  • %99,7
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %37,2
  • %28,1
  • %18,6
  • %14,6
  • %0
  • %1,6
  • %37,2
  • %28,1
  • %18,6
  • %14,6
  • %0
  • %1,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
  • %0
  • %34,2
  • %20,8
  • %0
  • %3,9
  • %41,1
  • %0
  • %34,2
  • %20,8
  • %0
  • %3,9
Tüm Partiler
ÇFT MER BOR ULU ÇAM ALT
Altunhisar
yukleniyor
Bor
yukleniyor
Çamardı
yukleniyor
Çiftlik
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ulukışla
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Emrah Özdemir AK Parti
  • Mümin İnan İYİ Parti
  • Hakan Er MHP
  • Rasim Yılmaz CHP
  • Nihat Altıparmak SP
  • Katılım oranı % 82,9
  • Toplam seçmen93.626
  • Kullanılan oy77.475
  • Geçerli oy75.386
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1479.694
  • 30 Mar 1471.866
  • 30 Mar 1469.233
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 286 / 287
  • %99,7
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %55,7
  • %37,2
  • %18,6
  • %55,7
  • %37,2
  • %18,6
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %42,7
  • %28,1
  • %14,6
  • %42,7
  • %28,1
  • %14,6
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ÇFT MER BOR ULU ÇAM ALT
Altunhisar
yukleniyor
Bor
yukleniyor
Çamardı
yukleniyor
Çiftlik
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ulukışla
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Emrah Özdemir AK Parti
  • Mümin İnan İYİ Parti
  • Hakan Er MHP
  • Rasim Yılmaz CHP
  • Nihat Altıparmak SP
  • Katılım oranı % 82,9
  • Toplam seçmen93.626
  • Kullanılan oy77.475
  • Geçerli oy75.386
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1479.694
  • 30 Mar 1471.866
  • 30 Mar 1469.233
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Merkez Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 286 / 287
  • %99,7
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • %37,2
    28.012 oy
  • %28,1
    21.190 oy
  • %18,6
    13.993 oy
  • %14,6
    11.009 oy
  • %1,1
    855 oy
  • %37,2
    28.012 oy
  • %28,1
    21.190 oy
  • %18,6
    13.993 oy
  • %14,6
    11.009 oy
  • %1,1
    855 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    28.458 oy
  • %0
    0 oy
  • %34,2
    23.695 oy
  • %20,8
    14.399 oy
  • %1,9
    1.306 oy
  • %41,1
    28.458 oy
  • %0
  • %34,2
    23.695 oy
  • %20,8
    14.399 oy
  • %1,9
    1.306 oy
  • VP
  • Bağımsız
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • %0,1
    97 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,1
    56 oy
  • %0,1
    56 oy
  • %0,1
    51 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,1
    56 oy
  • %0,1
    56 oy
  • %0,1
    51 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    388 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,6
    388 oy
  • %0
  • %0,1
    62 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    783 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,1
    783 oy
  • %0
  • %0

Niğde İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Niğde ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Niğde Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 286 / 287
  • %99,7
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • %37,2
    28.012 oy
  • %28,1
    21.190 oy
  • %18,6
    13.993 oy
  • %14,6
    11.009 oy
  • %1,1
    855 oy
  • %37,2
    28.012 oy
  • %28,1
    21.190 oy
  • %18,6
    13.993 oy
  • %14,6
    11.009 oy
  • %1,1
    855 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    28.458 oy
  • %0
    0 oy
  • %34,2
    23.695 oy
  • %20,8
    14.399 oy
  • %1,9
    1.306 oy
  • %41,1
    28.458 oy
  • %0
  • %34,2
    23.695 oy
  • %20,8
    14.399 oy
  • %1,9
    1.306 oy
  • VP
  • Bağımsız
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • %0,1
    97 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,1
    56 oy
  • %0,1
    56 oy
  • %0,1
    51 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,1
    56 oy
  • %0,1
    56 oy
  • %0,1
    51 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    388 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,6
    388 oy
  • %0
  • %0,1
    62 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    783 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,1
    783 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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