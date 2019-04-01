31 Mart 2019 Altunhisar Yerel Seçim Sonuçları
Vedat Kirazcı
MHP
%45,1
925 oy
Abdullah Arıöz
AK Parti
%41,4
849 oy
Diğer
%14
279 oy
Niğde - Altunhisar İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 9 / 9
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Vedat Kirazcı MHP
- Abdullah Arıöz AK Parti
- Abdi Mercan CHP
- Durmuş Acer İYİ Parti
- Cengiz Sevinç SP
- Katılım oranı % 89,9
- Toplam seçmen2.385
- Kullanılan oy2.144
- Geçerli oy2.053
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 142.090
- 30 Mar 141.855
- 30 Mar 141.739
- Açılan sandık
- 9 / 9
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Vedat Kirazcı MHP
- Abdullah Arıöz AK Parti
- Abdi Mercan CHP
- Durmuş Acer İYİ Parti
- Cengiz Sevinç SP
- Katılım oranı % 89,9
- Toplam seçmen2.385
- Kullanılan oy2.144
- Geçerli oy2.053
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 142.090
- 30 Mar 141.855
- 30 Mar 141.739
Altunhisar Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 9 / 9
- %100
Niğde İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Niğde ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Altunhisar Vedat Kirazcı % 100 % 41,4 % 45,1 % 7,8 % 5,2 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Altunhisar Vedat Kirazcı % 100 % 41,35 % 45,06 % 7,84 % 5,21 % 0 % 0,34 SP
- Altunhisar (30 Mar 14) % 48,65 % 39,62 % 8,74 % 0 % 0 % 1,9 SP
- Bor Serkan Baran % 100 % 44 % 38 % 8,1 % 9,1 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bor Serkan Baran % 100 % 43,95 % 38,03 % 8,12 % 9,09 % 0 % 0,62 SP
- Bor (30 Mar 14) % 49,03 % 44,55 % 3,87 % 0 % 0 % 1,39 SP
- Çamardı Yavuz Soylu % 100 % 51,8 % 42,5 % 1,6 % 3,4 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çamardı Yavuz Soylu % 100 % 51,78 % 42,54 % 1,62 % 3,45 % 0 % 0,49 SP
- Çamardı (30 Mar 14) % 48,65 % 20,52 % 29,68 % 0 % 0 % 0,61 SP
- Çiftlik Serkan Güzel % 100 % 45 % 19,7 % 34,5 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çiftlik Serkan Güzel % 100 % 44,96 % 19,71 % 34,48 % 0 % 0 % 0,79 SP
- Çiftlik (30 Mar 14) % 34,51 % 41,15 % 23,37 % 0 % 0 % 0,55 BBP
- Merkez Emrah Özdemir % 99,7 % 37,2 % 18,6 % 14,6 % 28,1 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Emrah Özdemir % 99,7 % 37,18 % 18,6 % 14,59 % 28,11 % 0 % 1,09 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 41,1 % 34,23 % 20,8 % 0 % 0 % 1,89 SP
- Ulukışla Ali Uğurlu % 88,9 % 45,2 % 13,1 % 41,3 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ulukışla Ali Uğurlu % 88,9 % 45,25 % 13,05 % 41,29 % 0 % 0 % 0,21 SP
- Ulukışla (30 Mar 14) % 45,4 % 11,56 % 41,64 % 0 % 0 % 0,58 İP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Niğde Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 286 / 287
- %99,7
-
2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2018 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2017 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2014 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2011 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2010 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2007 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2007 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2002 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1999 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1995 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1991 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1988 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1987 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1987 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1983 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1982 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1977 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1973 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1969 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1965 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1961 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1961 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1957 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1954 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1950 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1946 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi