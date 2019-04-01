Seçim Niğde Altunhisar Seçim Sonuçları – Altunhisar Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Altunhisar Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Vedat Kirazcı
Vedat Kirazcı
MHP
%45,1
925 oy
Abdullah Arıöz
Abdullah Arıöz
AK Parti
%41,4
849 oy
Diğer
%14
279 oy
Niğde - Altunhisar İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %45,1
  • %41,4
  • %7,8
  • %5,2
  • %0
  • %0,5
  • %45,1
  • %41,4
  • %7,8
  • %5,2
  • %0
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,6
  • %48,6
  • %8,7
  • %0
  • %0
  • %3
  • %39,6
  • %48,6
  • %8,7
  • %0
  • %0
  • %3
Tüm Partiler
ÇFT MER BOR ULU ÇAM ALT
Altunhisar
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Bor
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Çamardı
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Çiftlik
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Merkez
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Ulukışla
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Vedat Kirazcı MHP
  • Abdullah Arıöz AK Parti
  • Abdi Mercan CHP
  • Durmuş Acer İYİ Parti
  • Cengiz Sevinç SP
  • Katılım oranı % 89,9
  • Toplam seçmen2.385
  • Kullanılan oy2.144
  • Geçerli oy2.053
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.090
  • 30 Mar 141.855
  • 30 Mar 141.739
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Altunhisar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %86,4
  • %45,1
  • %41,4
  • %86,4
  • %45,1
  • %41,4
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %13,1
  • %7,8
  • %5,2
  • %13,1
  • %7,8
  • %5,2
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ÇFT MER BOR ULU ÇAM ALT
Altunhisar
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Bor
yukleniyor
Çamardı
yukleniyor
Çiftlik
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ulukışla
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Vedat Kirazcı MHP
  • Abdullah Arıöz AK Parti
  • Abdi Mercan CHP
  • Durmuş Acer İYİ Parti
  • Cengiz Sevinç SP
  • Katılım oranı % 89,9
  • Toplam seçmen2.385
  • Kullanılan oy2.144
  • Geçerli oy2.053
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.090
  • 30 Mar 141.855
  • 30 Mar 141.739
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Altunhisar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Altunhisar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %45,1
    925 oy
  • %41,4
    849 oy
  • %7,8
    161 oy
  • %5,2
    107 oy
  • %0,3
    7 oy
  • %45,1
    925 oy
  • %41,4
    849 oy
  • %7,8
    161 oy
  • %5,2
    107 oy
  • %0,3
    7 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,6
    689 oy
  • %48,6
    846 oy
  • %8,7
    152 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,9
    33 oy
  • %39,6
    689 oy
  • %48,6
    846 oy
  • %8,7
    152 oy
  • %0
  • %1,9
    33 oy
  • BTP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0,2
    4 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    4 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    2 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    17 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0
  • %0
  • %1
    17 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Niğde İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Niğde ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Niğde Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 286 / 287
  • %99,7
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • %37,2
    28.017 oy
  • %28,1
    21.185 oy
  • %18,6
    14.019 oy
  • %14,6
    10.998 oy
  • %1,1
    820 oy
  • %37,2
    28.017 oy
  • %28,1
    21.185 oy
  • %18,6
    14.019 oy
  • %14,6
    10.998 oy
  • %1,1
    820 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    28.458 oy
  • %0
    0 oy
  • %34,2
    23.695 oy
  • %20,8
    14.399 oy
  • %1,9
    1.306 oy
  • %41,1
    28.458 oy
  • %0
  • %34,2
    23.695 oy
  • %20,8
    14.399 oy
  • %1,9
    1.306 oy
  • VP
  • Bağımsız
  • BTP
  • DSP
  • TKP
  • %0,1
    92 oy
  • %0,1
    63 oy
  • %0,1
    55 oy
  • %0,1
    52 oy
  • %0,1
    50 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0,1
    63 oy
  • %0,1
    55 oy
  • %0,1
    52 oy
  • %0,1
    50 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    388 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,6
    388 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    6 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    6 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    783 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %1,1
    783 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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