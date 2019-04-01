Seçim Niğde Çamardı Seçim Sonuçları – Çamardı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Çamardı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Yavuz Soylu
Yavuz Soylu
AK Parti
%51,8
1.277 oy
Mehmet Alakuş
MHP
%42,5
1.049 oy
Diğer
%5
140 oy
Niğde - Çamardı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %51,8
  • %42,5
  • %3,4
  • %1,6
  • %0
  • %0,6
  • %51,8
  • %42,5
  • %3,4
  • %1,6
  • %0
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,7
  • %20,5
  • %0
  • %29,7
  • %0
  • %1,1
  • %48,7
  • %20,5
  • %0
  • %29,7
  • %0
  • %1,1
Tüm Partiler
ÇFT MER BOR ULU ÇAM ALT
Altunhisar
yukleniyor
Bor
yukleniyor
Çamardı
yukleniyor
Çiftlik
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ulukışla
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yavuz Soylu AK Parti
  • Mehmet Alakuş MHP
  • İbrahim Eroğlu İYİ Parti
  • Osman Okcu CHP
  • Rahim Emli SP
  • Katılım oranı % 90,8
  • Toplam seçmen2.795
  • Kullanılan oy2.538
  • Geçerli oy2.466
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.778
  • 30 Mar 142.582
  • 30 Mar 142.446
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çamardı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %94,3
  • %51,8
  • %42,5
  • %94,3
  • %51,8
  • %42,5
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %5,1
  • %3,4
  • %1,6
  • %5,1
  • %3,4
  • %1,6
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ÇFT MER BOR ULU ÇAM ALT
Altunhisar
yukleniyor
Bor
yukleniyor
Çamardı
yukleniyor
Çiftlik
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ulukışla
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yavuz Soylu AK Parti
  • Mehmet Alakuş MHP
  • İbrahim Eroğlu İYİ Parti
  • Osman Okcu CHP
  • Rahim Emli SP
  • Katılım oranı % 90,8
  • Toplam seçmen2.795
  • Kullanılan oy2.538
  • Geçerli oy2.466
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.778
  • 30 Mar 142.582
  • 30 Mar 142.446
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çamardı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Çamardı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • SP
  • %51,8
    1.277 oy
  • %42,5
    1.049 oy
  • %3,4
    85 oy
  • %1,6
    40 oy
  • %0,5
    12 oy
  • %51,8
    1.277 oy
  • %42,5
    1.049 oy
  • %3,4
    85 oy
  • %1,6
    40 oy
  • %0,5
    12 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,7
    1.190 oy
  • %20,5
    502 oy
  • %0
    0 oy
  • %29,7
    726 oy
  • %0,6
    15 oy
  • %48,7
    1.190 oy
  • %20,5
    502 oy
  • %0
  • %29,7
    726 oy
  • %0,6
    15 oy
  • BTP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0,1
    3 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    2 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    11 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    11 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Niğde İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Niğde ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Niğde Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 286 / 287
  • %99,7
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • %37,2
    28.012 oy
  • %28,1
    21.190 oy
  • %18,6
    13.993 oy
  • %14,6
    11.009 oy
  • %1,1
    855 oy
  • %37,2
    28.012 oy
  • %28,1
    21.190 oy
  • %18,6
    13.993 oy
  • %14,6
    11.009 oy
  • %1,1
    855 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    28.458 oy
  • %0
    0 oy
  • %34,2
    23.695 oy
  • %20,8
    14.399 oy
  • %1,9
    1.306 oy
  • %41,1
    28.458 oy
  • %0
  • %34,2
    23.695 oy
  • %20,8
    14.399 oy
  • %1,9
    1.306 oy
  • VP
  • Bağımsız
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • %0,1
    97 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,1
    56 oy
  • %0,1
    56 oy
  • %0,1
    51 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,1
    56 oy
  • %0,1
    56 oy
  • %0,1
    51 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    388 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,6
    388 oy
  • %0
  • %0,1
    62 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    783 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,1
    783 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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