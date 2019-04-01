Seçim Edirne Keşan Seçim Sonuçları – Keşan Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Keşan Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mustafa Helvacıoğlu
Mustafa Helvacıoğlu
AK Parti
%49,2
18.415 oy
Şenol Yalı
Şenol Yalı
CHP
%49,2
18.403 oy
Diğer
%2
585 oy
Edirne - Keşan İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 139 / 139
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %49,2
  • %49,2
  • %0,6
  • %0
  • %0
  • %1
  • %49,2
  • %49,2
  • %0,6
  • %0
  • %0
  • %1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,2
  • %50,8
  • %0
  • %11,4
  • %0
  • %1,6
  • %36,2
  • %50,8
  • %0
  • %11,4
  • %0
  • %1,6
Tüm Partiler
MER ENZ HVS İPS KŞN LLP MRÇ UZN SÜL
Enez
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Havsa
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İpsala
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Keşan
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Lalapaşa
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Meriç
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Süloğlu
yukleniyor
Uzunköprü
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Helvacıoğlu AK Parti
  • Şenol Yalı CHP
  • Ahmet Köseler SP
  • Abdullah Kaya HDP
  • Yunus Emre Ergamalıoğlu DSP
  • Katılım oranı % 85,2
  • Toplam seçmen44.885
  • Kullanılan oy38.255
  • Geçerli oy37.403
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1442.691
  • 30 Mar 1438.295
  • 30 Mar 1437.047
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Keşan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 139 / 139
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %49,2
  • %49,2
  • %0
  • %49,2
  • %49,2
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %49,2
  • %49,2
  • %0
  • %49,2
  • %49,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0,6
  • %0
  • %0,6
Tüm Partiler
MER ENZ HVS İPS KŞN LLP MRÇ UZN SÜL
Enez
yukleniyor
Havsa
yukleniyor
İpsala
yukleniyor
Keşan
yukleniyor
Lalapaşa
yukleniyor
Meriç
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Süloğlu
yukleniyor
Uzunköprü
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Helvacıoğlu AK Parti
  • Şenol Yalı CHP
  • Ahmet Köseler SP
  • Abdullah Kaya HDP
  • Yunus Emre Ergamalıoğlu DSP
  • Katılım oranı % 85,2
  • Toplam seçmen44.885
  • Kullanılan oy38.255
  • Geçerli oy37.403
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1442.691
  • 30 Mar 1438.295
  • 30 Mar 1437.047
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Keşan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Keşan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 139 / 139
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • HDP
  • DSP
  • %49,2
    18.415 oy
  • %49,2
    18.403 oy
  • %0,7
    268 oy
  • %0,6
    208 oy
  • %0,2
    58 oy
  • %49,2
    18.415 oy
  • %49,2
    18.403 oy
  • %0,7
    268 oy
  • %0,6
    208 oy
  • %0,2
    58 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,2
    13.415 oy
  • %50,8
    18.803 oy
  • %0,8
    309 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %36,2
    13.415 oy
  • %50,8
    18.803 oy
  • %0,8
    309 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • VP
  • %0,1
    51 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    51 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    61 oy
  • %11,4
    4.222 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    68 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    61 oy
  • %11,4
    4.222 oy
  • %0
  • %0,2
    68 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Edirne İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Edirne ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Edirne Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 354 / 356
  • %99,4
  • CHP
  • AK Parti
  • BTP
  • SP
  • HDP
  • %44,9
    42.361 oy
  • %40,8
    38.529 oy
  • %7,8
    7.341 oy
  • %2,8
    2.605 oy
  • %1,2
    1.156 oy
  • %44,9
    42.361 oy
  • %40,8
    38.529 oy
  • %7,8
    7.341 oy
  • %2,8
    2.605 oy
  • %1,2
    1.156 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,9
    34.619 oy
  • %29,9
    28.127 oy
  • %0,1
    86 oy
  • %1,7
    1.641 oy
  • %0
    0 oy
  • %36,9
    34.619 oy
  • %29,9
    28.127 oy
  • %0,1
    86 oy
  • %1,7
    1.641 oy
  • %0
  • BBP
  • DP
  • DSP
  • TKP
  • VP
  • %0,8
    759 oy
  • %0,7
    654 oy
  • %0,4
    410 oy
  • %0,4
    379 oy
  • %0,2
    220 oy
  • %0,8
    759 oy
  • %0,7
    654 oy
  • %0,4
    410 oy
  • %0,4
    379 oy
  • %0,2
    220 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    192 oy
  • %0,3
    241 oy
  • %10,2
    9.613 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    192 oy
  • %0,3
    241 oy
  • %10,2
    9.613 oy
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Bağımsız
  • %0
    1 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %18,3
    17.199 oy
  • %1,9
    1.791 oy
  • %0
  • %0
  • %18,3
    17.199 oy
  • %1,9
    1.791 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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