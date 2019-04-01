31 Mart 2019 Süloğlu Yerel Seçim Sonuçları
Mehmet Ormankıran
CHP
%55,4
930 oy
İsmet Balın
MHP
%40,1
673 oy
Diğer
%5
76 oy
Edirne - Süloğlu İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 7 / 7
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet Ormankıran CHP
- İsmet Balın MHP
- Erol Atik Bağımsız
- Nadir Konak SP
- Erdem Çelik BTP
- Katılım oranı % 87,4
- Toplam seçmen1.998
- Kullanılan oy1.746
- Geçerli oy1.679
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 142.077
- 30 Mar 141.939
- 30 Mar 141.895
- Açılan sandık
- 7 / 7
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet Ormankıran CHP
- İsmet Balın MHP
- Erol Atik Bağımsız
- Nadir Konak SP
- Erdem Çelik BTP
- Katılım oranı % 87,4
- Toplam seçmen1.998
- Kullanılan oy1.746
- Geçerli oy1.679
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 142.077
- 30 Mar 141.939
- 30 Mar 141.895
Süloğlu Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 7 / 7
- %100
Edirne İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Edirne ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Enez Özkan Günenç % 100 % 34,2 % 0 % 58,6 % 6,8 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Enez Özkan Günenç % 100 % 34,22 % 0 % 58,65 % 6,8 % 0 % 0,2 SP
- Enez (30 Mar 14) % 46,78 % 6,89 % 43,55 % 0 % 0 % 2,23 Bağımsız
- Havsa Aydın Balkan % 100 % 54,3 % 0 % 42,4 % 0 % 0 % 3,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Havsa Aydın Balkan % 100 % 54,28 % 0 % 42,36 % 0 % 0 % 3,09 SP
- Havsa (30 Mar 14) % 31,42 % 12,68 % 52,86 % 0 % 0 % 2,52 SP
- İpsala Abdullah Naci Ünsal % 100 % 47,2 % 3,8 % 0 % 48,7 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İpsala Abdullah Naci Ünsal % 100 % 47,17 % 3,75 % 0 % 48,7 % 0 % 0,27 SP
- İpsala (30 Mar 14) % 37,25 % 4,21 % 24,47 % 0 % 0 % 32,32 DSP
- Keşan Mustafa Helvacıoğlu % 100 % 49,2 % 0 % 49,2 % 0 % 0,6 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Keşan Mustafa Helvacıoğlu % 100 % 49,23 % 0 % 49,2 % 0 % 0,56 % 0,72 SP
- Keşan (30 Mar 14) % 36,21 % 11,4 % 50,75 % 0 % 0 % 0,83 SP
- Lalapaşa İsmail Arslan % 100 % 47,7 % 26,7 % 0 % 21,6 % 0 % 3,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Lalapaşa İsmail Arslan % 100 % 47,67 % 26,68 % 0 % 21,61 % 0 % 3,83 SP
- Lalapaşa (30 Mar 14) % 41,05 % 46,88 % 11,67 % 0 % 0 % 0,2 SP
- Meriç Erol Dübek % 100 % 35,2 % 0 % 61,5 % 2,9 % 0 % 0,2 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Meriç Erol Dübek % 100 % 35,21 % 0 % 61,46 % 2,93 % 0 % 0,23 BTP
- Meriç (30 Mar 14) % 47,42 % 5,16 % 46,2 % 0 % 0 % 0,72 SP
- Merkez Recep Gürkan % 99,4 % 40,8 % 0 % 44,9 % 0 % 1,2 % 7,8 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Recep Gürkan % 99,4 % 40,81 % 0 % 44,87 % 0 % 1,22 % 7,78 BTP
- Merkez (30 Mar 14) % 29,95 % 18,31 % 36,86 % 0 % 0 % 10,24 DSP
- Süloğlu Mehmet Ormankıran % 100 % 0 % 40,1 % 55,4 % 0 % 0 % 3,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Süloğlu Mehmet Ormankıran % 100 % 0 % 40,08 % 55,39 % 0 % 0 % 3,69 Bağımsız
- Süloğlu (30 Mar 14) % 25,17 % 29,39 % 44,91 % 0 % 0 % 0,32 SP
- Uzunköprü Özlem Becan % 97,9 % 36,6 % 5,4 % 56,1 % 0 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Uzunköprü Özlem Becan % 97,9 % 36,62 % 5,35 % 56,09 % 0 % 0 % 0,86 SP
- Uzunköprü (30 Mar 14) % 30,32 % 13,36 % 54,75 % 0 % 0 % 1,11 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Edirne Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 354 / 356
- %99,4
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