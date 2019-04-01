Seçim Edirne Meriç Seçim Sonuçları – Meriç Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Meriç Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Erol Dübek
Erol Dübek
CHP
%61,5
1.089 oy
Nihat Yörük
Nihat Yörük
AK Parti
%35,2
624 oy
Diğer
%4
59 oy
Edirne - Meriç İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %61,5
  • %35,2
  • %2,9
  • %0
  • %0
  • %0,4
  • %61,5
  • %35,2
  • %2,9
  • %0
  • %0
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,2
  • %47,4
  • %0
  • %5,2
  • %0
  • %1,2
  • %46,2
  • %47,4
  • %0
  • %5,2
  • %0
  • %1,2
Tüm Partiler
MER ENZ HVS İPS KŞN LLP MRÇ UZN SÜL
Enez
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Havsa
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İpsala
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Keşan
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Lalapaşa
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Meriç
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Merkez
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Süloğlu
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Uzunköprü
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Erol Dübek CHP
  • Nihat Yörük AK Parti
  • Güven Çamur İYİ Parti
  • Ahmet Haydar Tarhanlı BTP
  • Erol Parazil SP
  • Katılım oranı % 87,1
  • Toplam seçmen2.179
  • Kullanılan oy1.897
  • Geçerli oy1.772
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.088
  • 30 Mar 141.885
  • 30 Mar 141.803
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Meriç Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %64,4
  • %61,5
  • %2,9
  • %64,4
  • %61,5
  • %2,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %35,2
  • %35,2
  • %0
  • %35,2
  • %35,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER ENZ HVS İPS KŞN LLP MRÇ UZN SÜL
Enez
yukleniyor
Havsa
yukleniyor
İpsala
yukleniyor
Keşan
yukleniyor
Lalapaşa
yukleniyor
Meriç
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Süloğlu
yukleniyor
Uzunköprü
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Erol Dübek CHP
  • Nihat Yörük AK Parti
  • Güven Çamur İYİ Parti
  • Ahmet Haydar Tarhanlı BTP
  • Erol Parazil SP
  • Katılım oranı % 87,1
  • Toplam seçmen2.179
  • Kullanılan oy1.897
  • Geçerli oy1.772
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.088
  • 30 Mar 141.885
  • 30 Mar 141.803
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Meriç Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Meriç Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BTP
  • SP
  • %61,5
    1.089 oy
  • %35,2
    624 oy
  • %2,9
    52 oy
  • %0,2
    4 oy
  • %0,2
    3 oy
  • %61,5
    1.089 oy
  • %35,2
    624 oy
  • %2,9
    52 oy
  • %0,2
    4 oy
  • %0,2
    3 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,2
    833 oy
  • %47,4
    855 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    5 oy
  • %0,7
    13 oy
  • %46,2
    833 oy
  • %47,4
    855 oy
  • %0
  • %0,3
    5 oy
  • %0,7
    13 oy
  • MHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5,2
    93 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    4 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,2
    93 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    4 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Edirne İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Edirne ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Edirne Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 354 / 356
  • %99,4
  • CHP
  • AK Parti
  • BTP
  • SP
  • HDP
  • %44,9
    42.361 oy
  • %40,8
    38.529 oy
  • %7,8
    7.341 oy
  • %2,8
    2.605 oy
  • %1,2
    1.156 oy
  • %44,9
    42.361 oy
  • %40,8
    38.529 oy
  • %7,8
    7.341 oy
  • %2,8
    2.605 oy
  • %1,2
    1.156 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,9
    34.619 oy
  • %29,9
    28.127 oy
  • %0,1
    86 oy
  • %1,7
    1.641 oy
  • %0
    0 oy
  • %36,9
    34.619 oy
  • %29,9
    28.127 oy
  • %0,1
    86 oy
  • %1,7
    1.641 oy
  • %0
  • BBP
  • DP
  • DSP
  • TKP
  • VP
  • %0,8
    759 oy
  • %0,7
    654 oy
  • %0,4
    410 oy
  • %0,4
    379 oy
  • %0,2
    220 oy
  • %0,8
    759 oy
  • %0,7
    654 oy
  • %0,4
    410 oy
  • %0,4
    379 oy
  • %0,2
    220 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    192 oy
  • %0,3
    241 oy
  • %10,2
    9.613 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    192 oy
  • %0,3
    241 oy
  • %10,2
    9.613 oy
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Bağımsız
  • %0
    1 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %18,3
    17.199 oy
  • %1,9
    1.791 oy
  • %0
  • %0
  • %18,3
    17.199 oy
  • %1,9
    1.791 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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