Seçim Bolu Seben Seçim Sonuçları – Seben Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Seben Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Fatih Kavak
Fatih Kavak
AK Parti
%65,9
1.012 oy
Enver Erkaykusuz
Enver Erkaykusuz
İYİ Parti
%23,7
364 oy
Diğer
%10
159 oy
Bolu - Seben İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %65,9
  • %23,7
  • %9,8
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • %65,9
  • %23,7
  • %9,8
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,4
  • %0
  • %32,3
  • %13,3
  • %0
  • %2
  • %52,4
  • %0
  • %32,3
  • %13,3
  • %0
  • %2
Tüm Partiler
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatih Kavak AK Parti
  • Enver Erkaykusuz İYİ Parti
  • Hakan Cankurtaran MHP
  • Ünal Güngör SP
  • Savaş Yener BTP
  • Katılım oranı % 84,5
  • Toplam seçmen1.930
  • Kullanılan oy1.630
  • Geçerli oy1.535
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.093
  • 30 Mar 141.880
  • 30 Mar 141.781
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Seben Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %75,7
  • %65,9
  • %9,8
  • %75,7
  • %65,9
  • %9,8
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %23,7
  • %23,7
  • %0
  • %23,7
  • %23,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER GRD GYN KBS MGN MDR SBN DRD YNÇ
Dörtdivan
yukleniyor
Gerede
yukleniyor
Göynük
yukleniyor
Kıbrıscık
yukleniyor
Mengen
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Mudurnu
yukleniyor
Seben
yukleniyor
Yeniçağa
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatih Kavak AK Parti
  • Enver Erkaykusuz İYİ Parti
  • Hakan Cankurtaran MHP
  • Ünal Güngör SP
  • Savaş Yener BTP
  • Katılım oranı % 84,5
  • Toplam seçmen1.930
  • Kullanılan oy1.630
  • Geçerli oy1.535
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.093
  • 30 Mar 141.880
  • 30 Mar 141.781
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Seben Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Seben Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %65,9
    1.012 oy
  • %23,7
    364 oy
  • %9,8
    150 oy
  • %0,5
    8 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %65,9
    1.012 oy
  • %23,7
    364 oy
  • %9,8
    150 oy
  • %0,5
    8 oy
  • %0,1
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,4
    933 oy
  • %0
    0 oy
  • %32,3
    576 oy
  • %1,2
    21 oy
  • %0,8
    14 oy
  • %52,4
    933 oy
  • %0
  • %32,3
    576 oy
  • %1,2
    21 oy
  • %0,8
    14 oy
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %13,3
    237 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %13,3
    237 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Bolu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bolu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bolu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 354 / 354
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • VP
  • HDP
  • %52,7
    49.683 oy
  • %44,7
    42.170 oy
  • %1,6
    1.482 oy
  • %0,3
    310 oy
  • %0,2
    210 oy
  • %52,7
    49.683 oy
  • %44,7
    42.170 oy
  • %1,6
    1.482 oy
  • %0,3
    310 oy
  • %0,2
    210 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,7
    31.953 oy
  • %49,6
    41.992 oy
  • %1,8
    1.492 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,7
    31.953 oy
  • %49,6
    41.992 oy
  • %1,8
    1.492 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • TKP
  • Diğer
  • MHP
  • %0,2
    150 oy
  • %0,1
    133 oy
  • %0,1
    119 oy
  • %0
    30 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    150 oy
  • %0,1
    133 oy
  • %0,1
    119 oy
  • %0
    30 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    92 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %9,9
    8.417 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %9,9
    8.417 oy
  • Bağımsız
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    372 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    372 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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