Seçim Bolu Göynük Seçim Sonuçları – Göynük Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Göynük Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ahmet Çankaya
MHP
%43
1.082 oy
Kemal Kazan
Kemal Kazan
AK Parti
%39,7
999 oy
Diğer
%17
435 oy
Bolu - Göynük İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %43
  • %39,7
  • %13,6
  • %0
  • %0
  • %3,7
  • %43
  • %39,7
  • %13,6
  • %0
  • %0
  • %3,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,2
  • %49,5
  • %9,9
  • %0
  • %0
  • %9,4
  • %31,2
  • %49,5
  • %9,9
  • %0
  • %0
  • %9,4
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Çankaya MHP
  • Kemal Kazan AK Parti
  • Necdet Yıldıran CHP
  • Faruk Binay SP
  • Mustafa Yağcı BTP
  • Katılım oranı % 83,9
  • Toplam seçmen3.104
  • Kullanılan oy2.605
  • Geçerli oy2.516
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.849
  • 30 Mar 142.511
  • 30 Mar 142.413
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Göynük Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %82,7
  • %43
  • %39,7
  • %82,7
  • %43
  • %39,7
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %13,6
  • %13,6
  • %0
  • %13,6
  • %13,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER GRD GYN KBS MGN MDR SBN DRD YNÇ
Dörtdivan
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Gerede
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Göynük
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Kıbrıscık
yukleniyor
Mengen
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Mudurnu
yukleniyor
Seben
yukleniyor
Yeniçağa
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Çankaya MHP
  • Kemal Kazan AK Parti
  • Necdet Yıldıran CHP
  • Faruk Binay SP
  • Mustafa Yağcı BTP
  • Katılım oranı % 83,9
  • Toplam seçmen3.104
  • Kullanılan oy2.605
  • Geçerli oy2.516
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.849
  • 30 Mar 142.511
  • 30 Mar 142.413
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Göynük Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Göynük Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %43
    1.082 oy
  • %39,7
    999 oy
  • %13,6
    343 oy
  • %3,4
    86 oy
  • %0,2
    6 oy
  • %43
    1.082 oy
  • %39,7
    999 oy
  • %13,6
    343 oy
  • %3,4
    86 oy
  • %0,2
    6 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,2
    753 oy
  • %49,5
    1.194 oy
  • %9,9
    239 oy
  • %8,7
    211 oy
  • %0,5
    11 oy
  • %31,2
    753 oy
  • %49,5
    1.194 oy
  • %9,9
    239 oy
  • %8,7
    211 oy
  • %0,5
    11 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    5 oy
  • %0

Bolu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bolu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bolu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 354 / 354
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • VP
  • HDP
  • %52,7
    49.683 oy
  • %44,7
    42.170 oy
  • %1,6
    1.482 oy
  • %0,3
    310 oy
  • %0,2
    210 oy
  • %52,7
    49.683 oy
  • %44,7
    42.170 oy
  • %1,6
    1.482 oy
  • %0,3
    310 oy
  • %0,2
    210 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,7
    31.953 oy
  • %49,6
    41.992 oy
  • %1,8
    1.492 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,7
    31.953 oy
  • %49,6
    41.992 oy
  • %1,8
    1.492 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • TKP
  • Diğer
  • MHP
  • %0,2
    150 oy
  • %0,1
    133 oy
  • %0,1
    119 oy
  • %0
    30 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    150 oy
  • %0,1
    133 oy
  • %0,1
    119 oy
  • %0
    30 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    92 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %9,9
    8.417 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %9,9
    8.417 oy
  • Bağımsız
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    372 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    372 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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