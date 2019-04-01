Seçim Bolu Mudurnu Seçim Sonuçları – Mudurnu Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Mudurnu Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Necdet Türker
MHP
%40,4
1.216 oy
Vedat Özkan
Vedat Özkan
AK Parti
%29,4
884 oy
Diğer
%31
909 oy
Bolu - Mudurnu İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %40,4
  • %29,4
  • %29,2
  • %0
  • %0
  • %1
  • %40,4
  • %29,4
  • %29,2
  • %0
  • %0
  • %1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %10,1
  • %38,6
  • %47,9
  • %0
  • %0
  • %3,4
  • %10,1
  • %38,6
  • %47,9
  • %0
  • %0
  • %3,4
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necdet Türker MHP
  • Vedat Özkan AK Parti
  • Mehmet İnegöl CHP
  • Gökhan Yılmaz SP
  • İsmail Dedeoğlu BTP
  • Katılım oranı % 87,4
  • Toplam seçmen3.577
  • Kullanılan oy3.125
  • Geçerli oy3.009
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.772
  • 30 Mar 143.450
  • 30 Mar 143.303
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mudurnu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %69,8
  • %40,4
  • %29,4
  • %69,8
  • %40,4
  • %29,4
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %29,2
  • %29,2
  • %0
  • %29,2
  • %29,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER GRD GYN KBS MGN MDR SBN DRD YNÇ
Dörtdivan
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Gerede
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Göynük
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Kıbrıscık
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Mengen
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Merkez
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Mudurnu
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Seben
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Yeniçağa
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  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necdet Türker MHP
  • Vedat Özkan AK Parti
  • Mehmet İnegöl CHP
  • Gökhan Yılmaz SP
  • İsmail Dedeoğlu BTP
  • Katılım oranı % 87,4
  • Toplam seçmen3.577
  • Kullanılan oy3.125
  • Geçerli oy3.009
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.772
  • 30 Mar 143.450
  • 30 Mar 143.303
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mudurnu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Mudurnu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %40,4
    1.216 oy
  • %29,4
    884 oy
  • %29,2
    879 oy
  • %0,7
    20 oy
  • %0,3
    10 oy
  • %40,4
    1.216 oy
  • %29,4
    884 oy
  • %29,2
    879 oy
  • %0,7
    20 oy
  • %0,3
    10 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %10,1
    335 oy
  • %38,6
    1.274 oy
  • %47,9
    1.583 oy
  • %0,7
    23 oy
  • %0,3
    11 oy
  • %10,1
    335 oy
  • %38,6
    1.274 oy
  • %47,9
    1.583 oy
  • %0,7
    23 oy
  • %0,3
    11 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,2
    74 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,2
    74 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Bolu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bolu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bolu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 354 / 354
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • VP
  • HDP
  • %52,7
    49.683 oy
  • %44,7
    42.170 oy
  • %1,6
    1.482 oy
  • %0,3
    310 oy
  • %0,2
    210 oy
  • %52,7
    49.683 oy
  • %44,7
    42.170 oy
  • %1,6
    1.482 oy
  • %0,3
    310 oy
  • %0,2
    210 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,7
    31.953 oy
  • %49,6
    41.992 oy
  • %1,8
    1.492 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,7
    31.953 oy
  • %49,6
    41.992 oy
  • %1,8
    1.492 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • TKP
  • Diğer
  • MHP
  • %0,2
    150 oy
  • %0,1
    133 oy
  • %0,1
    119 oy
  • %0
    30 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    150 oy
  • %0,1
    133 oy
  • %0,1
    119 oy
  • %0
    30 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    92 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %9,9
    8.417 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %9,9
    8.417 oy
  • Bağımsız
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    372 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    372 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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