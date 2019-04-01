Seçim Bolu Kıbrıscık Seçim Sonuçları – Kıbrıscık Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kıbrıscık Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Emin Tekemen
Emin Tekemen
CHP
%39
291 oy
Kemal Aktaş
Bağımsız
%36,7
274 oy
Diğer
%24
182 oy
Bolu - Kıbrıscık İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 3 / 3
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %39
  • %18,7
  • %1,7
  • %0
  • %0
  • %40,6
  • %39
  • %18,7
  • %1,7
  • %0
  • %0
  • %40,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58
  • %37,1
  • %3
  • %0
  • %0
  • %1,8
  • %58
  • %37,1
  • %3
  • %0
  • %0
  • %1,8
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Emin Tekemen CHP
  • Kemal Aktaş Bağımsız
  • Osman Cabgu AK Parti
  • Sonat Ataman BTP
  • Ersin Ercan MHP
  • Katılım oranı % 88,5
  • Toplam seçmen896
  • Kullanılan oy793
  • Geçerli oy747
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14945
  • 30 Mar 14853
  • 30 Mar 14820
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kıbrıscık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 3 / 3
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %39
  • %39
  • %0
  • %39
  • %39
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %20,5
  • %18,7
  • %1,7
  • %20,5
  • %18,7
  • %1,7
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER GRD GYN KBS MGN MDR SBN DRD YNÇ
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Göynük
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Kıbrıscık
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Mengen
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Merkez
yukleniyor
Mudurnu
yukleniyor
Seben
yukleniyor
Yeniçağa
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Emin Tekemen CHP
  • Kemal Aktaş Bağımsız
  • Osman Cabgu AK Parti
  • Sonat Ataman BTP
  • Ersin Ercan MHP
  • Katılım oranı % 88,5
  • Toplam seçmen896
  • Kullanılan oy793
  • Geçerli oy747
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14945
  • 30 Mar 14853
  • 30 Mar 14820
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kıbrıscık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kıbrıscık Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3 / 3
  • %100
  • CHP
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • BTP
  • MHP
  • %39
    291 oy
  • %36,7
    274 oy
  • %18,7
    140 oy
  • %3,1
    23 oy
  • %1,7
    13 oy
  • %39
    291 oy
  • %36,7
    274 oy
  • %18,7
    140 oy
  • %3,1
    23 oy
  • %1,7
    13 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58
    476 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,1
    304 oy
  • %0
    0 oy
  • %3
    25 oy
  • %58
    476 oy
  • %0
  • %37,1
    304 oy
  • %0
  • %3
    25 oy
  • SP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0,8
    6 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    6 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,8
    15 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,8
    15 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Bolu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bolu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bolu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 354 / 354
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • VP
  • HDP
  • %52,7
    49.683 oy
  • %44,7
    42.170 oy
  • %1,6
    1.482 oy
  • %0,3
    310 oy
  • %0,2
    210 oy
  • %52,7
    49.683 oy
  • %44,7
    42.170 oy
  • %1,6
    1.482 oy
  • %0,3
    310 oy
  • %0,2
    210 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,7
    31.953 oy
  • %49,6
    41.992 oy
  • %1,8
    1.492 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,7
    31.953 oy
  • %49,6
    41.992 oy
  • %1,8
    1.492 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • TKP
  • Diğer
  • MHP
  • %0,2
    150 oy
  • %0,1
    133 oy
  • %0,1
    119 oy
  • %0
    30 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    150 oy
  • %0,1
    133 oy
  • %0,1
    119 oy
  • %0
    30 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    92 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %9,9
    8.417 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %9,9
    8.417 oy
  • Bağımsız
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    372 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    372 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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