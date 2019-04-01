Seçim Bolu Mengen Seçim Sonuçları – Mengen Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Mengen Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Turhan Bulut
Turhan Bulut
CHP
%45,9
1.518 oy
Zeki Ozulluoğlu
Zeki Ozulluoğlu
AK Parti
%35,7
1.178 oy
Diğer
%18
608 oy
Bolu - Mengen İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %45,9
  • %35,7
  • %17,4
  • %0
  • %0
  • %1
  • %45,9
  • %35,7
  • %17,4
  • %0
  • %0
  • %1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,2
  • %37,5
  • %8,6
  • %0
  • %0
  • %1,7
  • %52,2
  • %37,5
  • %8,6
  • %0
  • %0
  • %1,7
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Turhan Bulut CHP
  • Zeki Ozulluoğlu AK Parti
  • Ali Budak MHP
  • Salih Erkan SP
  • Necati Yağcı BTP
  • Katılım oranı % 85,3
  • Toplam seçmen4.052
  • Kullanılan oy3.455
  • Geçerli oy3.304
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.953
  • 30 Mar 143.478
  • 30 Mar 143.329
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mengen Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %53
  • %35,7
  • %17,4
  • %53
  • %35,7
  • %17,4
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %45,9
  • %45,9
  • %0
  • %45,9
  • %45,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER GRD GYN KBS MGN MDR SBN DRD YNÇ
Dörtdivan
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Gerede
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Göynük
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Kıbrıscık
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Mengen
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Merkez
yukleniyor
Mudurnu
yukleniyor
Seben
yukleniyor
Yeniçağa
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Turhan Bulut CHP
  • Zeki Ozulluoğlu AK Parti
  • Ali Budak MHP
  • Salih Erkan SP
  • Necati Yağcı BTP
  • Katılım oranı % 85,3
  • Toplam seçmen4.052
  • Kullanılan oy3.455
  • Geçerli oy3.304
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.953
  • 30 Mar 143.478
  • 30 Mar 143.329
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mengen Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Mengen Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %45,9
    1.518 oy
  • %35,7
    1.178 oy
  • %17,4
    574 oy
  • %0,9
    30 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %45,9
    1.518 oy
  • %35,7
    1.178 oy
  • %17,4
    574 oy
  • %0,9
    30 oy
  • %0,1
    4 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,2
    1.738 oy
  • %37,5
    1.247 oy
  • %8,6
    287 oy
  • %1,6
    54 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %52,2
    1.738 oy
  • %37,5
    1.247 oy
  • %8,6
    287 oy
  • %1,6
    54 oy
  • %0,1
    3 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Bolu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bolu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bolu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 354 / 354
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • VP
  • HDP
  • %52,7
    49.683 oy
  • %44,7
    42.170 oy
  • %1,6
    1.482 oy
  • %0,3
    310 oy
  • %0,2
    210 oy
  • %52,7
    49.683 oy
  • %44,7
    42.170 oy
  • %1,6
    1.482 oy
  • %0,3
    310 oy
  • %0,2
    210 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,7
    31.953 oy
  • %49,6
    41.992 oy
  • %1,8
    1.492 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,7
    31.953 oy
  • %49,6
    41.992 oy
  • %1,8
    1.492 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • TKP
  • Diğer
  • MHP
  • %0,2
    150 oy
  • %0,1
    133 oy
  • %0,1
    119 oy
  • %0
    30 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    150 oy
  • %0,1
    133 oy
  • %0,1
    119 oy
  • %0
    30 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    92 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %9,9
    8.417 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %9,9
    8.417 oy
  • Bağımsız
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    372 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    372 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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