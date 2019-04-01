Seçim Diyarbakır Kocaköy Seçim Sonuçları – Kocaköy Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kocaköy Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Rojda Nazlier
HDP
%61,7
5.292 oy
Eşref Türe
Eşref Türe
AK Parti
%36,5
3.130 oy
Diğer
%2
159 oy
Diyarbakır - Kocaköy İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 42 / 42
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %61,7
  • %36,5
  • %1,2
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • %61,7
  • %36,5
  • %1,2
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %76,5
  • %20,2
  • %0,5
  • %0,6
  • %0
  • %2,2
  • %76,5
  • %20,2
  • %0,5
  • %0,6
  • %0
  • %2,2
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
Bağlar
yukleniyor
Bismil
yukleniyor
Çermik
yukleniyor
Çınar
yukleniyor
Çüngüş
yukleniyor
Dicle
yukleniyor
Eğil
yukleniyor
Ergani
yukleniyor
Hani
yukleniyor
Hazro
yukleniyor
Kayapınar
yukleniyor
Kocaköy
yukleniyor
Kulp
yukleniyor
Lice
yukleniyor
Silvan
yukleniyor
Sur
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Rojda Nazlier HDP
  • Eşref Türe AK Parti
  • Muhyettin Çelik CHP
  • Hacı Aktoprak SP
  • Nuray Karataşoğlu BTP
  • Katılım oranı % 89,3
  • Toplam seçmen10.492
  • Kullanılan oy9.367
  • Geçerli oy8.581
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.131
  • 30 Mar 147.909
  • 30 Mar 147.458
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kocaköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 42 / 42
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %36,5
  • %36,5
  • %0
  • %36,5
  • %36,5
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1,2
  • %1,2
  • %0
  • %1,2
  • %1,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %61,7
  • %0
  • %61,7
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
Bağlar
yukleniyor
Bismil
yukleniyor
Çermik
yukleniyor
Çınar
yukleniyor
Çüngüş
yukleniyor
Dicle
yukleniyor
Eğil
yukleniyor
Ergani
yukleniyor
Hani
yukleniyor
Hazro
yukleniyor
Kayapınar
yukleniyor
Kocaköy
yukleniyor
Kulp
yukleniyor
Lice
yukleniyor
Silvan
yukleniyor
Sur
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Rojda Nazlier HDP
  • Eşref Türe AK Parti
  • Muhyettin Çelik CHP
  • Hacı Aktoprak SP
  • Nuray Karataşoğlu BTP
  • Katılım oranı % 89,3
  • Toplam seçmen10.492
  • Kullanılan oy9.367
  • Geçerli oy8.581
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.131
  • 30 Mar 147.909
  • 30 Mar 147.458
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kocaköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kocaköy Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 42 / 42
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %61,7
    5.292 oy
  • %36,5
    3.130 oy
  • %1,2
    106 oy
  • %0,4
    35 oy
  • %0,2
    13 oy
  • %61,7
    5.292 oy
  • %36,5
    3.130 oy
  • %1,2
    106 oy
  • %0,4
    35 oy
  • %0,2
    13 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %76,5
    5.709 oy
  • %20,2
    1.509 oy
  • %0,5
    35 oy
  • %0,5
    41 oy
  • %0
    0 oy
  • %76,5
    5.709 oy
  • %20,2
    1.509 oy
  • %0,5
    35 oy
  • %0,5
    41 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BBP
  • %0,1
    5 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    5 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    30 oy
  • %0,6
    43 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    30 oy
  • %0,6
    43 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Diyarbakır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Diyarbakır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Diyarbakır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.636 / 3.643
  • %99,8
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • Bağımsız
  • %62,8
    489.109 oy
  • %31
    241.437 oy
  • %2
    15.773 oy
  • %1,8
    14.289 oy
  • %1,3
    10.096 oy
  • %62,8
    489.109 oy
  • %31
    241.437 oy
  • %2
    15.773 oy
  • %1,8
    14.289 oy
  • %1,3
    10.096 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • MHP
  • %0,6
    4.760 oy
  • %0,2
    1.422 oy
  • %0,1
    924 oy
  • %0,1
    521 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    4.760 oy
  • %0,2
    1.422 oy
  • %0,1
    924 oy
  • %0,1
    521 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    515 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    4.671 oy
  • %0,1
    515 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
  • %0
  • %0,6
    4.671 oy
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1
    7.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1
    7.090 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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