Seçim Diyarbakır Hazro Seçim Sonuçları – Hazro Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Hazro Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ahmet Çevik
HDP
%52,6
3.856 oy
Kemal Mehmetoğlu
Kemal Mehmetoğlu
AK Parti
%45,5
3.332 oy
Diğer
%2
141 oy
Diyarbakır - Hazro İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 45 / 45
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %52,6
  • %45,5
  • %1,3
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • %52,6
  • %45,5
  • %1,3
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %67,1
  • %23,3
  • %1,4
  • %2,4
  • %0
  • %5,8
  • %67,1
  • %23,3
  • %1,4
  • %2,4
  • %0
  • %5,8
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
Bağlar
yukleniyor
Bismil
yukleniyor
Çermik
yukleniyor
Çınar
yukleniyor
Çüngüş
yukleniyor
Dicle
yukleniyor
Eğil
yukleniyor
Ergani
yukleniyor
Hani
yukleniyor
Hazro
yukleniyor
Kayapınar
yukleniyor
Kocaköy
yukleniyor
Kulp
yukleniyor
Lice
yukleniyor
Silvan
yukleniyor
Sur
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Çevik HDP
  • Kemal Mehmetoğlu AK Parti
  • Abdullah Kaplama CHP
  • Fahri Kızılel SP
  • Hacer Tuğ BTP
  • Katılım oranı % 82,8
  • Toplam seçmen10.101
  • Kullanılan oy8.368
  • Geçerli oy7.329
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.428
  • 30 Mar 147.709
  • 30 Mar 147.010
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hazro Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 45 / 45
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %45,5
  • %45,5
  • %0
  • %45,5
  • %45,5
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1,3
  • %1,3
  • %0
  • %1,3
  • %1,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %52,6
  • %0
  • %52,6
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
Bağlar
yukleniyor
Bismil
yukleniyor
Çermik
yukleniyor
Çınar
yukleniyor
Çüngüş
yukleniyor
Dicle
yukleniyor
Eğil
yukleniyor
Ergani
yukleniyor
Hani
yukleniyor
Hazro
yukleniyor
Kayapınar
yukleniyor
Kocaköy
yukleniyor
Kulp
yukleniyor
Lice
yukleniyor
Silvan
yukleniyor
Sur
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Çevik HDP
  • Kemal Mehmetoğlu AK Parti
  • Abdullah Kaplama CHP
  • Fahri Kızılel SP
  • Hacer Tuğ BTP
  • Katılım oranı % 82,8
  • Toplam seçmen10.101
  • Kullanılan oy8.368
  • Geçerli oy7.329
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.428
  • 30 Mar 147.709
  • 30 Mar 147.010
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hazro Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Hazro Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 45 / 45
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %52,6
    3.856 oy
  • %45,5
    3.332 oy
  • %1,3
    96 oy
  • %0,4
    26 oy
  • %0,3
    19 oy
  • %52,6
    3.856 oy
  • %45,5
    3.332 oy
  • %1,3
    96 oy
  • %0,4
    26 oy
  • %0,3
    19 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %67,1
    4.706 oy
  • %23,3
    1.634 oy
  • %1,4
    98 oy
  • %0,5
    32 oy
  • %1,3
    93 oy
  • %67,1
    4.706 oy
  • %23,3
    1.634 oy
  • %1,4
    98 oy
  • %0,5
    32 oy
  • %1,3
    93 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,4
    165 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,4
    165 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Diyarbakır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Diyarbakır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Diyarbakır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.636 / 3.643
  • %99,8
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • Bağımsız
  • %62,8
    489.109 oy
  • %31
    241.437 oy
  • %2
    15.773 oy
  • %1,8
    14.289 oy
  • %1,3
    10.096 oy
  • %62,8
    489.109 oy
  • %31
    241.437 oy
  • %2
    15.773 oy
  • %1,8
    14.289 oy
  • %1,3
    10.096 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • MHP
  • %0,6
    4.760 oy
  • %0,2
    1.422 oy
  • %0,1
    924 oy
  • %0,1
    521 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    4.760 oy
  • %0,2
    1.422 oy
  • %0,1
    924 oy
  • %0,1
    521 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    515 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    4.671 oy
  • %0,1
    515 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
  • %0
  • %0,6
    4.671 oy
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1
    7.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1
    7.090 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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