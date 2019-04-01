Seçim Diyarbakır Silvan Seçim Sonuçları – Silvan Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Silvan Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Naşide Toprak
HDP
%75,3
28.576 oy
İskan Cihangir
İskan Cihangir
AK Parti
%22,6
8.559 oy
Diğer
%2
817 oy
Diyarbakır - Silvan İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 192 / 195
  • %98,5
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %75,3
  • %22,6
  • %1,3
  • %0
  • %0
  • %0,8
  • %75,3
  • %22,6
  • %1,3
  • %0
  • %0
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %69,5
  • %22,4
  • %0,6
  • %0,4
  • %0
  • %7
  • %69,5
  • %22,4
  • %0,6
  • %0,4
  • %0
  • %7
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
Bağlar
yukleniyor
Bismil
yukleniyor
Çermik
yukleniyor
Çınar
yukleniyor
Çüngüş
yukleniyor
Dicle
yukleniyor
Eğil
yukleniyor
Ergani
yukleniyor
Hani
yukleniyor
Hazro
yukleniyor
Kayapınar
yukleniyor
Kocaköy
yukleniyor
Kulp
yukleniyor
Lice
yukleniyor
Silvan
yukleniyor
Sur
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Naşide Toprak HDP
  • İskan Cihangir AK Parti
  • Gülistan Baysal CHP
  • Ramazan Çakar SP
  • Mehmet Şah Tutuş BTP
  • Katılım oranı % 80,6
  • Toplam seçmen51.407
  • Kullanılan oy40.829
  • Geçerli oy37.952
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1446.212
  • 30 Mar 1439.020
  • 30 Mar 1436.677
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Silvan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 192 / 195
  • %98,5
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %22,6
  • %22,6
  • %0
  • %22,6
  • %22,6
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1,3
  • %1,3
  • %0
  • %1,3
  • %1,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %75,3
  • %0
  • %75,3
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
Bağlar
yukleniyor
Bismil
yukleniyor
Çermik
yukleniyor
Çınar
yukleniyor
Çüngüş
yukleniyor
Dicle
yukleniyor
Eğil
yukleniyor
Ergani
yukleniyor
Hani
yukleniyor
Hazro
yukleniyor
Kayapınar
yukleniyor
Kocaköy
yukleniyor
Kulp
yukleniyor
Lice
yukleniyor
Silvan
yukleniyor
Sur
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Naşide Toprak HDP
  • İskan Cihangir AK Parti
  • Gülistan Baysal CHP
  • Ramazan Çakar SP
  • Mehmet Şah Tutuş BTP
  • Katılım oranı % 80,6
  • Toplam seçmen51.407
  • Kullanılan oy40.829
  • Geçerli oy37.952
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1446.212
  • 30 Mar 1439.020
  • 30 Mar 1436.677
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Silvan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Silvan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 192 / 195
  • %98,5
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %75,3
    28.576 oy
  • %22,6
    8.559 oy
  • %1,3
    498 oy
  • %0,7
    261 oy
  • %0,1
    56 oy
  • %75,3
    28.576 oy
  • %22,6
    8.559 oy
  • %1,3
    498 oy
  • %0,7
    261 oy
  • %0,1
    56 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %69,5
    25.508 oy
  • %22,4
    8.205 oy
  • %0,6
    225 oy
  • %0,5
    188 oy
  • %1
    361 oy
  • %69,5
    25.508 oy
  • %22,4
    8.205 oy
  • %0,6
    225 oy
  • %0,5
    188 oy
  • %1
    361 oy
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BBP
  • %0
    2 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    164 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    369 oy
  • %0
  • %0,4
    164 oy
  • %0
  • %0
  • %1
    369 oy
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Diyarbakır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Diyarbakır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Diyarbakır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.610 / 3.643
  • %99,1
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • Bağımsız
  • %63
    486.275 oy
  • %31
    239.567 oy
  • %2
    15.615 oy
  • %1,8
    14.206 oy
  • %1,2
    9.291 oy
  • %63
    486.275 oy
  • %31
    239.567 oy
  • %2
    15.615 oy
  • %1,8
    14.206 oy
  • %1,2
    9.291 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • Diğer
  • %0,6
    4.421 oy
  • %0,2
    1.372 oy
  • %0,1
    884 oy
  • %0,1
    501 oy
  • %0
    271 oy
  • %0,6
    4.421 oy
  • %0,2
    1.372 oy
  • %0,1
    884 oy
  • %0,1
    501 oy
  • %0
    271 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    515 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    515 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    4.671 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    7.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    4.671 oy
  • %0
  • %1
    7.090 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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