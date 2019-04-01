Seçim Diyarbakır Bağlar Seçim Sonuçları – Bağlar Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Bağlar Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Zeyyat Ceylan
Zeyyat Ceylan
HDP
%70,1
116.085 oy
Hüseyin Beyoğlu
Hüseyin Beyoğlu
AK Parti
%25,5
42.194 oy
Diğer
%5
7.284 oy
Diyarbakır - Bağlar İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 718 / 718
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %70,1
  • %25,5
  • %2,1
  • %0
  • %0
  • %2,3
  • %70,1
  • %25,5
  • %2,1
  • %0
  • %0
  • %2,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,5
  • %32,4
  • %1
  • %0,6
  • %0
  • %7,5
  • %58,5
  • %32,4
  • %1
  • %0,6
  • %0
  • %7,5
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
Bağlar
yukleniyor
Bismil
yukleniyor
Çermik
yukleniyor
Çınar
yukleniyor
Çüngüş
yukleniyor
Dicle
yukleniyor
Eğil
yukleniyor
Ergani
yukleniyor
Hani
yukleniyor
Hazro
yukleniyor
Kayapınar
yukleniyor
Kocaköy
yukleniyor
Kulp
yukleniyor
Lice
yukleniyor
Silvan
yukleniyor
Sur
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zeyyat Ceylan HDP
  • Hüseyin Beyoğlu AK Parti
  • Hebun Kaplan CHP
  • Fatih Yokuş SP
  • Atilla Başkurt DP
  • Katılım oranı % 74,4
  • Toplam seçmen234.623
  • Kullanılan oy174.614
  • Geçerli oy165.563
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14207.276
  • 30 Mar 14164.540
  • 30 Mar 14156.016
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bağlar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 718 / 718
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %25,5
  • %25,5
  • %0
  • %25,5
  • %25,5
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,1
  • %2,1
  • %0
  • %2,1
  • %2,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %70,1
  • %0
  • %70,1
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
Bağlar
yukleniyor
Bismil
yukleniyor
Çermik
yukleniyor
Çınar
yukleniyor
Çüngüş
yukleniyor
Dicle
yukleniyor
Eğil
yukleniyor
Ergani
yukleniyor
Hani
yukleniyor
Hazro
yukleniyor
Kayapınar
yukleniyor
Kocaköy
yukleniyor
Kulp
yukleniyor
Lice
yukleniyor
Silvan
yukleniyor
Sur
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zeyyat Ceylan HDP
  • Hüseyin Beyoğlu AK Parti
  • Hebun Kaplan CHP
  • Fatih Yokuş SP
  • Atilla Başkurt DP
  • Katılım oranı % 74,4
  • Toplam seçmen234.623
  • Kullanılan oy174.614
  • Geçerli oy165.563
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14207.276
  • 30 Mar 14164.540
  • 30 Mar 14156.016
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bağlar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Bağlar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 718 / 718
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DP
  • %70,1
    116.085 oy
  • %25,5
    42.194 oy
  • %2,1
    3.403 oy
  • %1
    1.663 oy
  • %0,8
    1.275 oy
  • %70,1
    116.085 oy
  • %25,5
    42.194 oy
  • %2,1
    3.403 oy
  • %1
    1.663 oy
  • %0,8
    1.275 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,5
    91.231 oy
  • %32,4
    50.543 oy
  • %1
    1.607 oy
  • %0,7
    1.142 oy
  • %0
    0 oy
  • %58,5
    91.231 oy
  • %32,4
    50.543 oy
  • %1
    1.607 oy
  • %0,7
    1.142 oy
  • %0
  • DSP
  • Bağımsız
  • BTP
  • Diğer
  • MHP
  • %0,2
    379 oy
  • %0,2
    300 oy
  • %0,2
    263 oy
  • %0
    1 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    379 oy
  • %0,2
    300 oy
  • %0,2
    263 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    136 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    1.002 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    927 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0
  • %0,6
    1.002 oy
  • %0
  • %0,6
    927 oy
  • İYİ Parti
  • BBP
  • VP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1
    1.586 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1
    1.586 oy
  • %0
  • %0

Diyarbakır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Diyarbakır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Diyarbakır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.610 / 3.643
  • %99,1
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • Bağımsız
  • %63
    486.275 oy
  • %31
    239.567 oy
  • %2
    15.615 oy
  • %1,8
    14.206 oy
  • %1,2
    9.291 oy
  • %63
    486.275 oy
  • %31
    239.567 oy
  • %2
    15.615 oy
  • %1,8
    14.206 oy
  • %1,2
    9.291 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • Diğer
  • %0,6
    4.421 oy
  • %0,2
    1.372 oy
  • %0,1
    884 oy
  • %0,1
    501 oy
  • %0
    271 oy
  • %0,6
    4.421 oy
  • %0,2
    1.372 oy
  • %0,1
    884 oy
  • %0,1
    501 oy
  • %0
    271 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    515 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    515 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    4.671 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    7.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    4.671 oy
  • %0
  • %1
    7.090 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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