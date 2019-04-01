Seçim Diyarbakır Lice Seçim Sonuçları – Lice Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Lice Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Tarık Mercan
Tarık Mercan
HDP
%77,7
10.898 oy
Ethem Bahri Anlı
Ethem Bahri Anlı
AK Parti
%19,8
2.773 oy
Diğer
%2
349 oy
Diyarbakır - Lice İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 88 / 88
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %77,7
  • %19,8
  • %1,9
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • %77,7
  • %19,8
  • %1,9
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %89,4
  • %8
  • %0,7
  • %0,4
  • %0
  • %1,5
  • %89,4
  • %8
  • %0,7
  • %0,4
  • %0
  • %1,5
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
Bağlar
yukleniyor
Bismil
yukleniyor
Çermik
yukleniyor
Çınar
yukleniyor
Çüngüş
yukleniyor
Dicle
yukleniyor
Eğil
yukleniyor
Ergani
yukleniyor
Hani
yukleniyor
Hazro
yukleniyor
Kayapınar
yukleniyor
Kocaköy
yukleniyor
Kulp
yukleniyor
Lice
yukleniyor
Silvan
yukleniyor
Sur
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Tarık Mercan HDP
  • Ethem Bahri Anlı AK Parti
  • Tarık Akdemir CHP
  • Çetin Aslan SP
  • Şerife Çetin BTP
  • Katılım oranı % 84,8
  • Toplam seçmen18.059
  • Kullanılan oy15.318
  • Geçerli oy14.020
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.537
  • 30 Mar 1414.597
  • 30 Mar 1413.938
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Lice Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 88 / 88
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %19,8
  • %19,8
  • %0
  • %19,8
  • %19,8
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1,9
  • %1,9
  • %0
  • %1,9
  • %1,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %77,7
  • %0
  • %77,7
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
Bağlar
yukleniyor
Bismil
yukleniyor
Çermik
yukleniyor
Çınar
yukleniyor
Çüngüş
yukleniyor
Dicle
yukleniyor
Eğil
yukleniyor
Ergani
yukleniyor
Hani
yukleniyor
Hazro
yukleniyor
Kayapınar
yukleniyor
Kocaköy
yukleniyor
Kulp
yukleniyor
Lice
yukleniyor
Silvan
yukleniyor
Sur
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Tarık Mercan HDP
  • Ethem Bahri Anlı AK Parti
  • Tarık Akdemir CHP
  • Çetin Aslan SP
  • Şerife Çetin BTP
  • Katılım oranı % 84,8
  • Toplam seçmen18.059
  • Kullanılan oy15.318
  • Geçerli oy14.020
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.537
  • 30 Mar 1414.597
  • 30 Mar 1413.938
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Lice Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Lice Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 88 / 88
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %77,7
    10.898 oy
  • %19,8
    2.773 oy
  • %1,9
    263 oy
  • %0,3
    44 oy
  • %0,2
    30 oy
  • %77,7
    10.898 oy
  • %19,8
    2.773 oy
  • %1,9
    263 oy
  • %0,3
    44 oy
  • %0,2
    30 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %89,4
    12.465 oy
  • %8
    1.109 oy
  • %0,7
    104 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %0,6
    81 oy
  • %89,4
    12.465 oy
  • %8
    1.109 oy
  • %0,7
    104 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %0,6
    81 oy
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BBP
  • %0,1
    12 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    52 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    52 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Diyarbakır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Diyarbakır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Diyarbakır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.610 / 3.643
  • %99,1
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • Bağımsız
  • %63
    486.275 oy
  • %31
    239.567 oy
  • %2
    15.615 oy
  • %1,8
    14.206 oy
  • %1,2
    9.291 oy
  • %63
    486.275 oy
  • %31
    239.567 oy
  • %2
    15.615 oy
  • %1,8
    14.206 oy
  • %1,2
    9.291 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • Diğer
  • %0,6
    4.421 oy
  • %0,2
    1.372 oy
  • %0,1
    884 oy
  • %0,1
    501 oy
  • %0
    271 oy
  • %0,6
    4.421 oy
  • %0,2
    1.372 oy
  • %0,1
    884 oy
  • %0,1
    501 oy
  • %0
    271 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    515 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    515 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    4.671 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    7.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    4.671 oy
  • %0
  • %1
    7.090 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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