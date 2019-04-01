Seçim Diyarbakır Çüngüş Seçim Sonuçları – Çüngüş Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Çüngüş Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ali Suat Akmeşe
SP
%50,3
3.247 oy
Zübeyir Arslanca
Zübeyir Arslanca
AK Parti
%44,8
2.891 oy
Diğer
%5
311 oy
Diyarbakır - Çüngüş İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 47 / 47
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %44,8
  • %3,4
  • %1
  • %0
  • %0
  • %50,7
  • %44,8
  • %3,4
  • %1
  • %0
  • %0
  • %50,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,3
  • %22,8
  • %35,1
  • %0,3
  • %0
  • %6,5
  • %35,3
  • %22,8
  • %35,1
  • %0,3
  • %0
  • %6,5
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
Bağlar
yukleniyor
Bismil
yukleniyor
Çermik
yukleniyor
Çınar
yukleniyor
Çüngüş
yukleniyor
Dicle
yukleniyor
Eğil
yukleniyor
Ergani
yukleniyor
Hani
yukleniyor
Hazro
yukleniyor
Kayapınar
yukleniyor
Kocaköy
yukleniyor
Kulp
yukleniyor
Lice
yukleniyor
Silvan
yukleniyor
Sur
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Suat Akmeşe SP
  • Zübeyir Arslanca AK Parti
  • Vahap Günay HDP
  • Muhiddin Yıldırım CHP
  • Meryem İlik BTP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen8.114
  • Kullanılan oy7.002
  • Geçerli oy6.449
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.369
  • 30 Mar 147.062
  • 30 Mar 146.477
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çüngüş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 47 / 47
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %44,8
  • %44,8
  • %0
  • %44,8
  • %44,8
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1
  • %1
  • %0
  • %1
  • %1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %3,4
  • %0
  • %3,4
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
Bağlar
yukleniyor
Bismil
yukleniyor
Çermik
yukleniyor
Çınar
yukleniyor
Çüngüş
yukleniyor
Dicle
yukleniyor
Eğil
yukleniyor
Ergani
yukleniyor
Hani
yukleniyor
Hazro
yukleniyor
Kayapınar
yukleniyor
Kocaköy
yukleniyor
Kulp
yukleniyor
Lice
yukleniyor
Silvan
yukleniyor
Sur
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Suat Akmeşe SP
  • Zübeyir Arslanca AK Parti
  • Vahap Günay HDP
  • Muhiddin Yıldırım CHP
  • Meryem İlik BTP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen8.114
  • Kullanılan oy7.002
  • Geçerli oy6.449
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.369
  • 30 Mar 147.062
  • 30 Mar 146.477
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çüngüş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Çüngüş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 47 / 47
  • %100
  • SP
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • BTP
  • %50,3
    3.247 oy
  • %44,8
    2.891 oy
  • %3,4
    220 oy
  • %1
    66 oy
  • %0,4
    25 oy
  • %50,3
    3.247 oy
  • %44,8
    2.891 oy
  • %3,4
    220 oy
  • %1
    66 oy
  • %0,4
    25 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    33 oy
  • %35,3
    2.289 oy
  • %22,8
    1.476 oy
  • %35,1
    2.275 oy
  • %0,9
    57 oy
  • %0,5
    33 oy
  • %35,3
    2.289 oy
  • %22,8
    1.476 oy
  • %35,1
    2.275 oy
  • %0,9
    57 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    17 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    17 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Diyarbakır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Diyarbakır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Diyarbakır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.610 / 3.643
  • %99,1
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • Bağımsız
  • %63
    486.275 oy
  • %31
    239.567 oy
  • %2
    15.615 oy
  • %1,8
    14.206 oy
  • %1,2
    9.291 oy
  • %63
    486.275 oy
  • %31
    239.567 oy
  • %2
    15.615 oy
  • %1,8
    14.206 oy
  • %1,2
    9.291 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • Diğer
  • %0,6
    4.421 oy
  • %0,2
    1.372 oy
  • %0,1
    884 oy
  • %0,1
    501 oy
  • %0
    271 oy
  • %0,6
    4.421 oy
  • %0,2
    1.372 oy
  • %0,1
    884 oy
  • %0,1
    501 oy
  • %0
    271 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    515 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    515 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    4.671 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    7.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    4.671 oy
  • %0
  • %1
    7.090 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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