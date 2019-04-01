Seçim Diyarbakır Bismil Seçim Sonuçları – Bismil Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Bismil Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Orhan Ayaz
Orhan Ayaz
HDP
%71,4
39.366 oy
Mustafa Kemal Arslan
Mustafa Kemal Arslan
AK Parti
%25,8
14.193 oy
Diğer
%3
1.552 oy
Diyarbakır - Bismil İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 277 / 277
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %71,4
  • %25,8
  • %1,8
  • %0
  • %0
  • %1
  • %71,4
  • %25,8
  • %1,8
  • %0
  • %0
  • %1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %68,1
  • %25,1
  • %1,4
  • %0,3
  • %0
  • %5
  • %68,1
  • %25,1
  • %1,4
  • %0,3
  • %0
  • %5
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
Bağlar
yukleniyor
Bismil
yukleniyor
Çermik
yukleniyor
Çınar
yukleniyor
Çüngüş
yukleniyor
Dicle
yukleniyor
Eğil
yukleniyor
Ergani
yukleniyor
Hani
yukleniyor
Hazro
yukleniyor
Kayapınar
yukleniyor
Kocaköy
yukleniyor
Kulp
yukleniyor
Lice
yukleniyor
Silvan
yukleniyor
Sur
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Orhan Ayaz HDP
  • Mustafa Kemal Arslan AK Parti
  • Selim Yılmaz CHP
  • Mehmet Emin Albayrak SP
  • Tuba Artun DSP
  • Katılım oranı % 83,6
  • Toplam seçmen69.418
  • Kullanılan oy58.002
  • Geçerli oy55.111
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1461.184
  • 30 Mar 1452.099
  • 30 Mar 1449.835
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bismil Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 277 / 277
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %25,8
  • %25,8
  • %0
  • %25,8
  • %25,8
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1,8
  • %1,8
  • %0
  • %1,8
  • %1,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %71,4
  • %0
  • %71,4
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
Bağlar
yukleniyor
Bismil
yukleniyor
Çermik
yukleniyor
Çınar
yukleniyor
Çüngüş
yukleniyor
Dicle
yukleniyor
Eğil
yukleniyor
Ergani
yukleniyor
Hani
yukleniyor
Hazro
yukleniyor
Kayapınar
yukleniyor
Kocaköy
yukleniyor
Kulp
yukleniyor
Lice
yukleniyor
Silvan
yukleniyor
Sur
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Orhan Ayaz HDP
  • Mustafa Kemal Arslan AK Parti
  • Selim Yılmaz CHP
  • Mehmet Emin Albayrak SP
  • Tuba Artun DSP
  • Katılım oranı % 83,6
  • Toplam seçmen69.418
  • Kullanılan oy58.002
  • Geçerli oy55.111
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1461.184
  • 30 Mar 1452.099
  • 30 Mar 1449.835
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bismil Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Bismil Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 277 / 277
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %71,4
    39.366 oy
  • %25,8
    14.193 oy
  • %1,8
    1.004 oy
  • %0,8
    415 oy
  • %0,1
    71 oy
  • %71,4
    39.366 oy
  • %25,8
    14.193 oy
  • %1,8
    1.004 oy
  • %0,8
    415 oy
  • %0,1
    71 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %68,1
    33.930 oy
  • %25,1
    12.529 oy
  • %1,4
    703 oy
  • %0,5
    243 oy
  • %0
    0 oy
  • %68,1
    33.930 oy
  • %25,1
    12.529 oy
  • %1,4
    703 oy
  • %0,5
    243 oy
  • %0
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • VP
  • %0,1
    62 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    541 oy
  • %0,3
    167 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    541 oy
  • %0,3
    167 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Diyarbakır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Diyarbakır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Diyarbakır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.610 / 3.643
  • %99,1
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • Bağımsız
  • %63
    486.275 oy
  • %31
    239.567 oy
  • %2
    15.615 oy
  • %1,8
    14.206 oy
  • %1,2
    9.291 oy
  • %63
    486.275 oy
  • %31
    239.567 oy
  • %2
    15.615 oy
  • %1,8
    14.206 oy
  • %1,2
    9.291 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • Diğer
  • %0,6
    4.421 oy
  • %0,2
    1.372 oy
  • %0,1
    884 oy
  • %0,1
    501 oy
  • %0
    271 oy
  • %0,6
    4.421 oy
  • %0,2
    1.372 oy
  • %0,1
    884 oy
  • %0,1
    501 oy
  • %0
    271 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    515 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    515 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    4.671 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    7.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    4.671 oy
  • %0
  • %1
    7.090 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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