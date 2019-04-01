Seçim Diyarbakır Kayapınar Seçim Sonuçları – Kayapınar Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kayapınar Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Keziban Yılmaz
Keziban Yılmaz
HDP
%65,9
99.712 oy
Cevdet Nasıranlı
Cevdet Nasıranlı
AK Parti
%28,6
43.222 oy
Diğer
%5
8.405 oy
Diyarbakır - Kayapınar İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 642 / 671
  • %95,7
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %65,9
  • %28,6
  • %2,1
  • %0
  • %0
  • %3,5
  • %65,9
  • %28,6
  • %2,1
  • %0
  • %0
  • %3,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,6
  • %34,9
  • %1,3
  • %0,7
  • %0
  • %8,5
  • %54,6
  • %34,9
  • %1,3
  • %0,7
  • %0
  • %8,5
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
Bağlar
yukleniyor
Bismil
yukleniyor
Çermik
yukleniyor
Çınar
yukleniyor
Çüngüş
yukleniyor
Dicle
yukleniyor
Eğil
yukleniyor
Ergani
yukleniyor
Hani
yukleniyor
Hazro
yukleniyor
Kayapınar
yukleniyor
Kocaköy
yukleniyor
Kulp
yukleniyor
Lice
yukleniyor
Silvan
yukleniyor
Sur
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Keziban Yılmaz HDP
  • Cevdet Nasıranlı AK Parti
  • Mustafa Akyüz CHP
  • Enes Akdemir SP
  • Abdulvahap Aykaç DSP
  • Katılım oranı % 74,9
  • Toplam seçmen221.345
  • Kullanılan oy158.817
  • Geçerli oy151.339
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14164.892
  • 30 Mar 14133.416
  • 30 Mar 14126.834
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kayapınar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 642 / 671
  • %95,7
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %28,6
  • %28,6
  • %0
  • %28,6
  • %28,6
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,1
  • %2,1
  • %0
  • %2,1
  • %2,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %65,9
  • %0
  • %65,9
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
Bağlar
yukleniyor
Bismil
yukleniyor
Çermik
yukleniyor
Çınar
yukleniyor
Çüngüş
yukleniyor
Dicle
yukleniyor
Eğil
yukleniyor
Ergani
yukleniyor
Hani
yukleniyor
Hazro
yukleniyor
Kayapınar
yukleniyor
Kocaköy
yukleniyor
Kulp
yukleniyor
Lice
yukleniyor
Silvan
yukleniyor
Sur
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Keziban Yılmaz HDP
  • Cevdet Nasıranlı AK Parti
  • Mustafa Akyüz CHP
  • Enes Akdemir SP
  • Abdulvahap Aykaç DSP
  • Katılım oranı % 74,9
  • Toplam seçmen221.345
  • Kullanılan oy158.817
  • Geçerli oy151.339
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14164.892
  • 30 Mar 14133.416
  • 30 Mar 14126.834
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kayapınar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kayapınar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 642 / 671
  • %95,7
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %65,9
    99.712 oy
  • %28,6
    43.222 oy
  • %2,1
    3.177 oy
  • %1,7
    2.546 oy
  • %0,8
    1.175 oy
  • %65,9
    99.712 oy
  • %28,6
    43.222 oy
  • %2,1
    3.177 oy
  • %1,7
    2.546 oy
  • %0,8
    1.175 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,6
    69.256 oy
  • %34,9
    44.231 oy
  • %1,3
    1.600 oy
  • %1,6
    2.003 oy
  • %0,1
    109 oy
  • %54,6
    69.256 oy
  • %34,9
    44.231 oy
  • %1,3
    1.600 oy
  • %1,6
    2.003 oy
  • %0,1
    109 oy
  • Bağımsız
  • BTP
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,8
    1.165 oy
  • %0,2
    326 oy
  • %0
    16 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    1.165 oy
  • %0,2
    326 oy
  • %0
    16 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    909 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    919 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,7
    909 oy
  • %0
  • %0,7
    919 oy
  • %0
  • BBP
  • VP
  • DP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    1.476 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    1.476 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Diyarbakır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Diyarbakır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Diyarbakır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.610 / 3.643
  • %99,1
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • Bağımsız
  • %63
    486.275 oy
  • %31
    239.567 oy
  • %2
    15.615 oy
  • %1,8
    14.206 oy
  • %1,2
    9.291 oy
  • %63
    486.275 oy
  • %31
    239.567 oy
  • %2
    15.615 oy
  • %1,8
    14.206 oy
  • %1,2
    9.291 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • Diğer
  • %0,6
    4.421 oy
  • %0,2
    1.372 oy
  • %0,1
    884 oy
  • %0,1
    501 oy
  • %0
    271 oy
  • %0,6
    4.421 oy
  • %0,2
    1.372 oy
  • %0,1
    884 oy
  • %0,1
    501 oy
  • %0
    271 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    515 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    515 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    4.671 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    7.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    4.671 oy
  • %0
  • %1
    7.090 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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