Seçim Diyarbakır Eğil Seçim Sonuçları – Eğil Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Eğil Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mustafa Akkul
Mustafa Akkul
HDP
%51,4
5.757 oy
Mehmet Karakaş
Mehmet Karakaş
AK Parti
%43,9
4.914 oy
Diğer
%5
535 oy
Diyarbakır - Eğil İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 55 / 55
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %51,4
  • %43,9
  • %1,3
  • %0
  • %0
  • %3,5
  • %51,4
  • %43,9
  • %1,3
  • %0
  • %0
  • %3,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,1
  • %40,9
  • %0,3
  • %0,2
  • %0
  • %6,5
  • %52,1
  • %40,9
  • %0,3
  • %0,2
  • %0
  • %6,5
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
Bağlar
yukleniyor
Bismil
yukleniyor
Çermik
yukleniyor
Çınar
yukleniyor
Çüngüş
yukleniyor
Dicle
yukleniyor
Eğil
yukleniyor
Ergani
yukleniyor
Hani
yukleniyor
Hazro
yukleniyor
Kayapınar
yukleniyor
Kocaköy
yukleniyor
Kulp
yukleniyor
Lice
yukleniyor
Silvan
yukleniyor
Sur
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Akkul HDP
  • Mehmet Karakaş AK Parti
  • Sait Tutuş SP
  • Ahmet Aktay CHP
  • Bedri Taş Bağımsız
  • Katılım oranı % 90,5
  • Toplam seçmen14.592
  • Kullanılan oy13.209
  • Geçerli oy11.206
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1413.346
  • 30 Mar 1411.805
  • 30 Mar 1410.709
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eğil Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 55 / 55
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %43,9
  • %43,9
  • %0
  • %43,9
  • %43,9
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1,3
  • %1,3
  • %0
  • %1,3
  • %1,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %51,4
  • %0
  • %51,4
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
Bağlar
yukleniyor
Bismil
yukleniyor
Çermik
yukleniyor
Çınar
yukleniyor
Çüngüş
yukleniyor
Dicle
yukleniyor
Eğil
yukleniyor
Ergani
yukleniyor
Hani
yukleniyor
Hazro
yukleniyor
Kayapınar
yukleniyor
Kocaköy
yukleniyor
Kulp
yukleniyor
Lice
yukleniyor
Silvan
yukleniyor
Sur
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Akkul HDP
  • Mehmet Karakaş AK Parti
  • Sait Tutuş SP
  • Ahmet Aktay CHP
  • Bedri Taş Bağımsız
  • Katılım oranı % 90,5
  • Toplam seçmen14.592
  • Kullanılan oy13.209
  • Geçerli oy11.206
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1413.346
  • 30 Mar 1411.805
  • 30 Mar 1410.709
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eğil Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Eğil Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 55 / 55
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • Bağımsız
  • %51,4
    5.757 oy
  • %43,9
    4.914 oy
  • %2
    219 oy
  • %1,3
    142 oy
  • %1,1
    118 oy
  • %51,4
    5.757 oy
  • %43,9
    4.914 oy
  • %2
    219 oy
  • %1,3
    142 oy
  • %1,1
    118 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,1
    5.579 oy
  • %40,9
    4.383 oy
  • %1
    103 oy
  • %0,3
    28 oy
  • %0
    0 oy
  • %52,1
    5.579 oy
  • %40,9
    4.383 oy
  • %1
    103 oy
  • %0,3
    28 oy
  • %0
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BBP
  • %0,5
    56 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    56 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    96 oy
  • %0,2
    25 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    111 oy
  • %0,9
    96 oy
  • %0,2
    25 oy
  • %0
  • %0
  • %1
    111 oy
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Diyarbakır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Diyarbakır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Diyarbakır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.610 / 3.643
  • %99,1
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • Bağımsız
  • %63
    486.275 oy
  • %31
    239.567 oy
  • %2
    15.615 oy
  • %1,8
    14.206 oy
  • %1,2
    9.291 oy
  • %63
    486.275 oy
  • %31
    239.567 oy
  • %2
    15.615 oy
  • %1,8
    14.206 oy
  • %1,2
    9.291 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • Diğer
  • %0,6
    4.421 oy
  • %0,2
    1.372 oy
  • %0,1
    884 oy
  • %0,1
    501 oy
  • %0
    271 oy
  • %0,6
    4.421 oy
  • %0,2
    1.372 oy
  • %0,1
    884 oy
  • %0,1
    501 oy
  • %0
    271 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    515 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    515 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    4.671 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    7.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    4.671 oy
  • %0
  • %1
    7.090 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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