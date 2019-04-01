Seçim Diyarbakır Kulp Seçim Sonuçları – Kulp Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kulp Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Fatih Taş
Mehmet Fatih Taş
HDP
%50
8.866 oy
Feyzullah Şimşek
Feyzullah Şimşek
AK Parti
%40,1
7.109 oy
Diğer
%10
1.767 oy
Diyarbakır - Kulp İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 97 / 97
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %50
  • %40,1
  • %1,3
  • %0
  • %0
  • %8,7
  • %50
  • %40,1
  • %1,3
  • %0
  • %0
  • %8,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,4
  • %37,1
  • %0,4
  • %0,8
  • %0
  • %3,3
  • %58,4
  • %37,1
  • %0,4
  • %0,8
  • %0
  • %3,3
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
Bağlar
yukleniyor
Bismil
yukleniyor
Çermik
yukleniyor
Çınar
yukleniyor
Çüngüş
yukleniyor
Dicle
yukleniyor
Eğil
yukleniyor
Ergani
yukleniyor
Hani
yukleniyor
Hazro
yukleniyor
Kayapınar
yukleniyor
Kocaköy
yukleniyor
Kulp
yukleniyor
Lice
yukleniyor
Silvan
yukleniyor
Sur
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Fatih Taş HDP
  • Feyzullah Şimşek AK Parti
  • Veysel Çelik Bağımsız
  • Mehmet İhsan Sancar CHP
  • Yasemin Türkcan BTP
  • Katılım oranı % 83,9
  • Toplam seçmen22.904
  • Kullanılan oy19.219
  • Geçerli oy17.742
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1421.887
  • 30 Mar 1418.100
  • 30 Mar 1416.903
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kulp Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 97 / 97
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %40,1
  • %40,1
  • %0
  • %40,1
  • %40,1
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1,3
  • %1,3
  • %0
  • %1,3
  • %1,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %50
  • %0
  • %50
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
Bağlar
yukleniyor
Bismil
yukleniyor
Çermik
yukleniyor
Çınar
yukleniyor
Çüngüş
yukleniyor
Dicle
yukleniyor
Eğil
yukleniyor
Ergani
yukleniyor
Hani
yukleniyor
Hazro
yukleniyor
Kayapınar
yukleniyor
Kocaköy
yukleniyor
Kulp
yukleniyor
Lice
yukleniyor
Silvan
yukleniyor
Sur
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Fatih Taş HDP
  • Feyzullah Şimşek AK Parti
  • Veysel Çelik Bağımsız
  • Mehmet İhsan Sancar CHP
  • Yasemin Türkcan BTP
  • Katılım oranı % 83,9
  • Toplam seçmen22.904
  • Kullanılan oy19.219
  • Geçerli oy17.742
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1421.887
  • 30 Mar 1418.100
  • 30 Mar 1416.903
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kulp Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kulp Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 97 / 97
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • CHP
  • BTP
  • %50
    8.866 oy
  • %40,1
    7.109 oy
  • %7,6
    1.343 oy
  • %1,3
    225 oy
  • %0,9
    154 oy
  • %50
    8.866 oy
  • %40,1
    7.109 oy
  • %7,6
    1.343 oy
  • %1,3
    225 oy
  • %0,9
    154 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,4
    9.864 oy
  • %37,1
    6.273 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    74 oy
  • %1,1
    178 oy
  • %58,4
    9.864 oy
  • %37,1
    6.273 oy
  • %0
  • %0,4
    74 oy
  • %1,1
    178 oy
  • SP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BBP
  • %0,3
    45 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    45 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    58 oy
  • %0,8
    137 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    58 oy
  • %0,8
    137 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Diyarbakır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Diyarbakır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Diyarbakır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.610 / 3.643
  • %99,1
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • Bağımsız
  • %63
    486.275 oy
  • %31
    239.567 oy
  • %2
    15.615 oy
  • %1,8
    14.206 oy
  • %1,2
    9.291 oy
  • %63
    486.275 oy
  • %31
    239.567 oy
  • %2
    15.615 oy
  • %1,8
    14.206 oy
  • %1,2
    9.291 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • Diğer
  • %0,6
    4.421 oy
  • %0,2
    1.372 oy
  • %0,1
    884 oy
  • %0,1
    501 oy
  • %0
    271 oy
  • %0,6
    4.421 oy
  • %0,2
    1.372 oy
  • %0,1
    884 oy
  • %0,1
    501 oy
  • %0
    271 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    515 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    515 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    4.671 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    7.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    4.671 oy
  • %0
  • %1
    7.090 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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