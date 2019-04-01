Seçim Diyarbakır Ergani Seçim Sonuçları – Ergani Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Ergani Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ahmet Kaya
Ahmet Kaya
HDP
%57,4
34.753 oy
Abdulvahit Güvensen
Abdulvahit Güvensen
AK Parti
%38,7
23.416 oy
Diğer
%4
2.384 oy
Diyarbakır - Ergani İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 293 / 293
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %57,4
  • %38,7
  • %2,3
  • %0
  • %0
  • %1,6
  • %57,4
  • %38,7
  • %2,3
  • %0
  • %0
  • %1,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,4
  • %39,8
  • %0,9
  • %0,7
  • %0
  • %12,3
  • %46,4
  • %39,8
  • %0,9
  • %0,7
  • %0
  • %12,3
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
Bağlar
yukleniyor
Bismil
yukleniyor
Çermik
yukleniyor
Çınar
yukleniyor
Çüngüş
yukleniyor
Dicle
yukleniyor
Eğil
yukleniyor
Ergani
yukleniyor
Hani
yukleniyor
Hazro
yukleniyor
Kayapınar
yukleniyor
Kocaköy
yukleniyor
Kulp
yukleniyor
Lice
yukleniyor
Silvan
yukleniyor
Sur
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Kaya HDP
  • Abdulvahit Güvensen AK Parti
  • Hasan Kılıç CHP
  • Abdurrahim Ergin SP
  • Havva Irmak BTP
  • Katılım oranı % 79,5
  • Toplam seçmen80.910
  • Kullanılan oy64.325
  • Geçerli oy60.553
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1471.641
  • 30 Mar 1458.034
  • 30 Mar 1453.965
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ergani Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 293 / 293
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %38,7
  • %38,7
  • %0
  • %38,7
  • %38,7
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,3
  • %2,3
  • %0
  • %2,3
  • %2,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %57,4
  • %0
  • %57,4
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
Bağlar
yukleniyor
Bismil
yukleniyor
Çermik
yukleniyor
Çınar
yukleniyor
Çüngüş
yukleniyor
Dicle
yukleniyor
Eğil
yukleniyor
Ergani
yukleniyor
Hani
yukleniyor
Hazro
yukleniyor
Kayapınar
yukleniyor
Kocaköy
yukleniyor
Kulp
yukleniyor
Lice
yukleniyor
Silvan
yukleniyor
Sur
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Kaya HDP
  • Abdulvahit Güvensen AK Parti
  • Hasan Kılıç CHP
  • Abdurrahim Ergin SP
  • Havva Irmak BTP
  • Katılım oranı % 79,5
  • Toplam seçmen80.910
  • Kullanılan oy64.325
  • Geçerli oy60.553
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1471.641
  • 30 Mar 1458.034
  • 30 Mar 1453.965
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ergani Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Ergani Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 293 / 293
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %57,4
    34.753 oy
  • %38,7
    23.416 oy
  • %2,3
    1.414 oy
  • %0,8
    472 oy
  • %0,4
    214 oy
  • %57,4
    34.753 oy
  • %38,7
    23.416 oy
  • %2,3
    1.414 oy
  • %0,8
    472 oy
  • %0,4
    214 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,4
    25.020 oy
  • %39,8
    21.465 oy
  • %0,9
    488 oy
  • %1
    564 oy
  • %0,8
    456 oy
  • %46,4
    25.020 oy
  • %39,8
    21.465 oy
  • %0,9
    488 oy
  • %1
    564 oy
  • %0,8
    456 oy
  • Bağımsız
  • DSP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %0,3
    157 oy
  • %0,2
    127 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    157 oy
  • %0,2
    127 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    362 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    771 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    362 oy
  • %0
  • %1,4
    771 oy
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Diyarbakır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Diyarbakır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Diyarbakır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.610 / 3.643
  • %99,1
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • Bağımsız
  • %63
    486.275 oy
  • %31
    239.567 oy
  • %2
    15.615 oy
  • %1,8
    14.206 oy
  • %1,2
    9.291 oy
  • %63
    486.275 oy
  • %31
    239.567 oy
  • %2
    15.615 oy
  • %1,8
    14.206 oy
  • %1,2
    9.291 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • Diğer
  • %0,6
    4.421 oy
  • %0,2
    1.372 oy
  • %0,1
    884 oy
  • %0,1
    501 oy
  • %0
    271 oy
  • %0,6
    4.421 oy
  • %0,2
    1.372 oy
  • %0,1
    884 oy
  • %0,1
    501 oy
  • %0
    271 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    515 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    515 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    4.671 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    7.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    4.671 oy
  • %0
  • %1
    7.090 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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