Seçim Siirt Baykan Seçim Sonuçları – Baykan Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Baykan Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Remzi Sarsılmaz
HDP
%27,7
901 oy
Mehmet Ali Erol
Mehmet Ali Erol
AK Parti
%27,1
882 oy
Diğer
%45
1.473 oy
Siirt - Baykan İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • Diğer
  • %27,7
  • %27,1
  • %0,5
  • %0,3
  • %0,2
  • %44,2
  • %27,7
  • %27,1
  • %0,5
  • %0,3
  • %0,2
  • %44,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,6
  • %41,2
  • %0,5
  • %0
  • %0,9
  • %1,9
  • %55,6
  • %41,2
  • %0,5
  • %0
  • %0,9
  • %1,9
Tüm Partiler
BAY ERH KUR PRV MER ŞİR TİL
Baykan
yukleniyor
Eruh
yukleniyor
Kurtalan
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pervari
yukleniyor
Şirvan
yukleniyor
Tillo
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Remzi Sarsılmaz HDP
  • Mehmet Ali Erol AK Parti
  • Faruk Okulevi Bağımsız
  • Zeki Göktaş SP
  • Fatih Akpınar BTP
  • Katılım oranı % 87,5
  • Toplam seçmen3.849
  • Kullanılan oy3.368
  • Geçerli oy3.256
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.249
  • 30 Mar 142.883
  • 30 Mar 142.754
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Baykan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %27,6
  • %27,1
  • %0,5
  • %27,6
  • %27,1
  • %0,5
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %0,5
  • %0,3
  • %0,2
  • %0,5
  • %0,3
  • %0,2
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %27,7
  • %0
  • %27,7
Tüm Partiler
BAY ERH KUR PRV MER ŞİR TİL
Baykan
yukleniyor
Eruh
yukleniyor
Kurtalan
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pervari
yukleniyor
Şirvan
yukleniyor
Tillo
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Remzi Sarsılmaz HDP
  • Mehmet Ali Erol AK Parti
  • Faruk Okulevi Bağımsız
  • Zeki Göktaş SP
  • Fatih Akpınar BTP
  • Katılım oranı % 87,5
  • Toplam seçmen3.849
  • Kullanılan oy3.368
  • Geçerli oy3.256
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.249
  • 30 Mar 142.883
  • 30 Mar 142.754
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Baykan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Baykan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • SP
  • BTP
  • %27,7
    901 oy
  • %27,1
    882 oy
  • %21,6
    703 oy
  • %21,5
    700 oy
  • %1,1
    37 oy
  • %27,7
    901 oy
  • %27,1
    882 oy
  • %21,6
    703 oy
  • %21,5
    700 oy
  • %1,1
    37 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,6
    1.530 oy
  • %41,2
    1.136 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %0,9
    24 oy
  • %55,6
    1.530 oy
  • %41,2
    1.136 oy
  • %0
  • %0,1
    4 oy
  • %0,9
    24 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • DSP
  • BBP
  • %0,5
    16 oy
  • %0,3
    9 oy
  • %0,2
    8 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    16 oy
  • %0,3
    9 oy
  • %0,2
    8 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    13 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    24 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    23 oy
  • %0,5
    13 oy
  • %0
  • %0,9
    24 oy
  • %0
  • %0,8
    23 oy
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Siirt İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Siirt ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Siirt Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 268 / 268
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %47,9
    32.926 oy
  • %46
    31.603 oy
  • %2
    1.404 oy
  • %1,5
    1.005 oy
  • %1,4
    988 oy
  • %47,9
    32.926 oy
  • %46
    31.603 oy
  • %2
    1.404 oy
  • %1,5
    1.005 oy
  • %1,4
    988 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
    30.846 oy
  • %42,1
    26.264 oy
  • %0,6
    345 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    693 oy
  • %49,4
    30.846 oy
  • %42,1
    26.264 oy
  • %0,6
    345 oy
  • %0
  • %1,1
    693 oy
  • DSP
  • DP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,7
    470 oy
  • %0,2
    127 oy
  • %0,1
    94 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
    3 oy
  • %0,7
    470 oy
  • %0,2
    127 oy
  • %0,1
    94 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    120 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    329 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    120 oy
  • %0
  • %0,5
    329 oy
  • %0
  • MHP
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    369 oy
  • %4,3
    2.697 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    369 oy
  • %4,3
    2.697 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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