Seçim Siirt Merkez Seçim Sonuçları – Merkez Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Merkez Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Berivan Helen Işık
Berivan Helen Işık
HDP
%48,3
33.170 oy
Ali İlbaş
Ali İlbaş
AK Parti
%46
31.594 oy
Diğer
%6
3.862 oy
Siirt - Merkez İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 267 / 268
  • %99,6
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Diğer
  • %48,3
  • %46
  • %1,9
  • %1,5
  • %0
  • %2,2
  • %48,3
  • %46
  • %1,9
  • %1,5
  • %0
  • %2,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
  • %42,1
  • %0,6
  • %0
  • %0,6
  • %7,4
  • %49,4
  • %42,1
  • %0,6
  • %0
  • %0,6
  • %7,4
Tüm Partiler
BAY ERH KUR PRV MER ŞİR TİL
Baykan
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Eruh
yukleniyor
Kurtalan
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pervari
yukleniyor
Şirvan
yukleniyor
Tillo
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Berivan Helen Işık HDP
  • Ali İlbaş AK Parti
  • Şakir Sula CHP
  • Ahmet Özgür İYİ Parti
  • Seyfettin Kol SP
  • Katılım oranı % 82,8
  • Toplam seçmen87.793
  • Kullanılan oy72.598
  • Geçerli oy68.626
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1474.207
  • 30 Mar 1464.961
  • 30 Mar 1462.419
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 267 / 268
  • %99,6
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %46
  • %46
  • %0
  • %46
  • %46
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %3,4
  • %1,9
  • %1,5
  • %3,4
  • %1,9
  • %1,5
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %48,3
  • %0
  • %48,3
Tüm Partiler
BAY ERH KUR PRV MER ŞİR TİL
Baykan
yukleniyor
Eruh
yukleniyor
Kurtalan
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pervari
yukleniyor
Şirvan
yukleniyor
Tillo
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Berivan Helen Işık HDP
  • Ali İlbaş AK Parti
  • Şakir Sula CHP
  • Ahmet Özgür İYİ Parti
  • Seyfettin Kol SP
  • Katılım oranı % 82,8
  • Toplam seçmen87.793
  • Kullanılan oy72.598
  • Geçerli oy68.626
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1474.207
  • 30 Mar 1464.961
  • 30 Mar 1462.419
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Merkez Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 267 / 268
  • %99,6
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %48,3
    33.170 oy
  • %46
    31.594 oy
  • %1,9
    1.328 oy
  • %1,5
    1.008 oy
  • %1,5
    1.002 oy
  • %48,3
    33.170 oy
  • %46
    31.594 oy
  • %1,9
    1.328 oy
  • %1,5
    1.008 oy
  • %1,5
    1.002 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
    30.846 oy
  • %42,1
    26.264 oy
  • %0,6
    345 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    693 oy
  • %49,4
    30.846 oy
  • %42,1
    26.264 oy
  • %0,6
    345 oy
  • %0
  • %1,1
    693 oy
  • DSP
  • DP
  • TKP
  • BTP
  • MHP
  • %0,4
    242 oy
  • %0,2
    128 oy
  • %0,1
    95 oy
  • %0,1
    59 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    242 oy
  • %0,2
    128 oy
  • %0,1
    95 oy
  • %0,1
    59 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    120 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    329 oy
  • %0,6
    369 oy
  • %0
  • %0,2
    120 oy
  • %0
  • %0,5
    329 oy
  • %0,6
    369 oy
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %4,3
    2.697 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,3
    2.697 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Siirt İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Siirt ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Siirt Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 267 / 268
  • %99,6
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %48,3
    33.170 oy
  • %46
    31.594 oy
  • %1,9
    1.328 oy
  • %1,5
    1.008 oy
  • %1,5
    1.002 oy
  • %48,3
    33.170 oy
  • %46
    31.594 oy
  • %1,9
    1.328 oy
  • %1,5
    1.008 oy
  • %1,5
    1.002 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
    30.846 oy
  • %42,1
    26.264 oy
  • %0,6
    345 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    693 oy
  • %49,4
    30.846 oy
  • %42,1
    26.264 oy
  • %0,6
    345 oy
  • %0
  • %1,1
    693 oy
  • DSP
  • DP
  • TKP
  • BTP
  • MHP
  • %0,4
    242 oy
  • %0,2
    128 oy
  • %0,1
    95 oy
  • %0,1
    59 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    242 oy
  • %0,2
    128 oy
  • %0,1
    95 oy
  • %0,1
    59 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    120 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    329 oy
  • %0,6
    369 oy
  • %0
  • %0,2
    120 oy
  • %0
  • %0,5
    329 oy
  • %0,6
    369 oy
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %4,3
    2.697 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,3
    2.697 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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