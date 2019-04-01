Seçim Siirt Kurtalan Seçim Sonuçları – Kurtalan Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kurtalan Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Baran Akgül
HDP
%50,1
8.096 oy
Nevzat Karaatay
Nevzat Karaatay
AK Parti
%45,8
7.396 oy
Diğer
%4
673 oy
Siirt - Kurtalan İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 65 / 65
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %50,1
  • %45,8
  • %2,3
  • %0,7
  • %0,6
  • %0,6
  • %50,1
  • %45,8
  • %2,3
  • %0,7
  • %0,6
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,6
  • %53,6
  • %0,7
  • %0,6
  • %0
  • %1,5
  • %43,6
  • %53,6
  • %0,7
  • %0,6
  • %0
  • %1,5
Tüm Partiler
BAY ERH KUR PRV MER ŞİR TİL
Baykan
yukleniyor
Eruh
yukleniyor
Kurtalan
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pervari
yukleniyor
Şirvan
yukleniyor
Tillo
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Baran Akgül HDP
  • Nevzat Karaatay AK Parti
  • Necat Ayaz CHP
  • Bedirhan Lale MHP
  • Lokman Dilek İYİ Parti
  • Katılım oranı % 83,3
  • Toplam seçmen20.612
  • Kullanılan oy17.176
  • Geçerli oy16.165
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.116
  • 30 Mar 1414.314
  • 30 Mar 1413.480
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kurtalan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 65 / 65
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %46,4
  • %45,8
  • %0,7
  • %46,4
  • %45,8
  • %0,7
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,9
  • %2,3
  • %0,6
  • %2,9
  • %2,3
  • %0,6
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %50,1
  • %0
  • %50,1
Tüm Partiler
BAY ERH KUR PRV MER ŞİR TİL
Baykan
yukleniyor
Eruh
yukleniyor
Kurtalan
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pervari
yukleniyor
Şirvan
yukleniyor
Tillo
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Baran Akgül HDP
  • Nevzat Karaatay AK Parti
  • Necat Ayaz CHP
  • Bedirhan Lale MHP
  • Lokman Dilek İYİ Parti
  • Katılım oranı % 83,3
  • Toplam seçmen20.612
  • Kullanılan oy17.176
  • Geçerli oy16.165
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.116
  • 30 Mar 1414.314
  • 30 Mar 1413.480
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kurtalan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kurtalan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 65 / 65
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %50,1
    8.096 oy
  • %45,8
    7.396 oy
  • %2,3
    371 oy
  • %0,7
    106 oy
  • %0,6
    91 oy
  • %50,1
    8.096 oy
  • %45,8
    7.396 oy
  • %2,3
    371 oy
  • %0,7
    106 oy
  • %0,6
    91 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,6
    5.873 oy
  • %53,6
    7.226 oy
  • %0,7
    96 oy
  • %0,6
    79 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,6
    5.873 oy
  • %53,6
    7.226 oy
  • %0,7
    96 oy
  • %0,6
    79 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0,5
    85 oy
  • %0,1
    20 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    85 oy
  • %0,1
    20 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    142 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    142 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    64 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    64 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Siirt İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Siirt ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Siirt Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 268 / 268
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %47,9
    32.926 oy
  • %46
    31.603 oy
  • %2
    1.404 oy
  • %1,5
    1.005 oy
  • %1,4
    988 oy
  • %47,9
    32.926 oy
  • %46
    31.603 oy
  • %2
    1.404 oy
  • %1,5
    1.005 oy
  • %1,4
    988 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
    30.846 oy
  • %42,1
    26.264 oy
  • %0,6
    345 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    693 oy
  • %49,4
    30.846 oy
  • %42,1
    26.264 oy
  • %0,6
    345 oy
  • %0
  • %1,1
    693 oy
  • DSP
  • DP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,7
    470 oy
  • %0,2
    127 oy
  • %0,1
    94 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
    3 oy
  • %0,7
    470 oy
  • %0,2
    127 oy
  • %0,1
    94 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    120 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    329 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    120 oy
  • %0
  • %0,5
    329 oy
  • %0
  • MHP
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    369 oy
  • %4,3
    2.697 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    369 oy
  • %4,3
    2.697 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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